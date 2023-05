Renault Rafale (2024). Première illustration et autres infos exclusives Le Renault Rafale, rival du prochain Peugeot 3008, sera lancé au printemps 2024. Il s’inscrira dans le renouveau par son identité visuelle, ses finitions et ses motorisations électrifiées. Voici les nouvelles infos de L'argus à quelques jours de la présentation du SUV-coupé, le 18 juin 2023.

Par MaxK

Voir les photos Voici en avant-première le look du Renault Rafale. L'argus

De prototypes en teasers, d’indice en indice, le Renault Rafale se dessine. Tout juste officialisé, ce SUV-coupé dérivé de l’Austral, reposant sur la plate-forme CMF-CD de l’Alliance, se positionnera au sommet de la gamme Renault. Il sera le porte-étendard du nouveau langage stylistique de la marque, annoncé avec le concept Scénic Vision puis esquissé avec la Clio restylée. Le Rafale comptera parmi les premiers modèles lancés depuis que Gilles Vidal, transfuge de chez Peugeot, a pris les rênes du design chez le constructeur au losange. Le Renault Rafale sera officiellement dévoilé le 18 juin 2023, à l'occasion du Salon aéronautique du Bourget. Son rival tout trouvé, le Peugeot 3008, sera présenté en septembre.

Le nouveau regard de Renault

Comme les deux modèles cités plus haut donc, le Renault Rafale sera doté à l'avant de blocs optiques principaux à la fois fins et presque horizontaux. Ceux-ci seront soulignés par des feux de jour en boomerang descendant le long des arêtes latérales du bouclier. Les stries lumineuses horizontales de ces derniers accentueront la modernité et le dynamisme de la présentation. Le maillage évasé de la calandre, pour sa part, mettra en exergue la largeur du véhicule. La carrosserie sera parcourue de plis saillants tranchant avec les galbes des Renault de précédente génération. Des montants arrière très inclinés courront jusqu’à une poupe tronquée pour conférer à la voiture une allure musclée.

Media Image Image Le Rafale sera un SUV-coupé d'environ 4,70 m de long. Renault Media Image Image Renault mise sur une allure musclée pour le Rafale. Renault

Le calendrier de lancement des motorisations hybrides

Selon les informations de L'argus, le Rafale entrera en production fin 2023 ou début 2024 à Palencia, en Espagne. Exclusivement proposé avec des motorisations électrifiées, il sera d’abord disponible avec le bloc trois cylindres turbo essence 1.2 E-Tech Full Hybrid de 200 ch déjà proposé pour les Austral et Espace. L'argus est en mesure de vous annoncer que cette version sera disponible à compter du printemps 2024.

Media Image Image Le nom du modèle vient de l'aéronautique et plus généralement du vent. Renault

L’été suivant, là encore d'après nos sources, le Rafale étrennera un groupe motopropulseur hybride rechargeable basé sur le même trois-cylindres. Doté d’un moteur électrique sur son train arrière, ce modèle offrira – toujours d'après nos sources – une puissance de 280 ch, ainsi que quatre roues motrices et directrices. Avec cette variante, Renault compte rivaliser avec certains modèles premium (BMW X4, Mercedes GLC Coupé, Audi Q5 Sportback). Le tarif de son SUV s’en ressentira, puisque cette déclinaison haut de gamme demandera autour de 60 000 €.

Un Rafale badgé Alpine

Comme le nouvel Espace, le Renault Rafale pourrait faire l’impasse sur la finition Évolution à son lancement et se concentrer sur une offre resserrée autour de trois configurations plus huppées : Techno, Esprit Alpine et Iconic. Comme son nom l’indique, la deuxième affichera le look le plus sportif en lien avec la marque au A fléché. Quant à savoir si le ramage se rapportera au plumage de cette auto dont le nom évoque déjà la vitesse, il faudra encore quelques semaines de patience pour le découvrir.

Media Image Image Le Rafale aura droit à sa finition sportive Esprit Alpine. Alexandre Krassovsky

Illustration : motor.es

