Renault Kangoo Van Maxi (2023). Prix et équipements de la version longue de l’utilitaire Renault ouvre les commandes de la version allongée de son Kangoo Van. Disponible depuis décembre 2022 en électrique, la déclinaison dite L2 de l’utilitaire débarque enfin en motorisation thermique. Les prix s'échelonnent de 24 400 € à 27 100 € HT pour le rival du Peugeot Partner Long.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Après l'électrique, la version allongée du Renault Kangoo Van est désormais en motorisation thermique. L'argus

Depuis le 16 mai, la version XXL du Renault Kangoo Van est disponible à la commande en version thermique. Annoncée bien plus tôt, cette déclinaison allongée de l’utilitaire débarque finalement avec plus d’un an de retard, en raison de difficultés d’approvisionnement et de production. Baptisée Kangoo Van L2, le concurrent des Citroën Berlingo Van et Peugeot Partner long est accessible à partir de 24 400 € HT.

Media Image Image Le Kangoo Van L2 gagne 42 cm en longueur par rapport au modèle standard. L'argus

Deux finitions et deux motorisations

Comme pour la version standard, le Renault Kangoo Van L2 est disponible dans deux finitions : Grand Confort et Extra. Mais à la différence de la déclinaison courte, il n’est proposé qu’avec deux motorisations : un bloc à essence de 130 ch et un diesel de 115 ch. Cette dernière ne profite pas de la boîte automatique EDC, pourtant disponible sur le Kangoo Van depuis mars 2022. Grâce à une longueur de 4,91 m, soit 42 cm de plus que le modèle standard, celui que l’on appelait Kangoo Van Maxi bénéficie d’un volume de chargement compris entre 4,3 et 4,9 m3.

Media Image Image En motorisation diesel, le premier prix du Renault Kangoo Van est de 26 000 € HT. L'argus Media Image Image Le concept Hippie Caviar Motel préfigure la version longue pour les particuliers. L'argus

Les premières livraisons du modèle, que l'on avait pu découvrir lors du Salon de Hanovre en septembre dernier, sont attendues pour la fin de l’été. Les professionnels ne souhaitant pas attendre peuvent toujours se tourner vers la variante électrique, disponible sur le configurateur depuis décembre 2022.

Prix Renault Kangoo Van L2 (au 16 mai 2023)

Prix en euros (hors taxe) Grand Confort Extra Essence TCe 130 BVM 24 400 25 400 TCe 130 BVA 26 100 27 100 Diesel dCi 115 BVM 26 000 27 000

Principaux équipements du Renault Kangoo Van L2 (au 16 mai 2023)

Grand Confort

roues tôlées 16''

système multimédia Easy Link avec écran tactile 8'' compatible avec Apple Car Play et Android Auto

climatisation manuelle

module central de rangement avec accoudoir entre les sièges avant

feux et essuie-glaces automatique

radar de recul

prise 12V

siège passager rabattable et repliable pour plancher plat

boîte à gants tiroir

rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

feux de jours LED

régulateur et limiteur de vitesse

roue de secours

Extra (en + Grand Confort)

gestion de la vitesse OSP + TSR

tableau de bord avec écran numérique 4,2''

caméra de recul

rétroviseurs rabattables électriquement

système multimédia easy link avec navigation

carte mains libres

