Renault Rafale (2024). Quel prix pour le nouveau SUV-coupé face à la concurrence ? Le Renault Rafale, qui sera lancé au printemps 2024, n’a pas encore révélé ses prix de manière officielle. Mais une source souvent bien informée a déjà dévoilé une fourchette tarifaire pour ses deux moteurs hybrides. Alors le SUV-coupé de Renault est-il compétitif face à ses rivaux ?

Voir les photos Le Rafale, qui sera commercialisé au printemps 2024, n'a pas encore dévoilé ses tarifs. Mais de premières indiscrétions donnent déjà une idée de son positionnement face à la concurrence. L'argus

Révélé au Salon du Bourget 2023, le Renault Rafale ne compte pas débarquer en concessions à la vitesse supersonique. Son arrivée est seulement attendue au printemps 2024, voire à l’été pour sa version hybride rechargeable 4 x 4 de 300 ch. Le constructeur devrait donc prendre son temps avant de dévoiler les tarifs de son nouveau SUV-coupé de manière officielle. Mais une source d’ordinaire très bien informée sur la marque au losange a déjà donné une fourchette de tarifs pour les deux motorisations hybrides prévues au programme. Même si on ne connaît pas encore l’équipement de série, il est donc déjà possible d’avoir une idée du positionnement du Renault Rafale face à ses concurrents, tout en gardant à l’esprit que les tarifs de ces rivaux évolueront d’ici au lancement dans près d’un an.

Une concurrence ? Quelle concurrence ?

Media Image Image Après l'Arkana, Renault ajoute un SUV-coupé à sa gamme avec ce Rafale, plus imposant et plus cossu que son petit frère. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image Le Rafale reprend la base et l'empattement de l'Espace, mais ces deux SUV affichent un style et un positionnement quasi opposés. Benjamin Brillante - L'argus

Définir le spectre des adversaires du Rafale n’est pas forcément évident. En Europe, les « SUV-coupés » de marque généraliste demeurent en effet encore rares. En outre, certains d’entre eux, comme les Volkswagen ID.5 ou Skoda Enyaq, sont uniquement disponibles en version 100 % électrique. Un type de motorisation qui ne sera pas proposé pour le dernier-né du Losange. Nous avons donc ici élargi la concurrence à des constructeurs dits premium, surtout que Renault a voulu donner un positionnement assez haut de gamme à son « gros bébé » de 4,71 m de long. Nous avons également pris en compte quelques SUV qui ne cherchaient pas forcément à jouer les coupés. Leur style déjà affirmé ou leurs mécaniques pourraient en faire des alternatives au Rafale. Enfin, nous n’avons pu mettre de côté la Peugeot 408. Car, même si elle affirme s’affranchir des catégories, cette berline-crossover présente de nombreux points communs avec le futur porte-drapeau de Renault.

Le Rafale E-Tech full hybrid 200 ch face à ses rivaux

En entrée de gamme, le Rafale reçoit une mécanique E-Tech Full Hybrid déjà vue sur les Austral et Espace. Forte de 200 ch, elle associe un trois-cylindres 1.2 turbo de 130 ch à deux moteurs électriques, une batterie lithium-ion de 2 kWh et à une boîte automatique à crabots. Il sera ainsi possible de rouler fréquemment avec le bloc thermique coupé et d’échapper à tout malus écologique grâce à des émissions de CO 2 qui commenceront à 105 g/km sous réserve d’homologation. Cette motorisation devrait débuter à 44 000 € environ en finition de base Techno et grimper jusqu’à 48 000 € approximativement pour la variante Esprit Alpine, équipée de quatre roues directrices en série. Une fourchette assez comparable à celle pratiquée sur l’Espace, qui est construit sur la même base CMF-CD et dans la même usine de Palencia.

Media Image Image Malgré son style très original, le Tucson de Hyundai affronte plus l'Austral que le Rafale. Clément Choulot

Chez les concurrents, ce type d’hybridation « full hybrid » (HEV) est encore rare. On le retrouve surtout du côté des marques asiatiques. Hyundai propose ainsi un Tucson hybride de 230 ch entre 35 950 € et 45 950 € en deux roues motrices. Malgré son style original, ce coréen n’est pas vraiment un rival direct du Rafale. Il est plus court de 21 cm et défie plutôt l’Austral. Même topo pour son cousin Kia Sportage. Quant aux Honda ZR-V, Toyota RAV4 et autre Ford Kuga, leur look risque d’être jugé trop sage pour en faire de véritables concurrents du SUV-coupé Renault. Mais cela n’empêche pas les deux japonais d’afficher des tarifs finalement assez proches de ceux du français. Enfin, le cousin chic du RAV4, le Lexus NX, n'offre pas les 244 ch de sa version 350h à moins de 57 000 €.

Media Image Image Blason Mercedes oblige, le nouveau GLC Coupé affiche des tarifs autrement plus élevés que ceux du Rafale. TSCHOVIKOV Media Image Image La deuxième génération de BMW X4 n'existe pas en hybride rechargeable, et ses tarifs démarrent beaucoup plus haut que chez Renault. DR

Chez les marques premium allemandes, à ce niveau de puissance, on privilégie une hybridation légère. Il faut donc oublier l’idée de rouler en mode électrique. Pourtant, il faudra débourser 59 740 € au minimum pour acquérir le nouveau Mercedes GLC Coupé 200 4Matic de 204 ch, mais aussi plus de 6 000 € de malus écologique et de taxe sur le poids ! Chez BMW, le X4 le moins cher carbure au gazole. Cette version xDrive20d de 190 ch écope malgré tout d’un malus de 1 386 € minimum, qui s’ajoute à une addition de 61 850 €. Enfin, chez Audi, le Q5 Sportback attaque un peu moins fort, à 59 070 €. Mais, à ce prix, il faut se contenter d’un modeste 2.0 diesel de 163 ch. Si vous acceptez de faire l’impasse sur un logo prestigieux – et sur une transmission intégrale dans certains cas –, le Rafale apparaît donc comme une affaire face aux autres SUV-coupés de format comparable. En revanche, certains pourront aussi hésiter avec les versions hybrides rechargeables 180 ch de la Peugeot 408, disponibles entre 45 450 € et 51 400 €. Un surcoût encore raisonnable par rapport au HEV 200 du Losange, d’autant qu’il pourra être compensé à l’usage si vous pouvez faire le plein d’électricité à domicile ou au travail.

Media Image Image Même si elle n'est pas classée chez les SUV-coupés, la Peugeot 408 présente de nombreux points communs avec le dernier-né de Renault. L'argus

Le Rafale E-Tech PHEV 300 ch face à ses rivaux

Media Image Image La version hybride rechargeable 300 ch à quatre roues motrices du DS 7 pourra intéresser certains clients potentiels du Rafale, même si elle ne cherche pas à jouer les coupés surélevés. Thomas Antoine/Ace Team

La version hybride rechargeable (PHEV) du Rafale, qui sera commercialisée dans un second temps, à l’été 2024, naviguera dans une sphère bien différente. Elle disposera de 300 ch et de quatre roues motrices, des caractéristiques pour l’instant inédites chez Renault. De quoi expliquer des tarifs beaucoup plus salés, compris entre 55 000 € environ et moins de 70 000 € (prix d'une nouvelle finition au nom encore inconnu). Chez Peugeot, la 408 ne propose rien de comparable. L’alternative pourrait ici être représentée par le 3008 Hybrid4, également fort de 300 ch et d'une transmission intégrale. Il est facturé entre 56 220 et 58 120 € dans cette configuration. Des prix qui vont grimper, car le 3008 sera remplacé en mars 2024 et il adoptera une silhouette de SUV-coupé. On trouve toutefois la même motorisation hybride rechargeable de 300 ch dans d'autres productions du groupe Stellantis, à commencer par le DS 7 à des prix oscillant entre 60 200 et 69 500 €. À dotation équivalente, le Rafale devrait donc rester moins cher que son compatriote.

Bien plus compact et remplacé l'année prochaine, le Peugeot 3008 deuxième du nom ne devrait pas se retrouver en face du Rafale. SP/Peugeot Grâce à sa silhouette qui lorgnera du côté des SUV-coupés, la prochaine génération du best-seller au lion a de quoi inquiéter le nouveau fleuron de Renault. Oufti Design - L'argus Apparu lors du restylage du SUV familial Audi, ce Q5 Sportback aligne plutôt ses prix sur ceux des GLC Coupé et X4. DR La deuxième génération du Lexus NX s'est convertie à l'hybride rechargeable tout en gardant de l'hybride classique en parallèle. Alexandre Nicolas

Une nouvelle fois, c’est chez les marques allemandes que l’on trouve les adversaires les plus comparables… du moins sur la papier. Car, question tarifs, le Mercedes GLC Coupé 300 e ne joue pas dans la même cour que la plus chère des Renault. Fort de 313 ch, il ne s’offre pas à moins de 82 500 €. Gratifié de 299 ch et aujourd'hui plutôt en fin de carrière, l’Audi Q5 Sportback 50 TFSI e se montre plus raisonnable. Mais, à 68 420 €, son tarif d’accès est proche du sommet de la gamme Rafale, dont l'équipement s’annonce beaucoup plus fourni. Un constat qui s’applique aussi au Lexus NX 450h+. Pour ses 309 ch, ce cousin du Toyota RAV4 hybride rechargeable demande 70 000 € au bas mot. Quant au BMW X4, contrairement au X3, il n’existe pas en version PHEV.

Bilan Après avoir essuyé de nombreux échecs dans le secteur du haut de gamme, le Losange semble donc avoir soigné le positionnement tarifaire de son prochain vaisseau amiral. En version hybride de 200 ch, le Rafale ne se contentera pas d’être beaucoup moins cher que les SUV-coupés de format comparable, tous proposés par des marques premium. Il parviendra aussi à garder des prix assez proches de ceux de modèles au style plus classique, à caractéristiques équivalentes. Une stratégie qui a plutôt bien réussi à son petit frère Arkana. De son côté, la variante hybride rechargeable quatre roues motrices de 300 ch risque d'avoir une existence plus compliquée. Elle va en effet explorer des sphères budgétaires inhabituelles pour la marque française, en particulier dans ses finitions supérieures. Mais Renault a malgré tout veillé à garder des prix concurrentiels pour son nouveau fleuron, d’autant que le constructeur promet aussi une dotation de série fournie.

