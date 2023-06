Renault Twingo. Un concept électrique inédit pour les 30 ans de la citadine A l'occasion des 30 ans de la Twingo, Renault collabore avec la designer néerlandaise Sabine Marcelis pour proposer une réinterprétation artistique de la citadine de première génération. Le concept est électrique et prône un retour à l’essentiel avec des formes minimalistes.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La designer Sabine Marcelis réinvente la Renault Twingo de première génération. Renault

Après les 60 ans de la Renault 4 en 2021 et les 50 ans de la Renault 5 en 2022, la Renault Twingo fête son 30e anniversaire en 2023. Pour l’occasion, la marque au Losange renouvelle ses expériences vécues avec les deux premiers modèles en s’associant à un designer pour créer un concept inédit de son véhicule iconique. Renault a fait appel à la designer néerlandaise Sabine Marcelis pour présenter une version revisitée de la Twingo I, sortie en 1993.

Créer l’inattendu à travers des jeux de transparence

Media Image Image La néerlandaise s'est jouée de lumière et de transparence pour créer ce concept. Renault Media Image Image Le style du modèle originel est bien conservé avec tous les éléments de la Twingo I repris sur ce concept. Renault

Sabine Marcelis a souhaité conserver le style de la Twingo de première génération tout en saisissant « l’opportunité de créer quelque chose de véritablement novateur et de mémorable », a-t-elle déclaré. La lauréate du « ELLE DECO International Design of the Year Award » a travaillé sur des jeux de transparence et d’interaction entre les couleurs et les matériaux. Le concept adopte une carrosserie translucide laissant apparaître la lumière des phares avant et des clignotants comme s’ils provenaient de derrière le carrossage. Les poignées de portes sont éclairées et les roues de 13 pouces sont pleines.

Media Image Image L'habitacle est presque futuriste et teint de rouge. Renault

A l’intérieur, la sensation d’espace est garantie par la présence de grandes surfaces vitrées et d’un toit panoramique. L’habitacle est très épuré et entièrement teint en rouge. La planche de bord est translucide et présente des éléments rétro-éclairés notamment au niveau des aérateurs. Le petit volant est conçu à partir de résine coulée transparente.

Un kit rétrofit sous le capot

Media Image Image Ce concept s'équipe d'une motorisation électrique R-Fit. Renault

Ce concept de Twingo abandonne son moteur thermique pour s’équiper d’un kit rétrofit. Il reprend celui installé sur la Renault 4 électrique et développe une puissance de 65 ch. La capacité de la batterie est de 10,7 kWh pour une autonomie d’environ 90 km. L’entreprise chargée de ces kit, R-Fit, assure qu’une recharge sur une prise 220V nécessite 3h30 et que 90% de la capacité initiale de la batterie reste disponible au bout de 6 mois sans utilisation du véhicule. Présenté au Salon Rétromobile 2023, le kit rétrofit de l'entreprise R-Fit est homologué pour la R4 sur le marché français. Il est en cours d’homologation pour la R5 avec une date de commercialisation prévue dans le courant de l’été 2023. Il pourrait l'être prochainement pour la première génération de Twingo.

