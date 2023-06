Renault présente les technologies de ses futurs modèles avec le concept H1st Vision Au Salon Viva Tech, dédié aux nouvelles technologies, Software Republic révèle le concept H1st Vision. Ce laboratoire géant, qui prend la forme du Renault Scénic Vision, intègre diverses innovations : carnet de santé dématérialisé, guide d’entretien prédictif, système de charge optimisé… Découverte.

À quoi ressemblera le véhicule de demain ? Si le rêve de la voiture volante anime toujours certains constructeurs, d’autres sont plus terre à terre et parient toujours sur un modèle à quatre roues et un volant. C’est le cas de la Software République, une sorte d’équipe de France des meilleures entreprises dans les domaines de la mobilité et des technologies embarquées. Fondée par Renault et des entreprises partenaires (Dassault Systèmes, Orange ou encore Thales), elle concentre aussi le savoir-faire de jeunes pousses. Dans le cadre de la 7e édition du Salon Viva Tech, qui se tient à Paris du 14 au 17 juin, le consortium présente 20 innovations concrètes et opérationnelles centrées sur la sécurité, le bien-être des occupants du véhicule et sur l’environnement. Elles sont intégrées au sein du concept-car « Human First Vision » (H1st Vision), qui n’est autre que le concept Scénic Vision revisité.

Un accès sécurisé et un avatar comme compagnon

« H1st Vision est un concept de mobilité qui va bien au-delà de la voiture » annonce d'entrée de jeu Pierre Voineau, le directeur du projet Human First Vision. La maquette physique et son jumeau virtuel (qui a permis de concevoir et de tester de nouveaux produits/services avant de les produire physiquement) ont été développés par une équipe d'une centaine de personnes en un temps record (six mois). L’expérience commence avec la création d’une fiche de profil, indispensable pour pouvoir monter à bord du véhicule. Nous soumettons nos nom, prénom(s), mais aussi notre taille, et nous sommes pris en photo. Une caméra enregistre également notre démarche. « Ces données sont chiffrées puis stockées dans un portefeuille virtuel ultra-sécurisé intégré au véhicule, le Digital ID Wallet » explique la Software République, qui ne badine pas avec la cybersécurité. « C'est un vrai enjeu pour nous », renchérit Pierre Voineau. Il explique que « d'ici à deux ans les véhicules seront capables de détecter et de déjouer les attaques potentielles de hackers », sécurisant ainsi nos données biométriques et le véhicule.

Media Image Image Pour pouvoir monter à bord du véhicule, il faut préalablement s'enregistrer. Nom, prénom mais aussi taille, photo du visage et vidéo de la démarche sont demandés. Matthieu Méheust - L'argus

La reconnaissance posturale (reconnue jusqu’à 6 m) puis faciale permet au véhicule de nous authentifier et de nous autoriser l’accès à bord. Plus de clé, de carte ou de smartphone nécessaires. Nous sommes accueillis par un avatar nommé Softy. Il apparaît d’abord sur la vitre du véhicule, qui s'opacifie pour l’occasion. Puis, il rejoint l’écran numérique – qui s'étend d’un bout à l’autre de l’habitacle – après que nous avons répondu « oui » à sa proposition de monter à bord. Pendant que la porte s’ouvre électriquement, les sièges et le volant se règlent automatiquement pour s'adapter à notre morphologie. La caméra intérieure, positionnée sous le rétroviseur, scanne à nouveau notre visage et débloque le démarrage ainsi que les fonctionnalités du véhicule « selon les droits enregistrés préalablement dans le profil », nous précise-t-on.

Une voiture bienveillante envers ses occupants

Media Image Image Le volant est bourré de capteurs, tout comme la ceinture de sécurité. Cela permet de contrôler en permanence l'état de santé du conducteur. Matthieu Méheust - L'argus

La Software République estime pouvoir « jouer le rôle d’ange gardien » grâce aux multiples capteurs physiques et virtuels intégrés dans le véhicule. Leur rôle ? Veiller à la santé des occupants « dans le sens médical du terme », soulignent les concepteurs. Les récepteurs dans le volant ont pour mission de surveiller le rythme cardiaque, tandis que ceux de la ceinture de sécurité (car on n'a pas toujours les mains sur le volant) veillent sur la fréquence respiratoire du conducteur. Par simple pression sur un bouton, les données sont affichées en temps réel au niveau du tableau de bord. Si le système détecte, par une analyse de la voix ou des expressions du visage, un simple agacement de l'occupant au volant, Softy peut lui soumettre des réglages (température, éclairage) ou des conseils spécifiques (exercices de respiration…).

Media Image Image Le tableau de bord peut afficher les données de santé du conducteur. Software République

Si un trouble plus inquiétant est relevé par l'IA, qui va apprendre à nous connaître au fil du temps, le véhicule pourra nous suggérer de faire une pause et prendre l'avis d'un médecin, après consentement, via visioconférence. La Software République est fière de souligner que son dispositif est fonctionnel dans les zones blanches, puisqu’il peut lancer un appel satellite et pas seulement cellulaire. « Mais c'est aussi ce qui réclamera le plus de temps à mettre en place, confesse Pierre Voineau. Car il y a différents niveaux de maturité selon les technologies embarquées. »

La santé du véhicule aussi sous contrôle

Media Image Image Des informations sur le niveau d'usure de certaines pièces ou organes sont proposées. Il est possible de mettre en place de l'entretien prédictif avec ce dispositif. Software République

Si le bien-être des occupants est sous surveillance, l’état de santé du véhicule est contrôlé aussi ! Le H1st Vision est capable d’évaluer en temps réel le fonctionnement et l'usure de certains organes, comme la batterie, les freins, les pneus… Il peut ainsi distiller des conseils pour prolonger la durée de vie de certaines pièces ou prédire le nombre de kilomètres qu'il reste à parcourir avant la révision. Le véhicule est même en mesure d’anticiper la commande de pièces auprès de l’atelier pour éviter une trop longue immobilisation. De son côté, le garage peut envoyer des messages au propriétaire pour lui rappeler la date d’un rendez-vous périodique, par exemple. Un système que Renault compte très prochainement intégrer à ses véhicules. Au-delà de l’aspect sécuritaire, ce canal pourrait aussi être une passerelle de contact privilégiée pour faire passer au client des offres promotionnelles ciblées du réseau. Autre atout des capteurs virtuels intégrés au véhicule : ils permettent de dresser un bilan général du véhicule à un instant T. Nombre de propriétaires, nombre d’interventions réalisées en atelier, SoH* des batteries ou encore historique des contrôles techniques seront disponibles en ligne sous la forme d’un certificat NFT, réputé authentique et infalsifiable. Ce dispositif de surveillance du véhicule fait déjà beaucoup parler en interne. Selon nos informations, son déploiement chez Renault pourrait intervenir dès 2024 avec l’arrivée de la nouvelle plate-forme SDV dédiée aux véhicules électriques. Une architecture dont profitera notamment… le Scénic.

Media Image Image Le petit avatar Softy accompagne les occupants dès que le besoin se fait sentir. L'argus Media Image Image Un certificat NFT, à télécharger sur son smartphone, permet de dresser un bilan du véhicule à un instant T : nombre de kilomètres parcourus, nombre de propriétaires, état réel de la batterie… Matthieu Méheust - L'argus

Des alertes sur les dangers potentiels

La communication avec les infrastructures, mais aussi avec les véhicules et les personnes, fait aussi partie des axes de travail de la Software République. À l’avenir, de plus en plus de voitures préviendront de la présence de verglas, de nids-de-poule ou encore d’un usager vulnérable avec qui le risque de collision est imminent. Si cela existe déjà chez certains constructeurs comme BMW (V2X), « nous nous différencions en utilisant une plate-forme Orange qui prend en compte davantage de paramètres », précise le chef de projet.

Media Image Image L'habitacle est équipé de 16 hauts-parleurs : un woofer dans chacune des portes, un tweeter sur chaque porte avant, deux tweeters surround dans chacun des appuie-tête, une voie centrale et un subwoofer. Matthieu Méheust - L'argus

Au sein du concept H1st Vision, les informations ne sont pas seulement retransmises sur le tableau de bord. Les entreprises alliées au projet Human First Vision ont travaillé sur des appuie-tête avec hauts-parleurs intégrés. Chaque passager peut passer un coup de fil en toute intimité, tandis que le conducteur reçoit des informations qui lui sont directement destinées « sans polluer le reste de l’habitacle d’alertes sonores », explique Pierre Voineau. Ainsi, les messages importants sont passés au conducteur, même avec la musique à fond. Soulignons que le système audio du concept a bénéficié d’un traitement immersif. Avec ses 16 hauts-parleurs, il offre une acoustique digne d’un studio d’enregistrement, si l’on en croit Jean-Michel Jarre qui a contribué au projet. On lui fait confiance sur ce point ! Pour l'avoir testé, le rendu est bluffant avec un son englobant et envoûtant. On se croirait vraiment dans une salle de concert.

Aide intelligente au stationnement

Justement, pour rejoindre la salle de spectacle la plus proche, le concept vient en aide aux conducteurs « grâce à des capteurs intelligents couplés aux données des véhicules connectés et à celles d’opérateurs de services de mobilité », détaille le chef de projet. Le système peut proposer une place de stationnement à proximité d’un autre mode de transport ou trouver une borne de recharge mise à disposition chez un particulier ou un opérateur. Pour chacune de ces trois solutions, le concept permet au moyen d'un chatbot (un agent conversationnel virtuel) de réserver une place à distance et d'effectuer le paiement sécurisé avec une carte de paiement dématérialisée. Payer via le cloud, une prestation que proposent déjà certains constructeurs comme Tesla ou Mercedes.

Recharger sa voiture… et son porte-monnaie

Media Image Image La recharge bidirectionnelle ne fonctionne qu'avec cette box capable de charger un véhicule, mais aussi de redistribuer de l'énergie au réseau si nécessaire. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image La technologie V2G (vehicle-to-grid) de Mobilize permettrait de réaliser jusqu'à 50 % d'économie sur sa facture d'électricité. Matthieu Méheust - L'argus

À propos de recharge, Software République présente en avant-première la borne Mobilize Powerbox. Développé par l’entité mobilité de Renault et produit en France, le dispositif permet à la fois de charger un véhicule et de restituer du courant au réseau en cas de besoin. « Recharger sa voiture et son porte-monnaie », tel est le concept. La technologie V2G (Vehicle-to-Grid) équipera dès 2024 la future Renault 5 et d’autres véhicules du constructeur au losange par la suite. Seuls impératifs pour prétendre au dispositif :

avoir un véhicule équipé d’un chargeur embarqué bidirectionnel ;

être branché sur une borne bidirectionnelle Powerbox ;

avoir souscrit auprès d’un fournisseur d’énergie un abonnement permettant de renvoyer du courant dans le réseau en cas de besoin.

Mobilize annonce jusqu’à 50 % d’économies sur sa facture d’électricité.

Et ensuite ?

Media Image Image Le concept H1st Vision est à découvrir au Salon Viva Tech 2023, du 14 au 17 juin. Matthieu Méheust - L'argus

Toutes ces innovations présentées par la Software République ne vont pas rester vaines. Comme nous l'avons indiqué, l'arrivée de certains services (entretien prédictif, borne V2G) est déjà programmée. Pour le reste, le developpement va se poursuivre afin de déterminer la pertinence du projet. Objectif de la Software ? Lancer dix nouvelles offres de services et de mobilité à l’horizon 2025. Avis aux curieux, le concept Human First Vision est à découvrir au Salon Viva Tech 2023, porte de Versailles, à Paris.

* state of health ou « état de santé »

