Renault Twingo (1993). Le coffret miniature des 30 ans se revend à prix d’or A peine mis en vente, le coffret Renault Twingo au 1/43 proposé par Norev à 200 exemplaires s’est retrouvé en rupture de stock... et aussitôt remis en vente par des spéculateurs. Ceux-ci en demandent autour de 200 €, soit plus du double du prix d'origine.

Par MaxK

Voir les photos Le coffret Norev des 30 ans de la Renault Twingo a été la cible des spéculateurs. Norev

Pour le 30ème anniversaire de la Renault Twingo, le fabricant de miniatures Norev a récemment commercialisé un coffret regroupant quatre exemplaires de la citadine de première génération à l’échelle 1/43, chacun étant peint dans l’une des quatre couleurs de lancement du modèle : jaune Indien, rouge Corail, bleu Outremer et vert Coriandre. Cet ensemble n’a été produit qu’à 200 unités numérotées, toutes vendues dès leur mise sur le marché. Hélas, les acheteurs n’étaient pas tous des passionnés qui avaient soigneusement libéré de l’espace sur leurs étagères. Ce coffret « collector » n’échappe pas à la spéculation, et plusieurs exemplaires neufs sont déjà proposés à la revente deux fois plus cher qu’à l’origine.

Media Image Image Le coffret reprend les couleurs de lancement de la Twingo. DR

Petites voitures, grosse plus-value

Plusieurs coffrets Norev « Renault Twingo 1993 » se trouvant encore dans leur emballage d’origine sont actuellement proposés sur des sites de petites annonces comme Leboncoin ou eBay, à des prix allant de 169 € à 230 € au moment où nous écrivons ces lignes. Chez Norev, l’article était affiché 90 €.

Media Image Image Les voitures sont présentées dans une boîte exclusive. Norev Media Image Image Le coffret est limité à 200 exemplaires numérotés. Norev

Des miniatures disponibles individuellement

Pour ceux qui souhaiteraient réunir une collection de Twingo I Norev au 1/43 dans les teintes originales du modèle, quitte à se passer de la boîte spécifique et numérotée du coffret des trente ans, celles-ci sont encore disponibles individuellement au prix de 35 € dans la boutique en ligne du fabricant, ou à 29 € sur le site The Originals du constructeur au Losange. L’anniversaire de la Renault Twingo fait l’objet de célébrations diverses tout au long de cette année. Les 19 et 20 août 2023, un grand rassemblement est notamment prévu à Chambley, en Lorraine.

Media Image Image Les miniatures sont disponibles à l'unité. Norev

