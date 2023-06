Renault Rafale (2024). A bord du SUV coupé haut de gamme en vidéo Atterrissage remarqué pour le Rafale au Salon du Bourget. Le nouveau SUV coupé haut de gamme de Renault s’expose au côté de l’avion qui lui a donné son nom. Découverte de ce futur rival de la 408 dessinée par Gilles Vidal (ancien de chez Peugeot) ! Look, motorisations, dimensions… On vous dit tout !

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos Le Renault Rafale est le 3e membre de la famille Austral, après l'Austral et l'Espace. Matthieu Méheust - L'argus

Les révélations s'enchaînent chez Renault. Quelques mois après la présentation des Austral et Espace, voici venu le Rafale le 3e membre de la famille. C’est dans le cadre du Salon de l’Aéronautique du Bourget que le nouveau SUV coupé a été révélé. Si son nom fait écho au célèbre avion de chasse de Dassault, ce n’est pas de lui qu’il tire son nom. L’inspiration de la firme remonte aux années 1930. A cette époque, Louis Renault s’offre le fabricant d’avion Caudron et renomme toutes ses machines d’un nom de vent. Le C460, avec lequel l’aviatrice Hélène Boucher réalise un record de vitesse à 445 km/h en 1934, est dénommé Rafale. C'est donc à lui qu'il doit son patronyme. Partons à la découverte de ce nouveau fer de lance du constructeur au losange, qui attend reconquérir le segment D et rivaliser avec les Peugeot 408, BMW X4, Mercedes GLC Coupé et Audi Q5 Sportback. Une mission qu’il ne remplira toutefois pas avant le printemps 2024 (mars/avril), sa date d’arrivée dans les concessions.

Un look pas comme les autres

Contrairement aux Austral et Espace, qui partagent de nombreux points communs, le Rafale joue une autre partition. Et pour cause, ce grand frère de l’Arkana est le premier modèle né du coup de crayon de Gilles Vidal, le patron design Renault, transfuge de chez… Peugeot. Il a attaqué ce travail à l’automne 2020, soit quelques mois après son arrivée. D’ailleurs, impossible de ne pas faire de parallèle entre les ex-créations du designer et la nouvelle. Sous certains angles, on trouve au nouveau venu des airs de 3008. Bien que moins long, le SUV star de Peugeot fera aussi partie de ses principaux rivaux, d’autant qu’il adoptera lui aussi les traits d’un SUV coupé. Rendez-vous en septembre pour le découvrir. Revenons-en au look de notre Rafale. Les phares Full LED adoptent une forme rectangulaire. Le capot, très plat, est marqué de deux arêtes vives.

Media Image Image La découpe du capot et le dessin des feux rappellent fortement... Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image ... ceux du 3008 dessiné par Gilles Vidal, à l'époque où il officiait chez Peugeot. Stellantis

La calandre verticale n’est pas composée d’une grille, mais de losanges facettés dont la taille varie selon leur emplacement. Ils sont plus petits près du logo central. Ici, l’espace ne remplit plus le rôle d’entrée d’air, celle-ci se trouve en-dessous. Elle se transforme en une pièce chic et identitaire avec un fond coloré. Il est bleu pour les versions Esprit Alpine (sauf lorsqu’elles sont de couleur rouge, ndlr), gris pour les autres finitions. « Cette calandre en 5 pièces a été un véritable challenge industriel à mettre au point » nous confie Stéphane Guarda, chef de projet design. Le bouclier aux lignes tendues accueille les mêmes feux de jour en boomerang que ceux de la Clio restylée.

Media Image Image Le design du Renault Rafale est très différent de celui des Austral et Espace. Ils n'ont aucun lien de filiation. Matthieu Méheust - L'argus

Media Image Image La calandre a demandé beaucoup de travail. C'est un espace qui ne joue plus le rôle d'entrée d'air. Celle-ci est désormais placée en dessous. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image Les feux de jour à LED en forme de boomerang sont identiques à ceux de la Clio restylée. Matthieu Méheust - L'argus

Le Renault Austral est aussi long et haut qu’un Espace. L’empattement est identique, mais pas la largeur. Le SUV coupé profite de voies plus larges (+ 4 cm) de roues plus grandes (20’’ ou 21’’) et adopte des pneus plus larges (245 mm) pour une meilleure stature. De profil, outre les attributs propres aux modèles baroudeurs, on remarque que les lignes sont plus épurées.

Rafale Espace 6 Austral Longueur 4,71 m 4,72 m 4,51 m Largeur (hors rétros) 1,86 m 1,85 m 1,83 m Hauteur 1,61 m 1,65 m 1,63 m Empattement 2,74 m 2,74 m 2,67 m Voies 1,63 m 1,59 m 1,59 m

Passons à la partie arrière. SUV coupé oblige, la poupe est très verticale et la lunette arrière inclinée. Sa pente à 17° a permis aux designers de se passer d’un accessoire disgracieux : l'essuie-glace. Le becquet, dans le prolongement du toit, est percé en son centre pour améliorer la circulation du flux d’air. Sa forme rappelle celle des oreilles de chat de la 408 (encore un clin d'œil à Peugeot !). Autre élément aérodynamique notable : le spoiler façon queue de canard « qui a été étudié au millimètre » tient à souligner le chef de projet design. Les feux adoptent des formes géométriques qui rappellent celles du puzzle chinois, tangram. Le nom Rafale est positionné au centre du hayon. Sa calligraphie n’a pas été choisie au hasard. Renault voulait un rendu « humain et chaleureux ». Cinq coloris au total peuvent habiller la carrosserie dont deux sont inédites : il s’agit du Blanc nacré Satin et du Bleu Alpine II.

Le Renault Rafale mesure 4,71 m de long. Son empattement est de 2,74 m comme l'Espace. Matthieu Méheust - L'argus Le dessin des feux s'inspire du tangram, le puzzle chinois. Matthieu Méheust - L'argus Le spoiler dans le prolongement du toit est ajouré au centre pour améliorer la circulation de l'air. Matthieu Méheust - L'argus Le nom Rafale est caligraphié pour un rendu plus chaleureux, dixit Renault. Matthieu Méheust - L'argus Le Rafale peut chausser des jantes de 20 ou 21". Ses pneus sont plus large que sur l'Espace (245 mm). Matthieu Méheust - L'argus La carrosserie du Rafale apparait plus fluide. Matthieu Méheust - L'argus Le Bleu Alpine II fait partie des nouvelles teintes proposées sur le Rafale au même titre que le Blanc nacré Satin. Matthieu Méheust - L'argus Cinq coloris sont proposés au catalogue. Matthieu Méheust - L'argus

Le plein d’innovations à bord

Dans l’habitacle du Rafale, l’implantation du mobilier est en tous points identique à celle des Austral et Espace. Un affichage tête haute de 9,3'' et deux dalles numériques font face au conducteur : l’une est dédiée à l’instrumentation numérique (12,3''), l’autre au système multimédia (12''). En revanche, les graphismes sont inédits, tout comme la séquence d'accueil, l’ambiance sonore et l’interface logicielle qui profite d’une version plus avancée d’Android Auto (système d’exploitation 12). Plus intuitive, elle offre davantage de réactivité et de fonctionnalités dixit le constructeur. Il nous faudra essayer, puisque qu’il n’y avait rien de fonctionnel sur notre prototype. Le Rafale profite toujours, comme ses congénères de 32 ADAS (aides à la conduite) et du sélecteur de mode de conduite Multi-Sense.

Media Image Image De nouveaux matériaux font leur entrée à bord du Rafale. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image Le graphisme des compteurs a été revu avec cette barre incliné à 28°. Matthieu Méheust - L'argus

Pour un rendu plus chic, et dans une volonté de développer l’usage de matériaux durables, Renault a intégré sur la planche de bord et la poignée coulissante de la console centrale du liège noir (sur la finition Techno) ou plus surprenant… de l’ardoise naturelle (sur les versions Esprit Alpine) ! Une fois découpée en fine tranche « même pas 1 mm d’épaisseur nous explique Stéphane Guarda, la pierre devient souple ». Elle peut alors être apposée déclicalement sur n’importe quelle surface. « Sa résistance aux rayures et aux UV ont bien sûr été testés et approuvés selon le cahier des charges Renault » assure notre interlocuteur. Le rendu est assez bluffant et l’idée originale.

Media Image Image Du liège noir (Techno) ou de l'ardoise naturelle (Esprit Alpine) viennent agrémenter la poignée de la console centrale... Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image ... ou l'insert sur la planche de bord. Matthieu Méheust - L'argus

A bord du Rafale, les textiles sont 100 % recyclés. Même l’Alcantara l’est à hauteur de 61 % comme le Ferrari Purosangue. Le TEP (tissu enduit de plastique) a remplacé le cuir sur les sièges. Ces derniers ont été redessinés pour offrir davantage de maintien latéral. Notons qu’aux places avant, les modèles Esprit Alpine, profitent d’une autre originalité : un logo rétro-éclairé au milieu du dossier. Il s’anime, tel un coeur qui bat, à l’ouverture des portes et peut changer de couleur au gré des envies du conducteur. Soulignons que le volant a été légèrement revu avec un losange plus discret en son centre.

Media Image Image Les sièges du Rafale ont été redessinés. Ils offrent un meilleur maintien que sur le duo Austral-Espace. Matthieu Méheust - L'argus

Dernier attrait du Rafale et pas des moindres, c’est son toit vitré panoramique. Souvenez-vous, le constructeur louait les dimensions de celui de l’Espace « avec sa surface de 1m² ». Celui du SUV coupé fait aussi bien, mais intègre en plus une innovation signée Saint-Gobain. Sa technologie électrochrome (polymètre à cristaux liquide) baptisée SolarBay permet d’opacifier tout ou partie de la surface grâce aux 9 segments qui composent la surface. « Même un Porsche Taycan n’est pas aussi bien doté » s’amuse un ingénieur en charge du développement du dispositif. La technologie se pilote par un bouton ou via la commande vocale.

Media Image Image Le toit panoramique dispose d'une belle surface et d'une technologie innovante. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image Saint Gobain a mis au point un toit électrochome qu'il est possible d'opacifier sur tout ou partie.

D’un point de vue habitabilité

Le SolarBay a un avantage pour les occupants des places arrière. En supprimant le velum électrique, la garde au toit est meilleure. C’est toujours 3 cm de gagnés. Comparativement à l’Espace, l’habitabilité est identique et spacieuse. L’installation nécessite juste de courber un peu plus l’échine en raison de la descente de toit. En revanche, le Rafale délaisse la banquette coulissante.

Media Image Image L'habitabilité à l'arrière du Rafale est bonne. On a de l'espace aux jambes, aux coudes et une bonne garde au toit. Matthieu Méheust - L'argus

La place centrale se transforme en un accoudoir XXL comprenant des prises USB-C et des porte-gobelets rotatifs. Leur design permet aussi de les transformer en un support pour smartphone ou tablette. Deux prises USB-C sont également accessibles au dos de la console centrale juste sous les aérateurs. Malgré le positionnement haut de gamme du Rafale, aucun réglage de température n’est proposé. En revanche, un petit détail qui fait son effet : comme les rangements dans l’accoudoir, les bacs de portes sont recouverts de feutrine.

Media Image Image Le dossier de la place centrale pour se transformer en un accoudoir. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image Il accueille des portes-gobelets rotatifs qui peuvent aussi servir de support pour tablette. Matthieu Méheust - L'argus

Côté coffre, le Rafale profite d’un hayon à ouverture automatique (du moins sur cette version Esprit Alpine). Le seuil de chargement est particulièrement haut, ce qui réclame un peu plus d’effort pour charger des objets lourds. Taillé au cordeau, l'espace de chargement affiche une capacité de 530 dm3* (VDA).

Media Image Image Le Renault Austral est un SUV coupé. C'est le grand frère de l'Arkana. Matthieu Méheust - L'argus

En revanche, on regrette :

l’absence de plancher de coffre modulable ;

de tirettes pour abaisser la banquette 40-20-40 ;

la marche que forment les dossiers une fois rabattus ;

Media Image Image Le seuil de coffre du Rafale est assez haut. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image Il n'y a pas de tirettes pour rabattre les banquettes. Matthieu Méheust - L'argus

Media Image Image Il n'y a pas de plancher de coffre modulable. La capacité de chargement est de 530 dm3. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image Une fois rabattus, les dossiers forment une marche. Matthieu Méheust - L'argus

Une inédite motorisation hybride rechargeable

Le Renault Rafale s’offre une motorisation que les autres n’ont pas. Il s’agit d’une version hybride rechargeable (PHEV) associant le trois-cylindres 1.2 TCe de 200 ch à un moteur électrique installé sur le train arrière. Cette configuration permet au SUV coupé de revendiquer une puissance de 300 ch et de profiter d’une transmission intégrale.

Media Image Image Une inédite motorisation hybride rechargeable de 300 ch équipe le Rafale. Elle offre une transmission intégrale au modèle.

Les propriétaires optant pour la finition Esprit Alpine profiteront en sus de roues arrière directrices (4 Control). Ce système permet de gagner en stabilité à haute vitesse et de rend le véhicule très maniable en ville avec un rayon de braquage digne d’une citadine (10,4 m). La classique version hybride deux roues motrices de 200 ch, avec batterie de 2 kWh, est également au catalogue. Si le Rafale partage sa plate-forme CMF-CD avec ses congénères, il profite de réglages châssis plus dynamiques (réglages spécifiques des ressorts, des amortisseurs et de la barre anti-roulis) et du train arrière multibras. Inutile de vous dire que nous avons déjà hâte de l’essayer ! La version de 300 ch bénéficiera aussi de réglages spécifiques et il n'est pas exclu qu'il dispose d'un amortissement piloté.

Media Image Image Le Rafale repose sur la plate-forme CMF-CD comme Espace et Austral. Il adopte juste des réglages châssis différents. Renault

Lancement au printemps 2024

Si le Renault Rafale se montre aussi tôt, comme évoqué en préambule, il va falloir se montrer patient avant d’en prendre le volant. La motorisation hybride ne rejoindra les concessions qu’au printemps 2024. La mise de départ pour cette version devrait tourner autour de 50 000 €. Selon nos estimations, il faudra compter au minimum 60 000 € pour le modèle PHEV qui n'arrivera qu’à l’été 2024 ! Au début, deux finitions seront proposées (Techno et Esprit Alpine). Une autre version, dédiée au Rafale PHEV 300 ch, agrémentera le catalogue. Comme l’Austral et l’Espace, le nouveau venu sera produit à Palencia en Espagne.

Media Image Image Le nom Rafale est un hommage à l'avion Caudron-Renault Rafale des années 30. Renault

*en version hybride

Tags