Renault Super 5 GT Turbo. Un exemplaire comme neuf de 6 000 km à saisir Avis aux amateurs de youngtimers : une Renault Super 5 GT Turbo de 1989 affichant 6 349 km au compteur est à vendre ! Une rare opportunité de s'offrir cette petite sportive tricolore en état neuf. Retour sur cette annonce qui ne manquera pas d'éveiller l'intérêt des fans de la marque au losange.

Voir les photos 6 349 km : c'est le nombre de kilomètres que cette Renault Super 5 GT Turbo de 1989 a parcouru à ce jour. Lumière sur cet exemplaire exceptionnel à vendre. BPM Héritage

Si les voitures de collection à vendre sur la toile sont légion, celles qui totalisent un kilométrage à quatre chiffres demeurent extrêmement rares. C'est le cas de cette Super 5 GT Turbo de 1989 totalement d'origine qui revendique seulement 6 349 km à son actif. Une sportive populaire qui se caractérise ici par son exclusivité, à l'image de son prix élitiste de 59 000 €.

Un véritable voyage dans le temps

L'annonce de cette Super 5 GT Turbo ramène immanquablement tous ceux qui la consultent dans le passé, tant elle paraît tout juste sortie d'usine. Une époque révolue où les citadines se battaient pour jouer les premiers rôles dans la très disputée catégorie des bombinettes. En mars 1985, Renault lance la Super 5 GT Turbo, descendante de la 5 Alpine Turbo, pour concurrencer les Volkswagen Golf GTI et Peugeot 205 GTI alors les reines du segment. Dotée du bloc cléon-fonte 1.4 suralimenté par un turbo Garett T2 d'une puissance de 115, puis 120 ch à partir de juillet 1987, elle gratifiait son pilote du si regretté effet « coup de pied aux fesses » pour atteindre 100 km en 7,8 s et une vitesse de pointe de 204 km/h. A défaut de s'imposer dans la catégorie, la bombinette au losange n'a pas démérité avec ses 160 000 exemplaires écoulés jusqu'à l'arrêt de sa production en 1991.

Media Image Image Cette Super 5 GT Turbo de 1989 est une phase 2 forte de 120 ch, offrant les meilleures performances du modèle. BPM Héritage

Cette Super 5 GT Turbo vendue par BPM Héritage à Ingré près d'Orléans, dans le Loiret, a tout d'un exemplaire unique. Il s'agit d'une phase 2 de 1989 dont le moteur encore en rodage, développe donc 120 ch. Elle est entièrement d'origine et a été livrée neuve à un agent Renault en Italie le 23 février 1989 comme en atteste la facture d'achat qui l'accompagne. Elle a passé plus de trente ans confortablement entreposée dans le showroom de ce garage, avant qu'un collectionneur italien n'en fasse l'acquisition et s'en sépare à son tour un an plus tard au profit de l'enseigne qui la propose aujourd'hui à la vente. Comme en attestent les clichés du compteur corroborés par son carnet d'entretien, elle n'a parcouru que 6 349 km à ce jour. Une singularité qui fait d'elle une auto paradoxale : vendue au tarif accessible de 72 000 F à son lancement, elle fait aujourd'hui figure de pièce de musée affichée à prix d'or.

Media Image Image Vous ne rêvez pas : le compteur de cet exemplaire d'origine italienne affiche bien 6 349 km. Un chiffre confirmé par son carnet d'entretien. BPM Héritage

59 000 € : le prix de l'exclusivité

Cette Super Cinq GT Turbo est dans un état à peine croyable. La peinture de sa carrosserie Gris Tungstène (608), teinte métallisée réservée à la phase 2, ne semble présenter aucune éraflure malgré ses 34 ans. Idem pour ses jantes de 13 pouces chaussées de leurs pneus d'origine, des Michelin MXV 195/55 80H. L'intérieur est comme neuf avec des plastiques exceptionnellement bien conservés et une sellerie intacte de tout stigmate d'usage. Le spectacle se poursuit sous le capot avec une mécanique visiblement préservée des effets du temps. Tous les autocollants d'époque semblent bien présents, à leur place, aux côtés de durites elles aussi comme neuves. Une baie moteur d'une propreté chirurgicale à l'image de l'intégralité du véhicule. Comme indiqué dans l'annonce, le moteur aurait été démarré régulièrement par le garage qui l'a possédée durant plus de trente ans. Une révision sera néanmoins effectuée avant la vente par ailleurs assortie d'une garantie de 12 mois.

Contacté par L'argus, Hervé Chauvin, en charge de la vente, certifie que les soubassements sont eux aussi dans un état irréprochable, sans la moindre trace de corrosion. La cote des Renault Super 5 GTT Turbo phase 1 et 2, globalement stable depuis la fin de l'année dernière, se situe entre 15 000 et 25 000 € suivant l'état et le kilométrage. Le vendeur justifie le prix de cet exemplaire par le fait qu'il s'agit d'un produit introuvable dans cet état de conservation et avec un tel kilométrage : « elle est destinée à un collectionneur qui a les moyens de s'offrir ce qui n'existe plus sur le marché, ou presque. La cire de protection est encore présente sur la carrosserie par endroit. Ce genre de détails, associés à son état et son kilométrage, en font une vraie rareté. L'annonce a été consultée plus de 12 000 fois le premier jour de sa parution. La voiture intéresse et la vendre n'est qu'une question de temps. » Une vraie pépite dont la valeur la condamne à continuer… de ne pas rouler, comme le concède in fine Hervé Chauvin.

