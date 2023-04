Renault Koleos (2023). Fin de carrière pour le SUV familial Renault retire le Koleos de son catalogue et vient d’entamer la production des derniers exemplaires. Le nouvel Espace et le futur Austral « coupé » prendront la relève de ce SUV familial à la carrière timide, produit en Corée du Sud.

Par MaxK

Voir les photos Renault retire le Koleos de son catalogue. Renault

C’est la fin pour le Renault Koleos deuxième du nom, qui tire sa révérence sans remplacement direct au terme d’une carrière discrète lancée en 2016. Le SUV familial du constructeur au losange n’est plus disponible que sur stock. Il a disparu du configurateur de la marque. La production des derniers exemplaires a débuté en ce mois d’avril, leurs livraisons sont prévues pour novembre.

Media Image Image Le Koleos se retire après sept ans de carrière. Renault

Un double remplacement pour le Renault Koleos

En Europe, le Koleos sera indirectement remplacé par deux SUV destinés à coiffer la gamme Renault. D’une part, il y a le nouvel Espace produit en Espagne, qui abandonne la silhouette de monospace de ses prédécesseurs et peut accueillir sept personnes dans ses 4,72 m de long, soit 5 cm de plus que le Koleos. D’autre part, il y aura un SUV « coupé » dérivé de l’Austral (code DHN), plus long que ce dernier puisqu’il s’étendra sur 4,70 m environ, également assemblé de l’autre côté des Pyrénées. Le premier sera lancé au mois de juin avec le 1.2 hybride de 200 ch, moteur qui équipera le second début 2024. Celui que l'on présente comme l'Austral coupé (son nom définitif sera différent) inaugurera à l'été 2024 une version hybride rechargeable de 280 ch.

Media Image Image Le nouvel Espace est le remplaçant le plus direct du Renault Koleos. Il sera commercialisé en juin. Renault Media Image Image Un SUV "coupé" complètera bientôt l'offre de SUV haut de gamme de Renault. L'argus

Une carrière asiatique en parallèle de l’Europe

Le Renault Koleos est assemblé à Busan, en Corée du Sud, comme son jumeau commercialisé localement sous le nom QM6 par la marque RKM (Renault Korea Motors). La carrière du SUV dans la péninsule asiatique va durer un peu plus longtemps qu’en Europe. Le QM6 vient d’y être restylé, et même décliné en utilitaire. Il sera retiré du marché lorsque l’usine de Busan entamera la production des SUV hybrides du segment D à plate-forme Geely, fruits d’une collaboration entre le constructeur français et le groupe chinois. Le premier d’entre eux sera un SUV « coupé » annoncé pour 2024.

Media Image Image En Corée du Sud, le Koleos est vendu sous le nom QM6. RKM

