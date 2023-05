Renault Rafale (2024). Un nom et des images pour le SUV coupé Renault dévoile le nom ainsi que la première photo officielle du Rafale, SUV « coupé » dérivé de l’Austral au positionnement haut de gamme. Son appellation, qui fait référence au vent, est issue des activités aéronautiques passées de Renault.

Par MaxK

Voir les photos Renault annonce le Rafale, SUV "coupé" dérivé de l'Austral. Renault

Le futur SUV « coupé » de Renault dérivé que l’Austral, que L’argus vous annonce sous son code interne DHN depuis de longs mois déjà, devient officiel. Le constructeur au Losange en dévoile une première image et révèle son nom : Rafale. Cette appellation, qui évoque immédiatement le vent et l’aéronautique, revêt un caractère historique chez Renault.

Media Image Image Premières images officielles du Renault Rafale. Renault

Un SUV coupé pour monter en gamme

Contrairement au nouvel Espace, qui repose aussi sur la plate-forme modulaire CMF-CD de l’Austral, le Rafale se distinguera clairement de ce dernier sur le plan stylistique. Faisant partie des premiers véhicules dessinés sous la supervision de Gilles Vidal, il introduira l’identité visuelle annoncée par le concept Scénic Vision. Celle-ci inclut notamment des feux de jour en boomerang semblables à ceux qu’inaugure la Clio restylée en attendant l'évolution du Captur. Les reliefs de la carrosserie s’annoncent marqués, Renault annonçant « une ligne fuselée ». Sous des montants très inclinés, les feux arrière sont disposés à l’horizontale.

Media Image Image La carrosserie présente des reliefs marqués. Renault

Sur les photos, on devine une lame avant et un diffuseur légèrement proéminents. Selon nos informations, le Rafale mesurera environ 4,70 m de long, ce qui le placera en concurrence indirecte avec la Peugeot 408 (4,69 m) mais aussi certaines versions des Audi Q5 Sportback, BMW X4 et Mercedes GLC Coupé puisque son positionnement se voudra haut de gamme. A cet effet, le prochain SUV Renault pourra notamment compter sur une motorisation hybride de 200 ch et une inédite mécanique hybride rechargeable de 280 ch. Notons que le Rafale et le prochain SUV « coupé » de Renault Korea Motors sont deux modèles bien distincts ; le second ne sera pas commercialisé chez nous.

Rafale, d’avion à la voiture

La dénomination du Renault Austral, comme le nom commun qu’elle reprend, descend d’Auster, dieu romain des vents du Midi. Le terme « rafale » désignant une accélération éphémère du vent, la désignation du dernier-né de Renault s’inscrit dans cette même lignée. Et elle remonte à loin chez le constructeur, plus précisément aux activités aéronautiques de celui-ci. Dans l’aviation d’aujourd’hui, le Rafale est un avion de combat produit par Dassault Aviation. Mais en 1933, lorsque Renault prit le contrôle du fabricant d’avions Caudron pour fonder Caudron-Renault, le modèle C.430 alors construit fut surnommé « Rafale ».

Media Image Image Le surnom Rafale fut donné à des avions Caudron-Renault dans les années 1930. Renault

Ses variantes C.450 et C.460 reprirent ce suffixe. Ces monoplans monoplaces de course s’illustrèrent par plusieurs records de vitesse, notamment aux mains de la pionnière Hélène Boucher. La collaboration de cette dernière avec Renault, qui comprenait (déjà) des apparitions publicitaires, ne dura cependant que quelques mois puisque l’aviatrice mourut à la suite d’un crash en 1934. Renault déposa le nom Rafale en 1936. « La base d’entraînement et les pistes de l’aérodrome Caudron-Renault étaient situées à Guyancourt, là où se trouve l’actuel Technocentre de Renault », souligne Sylvia dos Santos, chargée de la nomenclature chez Renault.

Présentation du Renault Rafale à l’été 2023

Le dynamisme revendiqué par la firme pour sa prochaine voiture se retrouve dans la graphie de son nom sur le hayon de l’auto. Contrairement à ce que l’on voit sur les Austral et Espace par exemple, seule l’initiale est ici en majuscule et le trait se veut élancé. Ce style rappelle d’ailleurs celui d’un logo officiel du Dassault Rafale. A l’approche du SUV Rafale, la commercialisation récente de C.450 miniatures dans la boutique officielle de la marque n’était sans doute pas innocente. Renault nous donne rendez-vous le 18 juin 2023 pour en découvrir davantage. D'après nos sources, le Rafale sera produit en Espagne, à Palencia, à compter de fin 2023 ou début 2024. Il rejoindra les concessions au printemps de l’année prochaine en version hybride de 200 ch. L’hybride rechargeable de 280 ch suivra à l’été 2024.

Le Rafale arborera le nouveau "regard" Renault. L'argus Renault peaufine actuellement le Rafale dans le sud de l'Europe. L'argus Avec 4,70 m de long environ, le Rafale sera plus grand que l'Arkana. L'argus

Tags