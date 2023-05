Renault. Offrez-vous une réplique de la R20 victorieuse au Paris-Dakar Des répliques de voitures de rallye se retrouvent parfois sur le marché, rendant le mythe accessible. C'est le cas de cette Renault 20 fabriquée pour célébrer le succès des frères Marreau lors de la 4e édition du Paris-Dakar en 1982. Focus sur cette voiture à vendre aux enchères le 3 septembre 2023.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Une réplique de la Renault 20 qui s'est imposée lors de la 4e édition du Paris-Dakar en 1982 est à vendre aux enchères. Focus sur cette auto qui s'apprête à changer de mains. DR

Le Paris-Dakar est une course mythique. Considérée comme l'épreuve de rallye-raid la plus difficile au monde, elle a été le théâtre de victoires insolites, particulièrement avant que les écuries officielles ne l'investissent pour en faire une vitrine du savoir-faire des constructeurs automobiles qui les financent. La 4e édition qui s'est déroulée du 1er au 20 janvier 1982 a été remportée par les frères Claude et Bernard Marreau, des pilotes amateurs surnommés « les renards du désert ». Ces derniers se sont en effet imposés sur une Renault 20 très largement modifiée pour affronter le tracé exigeant du Dakar, ponctué de dunes de sable et surtout d'impondérables aussi variés qu'aléatoires. Une réplique de la Renault 20 n° 150 victorieuse sera à vendre aux enchères le 3 septembre prochain à Caen (14).

La réplique officielle d'époque

La plupart des répliques à vendre aujourd'hui sont fabriquées à une époque relativement contemporaine, plus ou moins éloignée de celle des modèles originaux qu'elles copient. Cette Renault 20, véritable clone de la voiture victorieuse au Paris-Dakar 1982 est, elle, d'époque. Car elle a été construite l'année suivant le succès des frères Marreau, dans le but d'assurer la promotion de leur victoire dans les expositions automobiles. Une réplique officielle en somme.

Le pare-chocs avant fait partie des modifications effectuées sur la Renault 20 des frères Marreau préparée pour le Paris-Dakar. L'échappement se situe quant à lui juste au-dessus de la tête du pilote. DR L'arrière est muni de bavettes mais dépourvu d'échappement et de pare-chocs. DR La Renault 20 des frères Marreau en action lors du Paris-Dakar 1982. DR La réplique à vendre aux enchères reprend la livrée de la voiture originale et tous ses stickers de sponsoring. DR

Pour s'aligner au départ des 14 étapes du redoutable Paris-Dakar, la Renault 20 portant le n° 150 qui est aujourd'hui la propriété de Renault-Patrimoine, avait subi de nombreuses transformations que l'on retrouve naturellement sur cette réplique réalisée à partir d'une Renault 20 TX de 1982. Entièrement dépouillée, elle hérite du moteur de la R18 Turbo et d'une indispensable transmission intégrale. Elle reçoit également un plancher arrière ainsi qu'un essieu rigide de Renault Trafic de première génération. Si le descriptif de l'annonce ne le précise pas, il est évident que les trains roulants, les suspensions, la garde au sol ou encore le pare-chocs avant ont eux aussi été modifiés. Idem pour l'échappement dont le tube, démuni de silencieux, vient remplir son office sur le toit, juste au-dessus de la tête du pilote.

Une auto estimée entre 25 000 et 35 000 €

Cet exemplaire est dans un état exceptionnel à l'intérieur, comme à l'extérieur. Il reprend les couleurs et la décoration spécifique de la voiture qui s'est imposée il y plus de quarante ans maintenant, au moindre sticker prêt. Elle affiche 289 405 km au compteur et est dotée de sa carte grise. Son acquéreur pourra même repartir par la route puisqu'elle dispose d'un contrôle technique favorable effectué le 28 mars 2023.

Media Image Image L'intérieur a été vidé et modifié pour satisfaire aux dures exigences de la course. DR Media Image Image Le moteur qui se cache sous le capot de cette réplique est celui d'une R18 Turbo. Il développait 110 ch sur la phase 1 de la berline mais a lui aussi dû être optimisé pour l'occasion. DR Media Image Image Le procès-verbal de contrôle technique mentionne une défaillance mineure en raison de l'absence des sièges arrière. Une non-conformité inévitable pour cette réplique de voiture de course. DR

Le procès-verbal de contrôle ne mentionne que trois défaillances mineures : la glace du clignotant arrière droit « légèrement défectueuse », le dysfonctionnement du feu de marche arrière et… l'absence de sièges arrière. Une non conformité à laquelle il fallait s'attendre dans la mesure où ces derniers ont été remplacés par le réservoir d'essence et sa protection dédiée, conformément au règlement de la compétition. L'annonce fait état d'une valeur estimée entre 25 000 et 35 000 €, somme à laquelle il faudra rajouter les frais de la vente s'élevant à 24 %. Un prix élevé en rapport avec l'excellent état et l'exclusivité de cette réplique pas comme les autres. Il s'agit après tout de l'une des Renault 20 les plus atypiques parmi les plus de 600 000 exemplaires produits, entre 1976 et 1984.

