Renault Trafic (2023). 1 million d’exemplaires pour la troisième génération Renault a vendu le millionième Trafic de troisième génération. Produite à Sandouville, cette itération du fourgon devient la mieux vendue de sa lignée. Elle se décline à présent en une version 100 % électrique baptisée Trafic E-Tech.

Par MaxK

Renault a vendu un million de Trafic de troisième génération. Renault

La troisième et actuelle génération du Renault Trafic est sur le marché depuis 2014. Le fourgon, décliné en une multitude de versions destinées aux professionnels comme aux particuliers, a fait l’objet d’un premier restylage en 2019, puis d’un second en 2021. Sa gamme s’étend notamment vers les activités de loisirs comme avec la variante SpaceNomad. Et cette stratégie semble porter ses fruits. Renault annonce avoir livré un million de Trafic de troisième génération, ce qui en fait le modèle le plus vendu de sa lignée.

Le Trafic 3 est sur le marché depuis 2014. Renault

Trajectoire ascendante pour le Trafic

Le premier Renault Trafic fut commercialisé de 1980 à 2000. Produit à Creil (Oise), il s’acquitta avec brio de la lourde tâche de succéder à l’Estafette, puisqu’il fut produit à environ 950 000 exemplaires. Son remplaçant, dont l’assemblage fut délocalisé en Espagne et au Royaume-Uni, connut moins de succès. À ce jour, Renault a vendu environ 2,4 millions de Trafic à travers 50 pays. Le modèle actuel est exclusivement produit en France, à Sandouville (Seine-Maritime), depuis son lancement.

La gamme du Trafic compte des versions dédiées aux services de navette… Renault

… comme au camping, entre autres. Renault

Le Renault Trafic bientôt en électrique

Le millionième Renault Trafic 3 a été remis à son propriétaire le 23 mai 2023. Son acheteur était un certain Romke Hekstra, patron néerlandais de l’entreprise familiale Hekstra, qui fabrique des toits en chaume depuis 1929. Pour faire perdurer la bonne dynamique commerciale du Trafic, Renault a entamé le recrutement de 360 personnes à Sandouville en 2022 et 2023. Près de 600 exemplaires sortent d’usine chaque jour, et la gamme s’enrichira bientôt du Trafic E-Tech électrique, dont la production doit débuter cette année.

Le Trafic E-Tech électrique entrera en production en 2023. Renault

