Renault Twingo. Le grand rassemblement des 30 ans organisé en août à Chambley Grâce à sa bonne bouille et ses aspects pratiques, la première Twingo a marqué les esprits. Pour fêter dignement le trentenaire de cette petite Renault, l'association Génération Twingo prévoit de réunir les passionnés du modèle les 19 et 20 août, le temps d'un événement gratuit en Lorraine.

Pour fêter les 30 ans de la première Twingo, l'association Génération Twingo organise un grand rassemblement au mois d'août en Lorraine.

Malgré un avenir pour le moins compromis en neuf, la Twingo a le cœur à la fête. Sa première génération, la plus emblématique de toutes, souffle ses 30 bougies en 2023. Un évènement que l'association Génération Twingo compte bien célébrer en organisant un grand rassemblement les 19 et 20 août en Meurthe-et-Moselle (54), en Lorraine. Entre 100 et 200 exemplaires de la citadine au Losange sont attendus pour l'occasion. Comme son nom l'indique, cette communauté a en effet été créée pour fédérer tous les passionnés de cette citadine pas comme les autres. Née il y a dix ans, elle est reconnue par Renault Classic et ouverte à toutes les générations.

Toutes les Twingo sont acceptées

Media Image Image Après avoir réuni 105 Twingo pour les 20 ans, puis 120 pour les 25 ans, l'association Génération Twingo espère cette fois approcher les 200 exemplaires. Sophie Dupuis/Page Facebook Génération Twingo Media Image Image Leur identité n'est pas encore connue, mais le rassemblement devrait accueillir plusieurs Twingo rares, à l'image du dernier salon Rétromobile. Matthieu Méheust

Même si la première Twingo sera particulièrement en vedette cette année, cet événement gratuit accueillera donc aussi ses remplaçantes. Le rassemblement se veut d'ailleurs accessible à tous les propriétaires du modèle, sans distinction.

Que la Twingo soit collector, sportive,d'origine, personnalisée, dans son jus... c'est vraiment [ouvert à] toutes les Twingo ! Car nous avons tous une histoire avec, explique Méllissa Bartoli, présidente de l'association.

Pour l'heure, le programme précis n'est pas encore défini. Mais des jeux variés au nom évocateur, comme le piston faible, la chasse aux culbut'or ou un concours de lenteur sont notamment prévus. Une exposition de produits dérivés officiels aura également lieu, et plusieurs Twingo assez rares feront le déplacement comme lors du dernier salon Rétromobile.

Lors des rassemblements organisés pour les 20 ans et les 30 ans, une Twingo Jet dragster équipée d'un réacteur d'avion avait par exemple fait le déplacement. Le principal mot d'ordre sera en tout cas la convivialité. Méllissa précise d'ailleurs que la base de Chambley Planet'air, hangar 810, où aura lieu ce rassemblement, peut accueillir bien plus que les 100 à 200 exemplaires envisagés. Avis à tous les passionnés : même si vous ne faites pas partie des propriétaires, il y aura un parking visiteurs pour vous.

