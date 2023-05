Renault veut lancer une citadine électrique moins chère que la R5 Proposée à partir de 25 000 € environ, la future Renault 5 devrait déjà faire partie des voitures électriques les plus accessibles. Mais le Losange aimerait proposer un modèle encore plus abordable pour contrer la future Volkswagen ID.1, même si le projet est encore assez vague.

Voir les photos Après l'éphémère City K-ZE réservée au marché chinois, Renault souhaite désormais proposer une citadine électrique très abordable en Europe. Mais ce projet reste encore vague. DR

Déjà assez nombreuses en Chine, les voitures électriques abordables se comptent presque sur les doigts d’une seule main en Europe. Mais les automobilistes au budget limité peuvent commencer à entrevoir une lueur d’espoir. Quelques semaines après Volkswagen, c’est Renault qui vient de clamer sa volonté de lancer une citadine « branchée » aux alentours de 20 000 €. Luca de Meo, le patron du groupe français, a évoqué ce projet lors de l’événement « Future of the car » , organisé par le prestigieux quotidien britannique Financial Times. Des propos qui ont ensuite été relayés par nos confrères d’Autocar. Royaume-Uni oblige, c’est plus précisément un tarif sous les 20 000 livres sterling, soit environ 23 000 € actuellement, qui a été communiqué. On peut néanmoins s’attendre à un prix encore plus bas en France afin de creuser l’écart avec la future Renault 5, attendue pour l’automne 2024 et qui devrait juste débuter sous les 25 000 € d’après nos informations. Surtout que cette déclaration de Luca de Meo ressemble à une réaction aux annonces de Volkswagen, qui a récemment réitéré son ambition de proposer « une voiture électrique à moins de 20 000 €. »

Une « kei car » à la sauce européenne ?

Media Image Image Au Japon, Nissan a récemment lancé la Sakura, une « kei car » 100 % électrique à moins de 20 000 € qui dispose d'une proche cousine chez Mitsubishi, la eK X EV. DR Media Image Image En janvier 2022, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a présenté cinq plate-formes consacrées aux voitures électriques, dont une pour les « kei cars » . DR

La marque française et sa rivale allemande n’ont toutefois donné aucun planning précis, et elles sont restées encore bien vagues sur le contour de ces deux projets. Elles sont en effet confrontés au même défi : parvenir à proposer un modèle avec une coûteuse batterie à ce prix sur un continent aux normes toujours plus strictes, tout en générant assez de marge bénéficiaire. D’après Autocar, le patron du groupe Renault aurait dressé un parallèle avec les « kei cars » . Très populaires au Japon en raison d’une fiscalité favorable, ces petites voitures doivent rester sous les 3,40 m de long et elles ne peuvent pas dépasser 64 ch.

J’aime beaucoup l’idée de transcrire en langage européen le concept des Kei Cars au Japon. Je pense qu’il y a une certaine intelligence dans ce type de concept.

Grâce à ces partenaires nippons Nissan et Mitsubishi, le Losange pourrait avoir accès à la plate-forme « Kei-EV » dédiée justement à ce type de véhicules. Mais des adaptations importantes seraient malgré tout nécessaires pour satisfaire aux exigences européennes,au risque de grever l’équation économique.

L'héritière de la Twingo... et de la Dacia Spring

Comme le groupe Volkswagen avec Skoda, Renault pourrait aussi s’appuyer sur l’expérience de sa filiale à bas coût, Dacia. La marque roumaine propose d’ailleurs aujourd’hui la voiture électrique la moins chère du marché français, la Spring. Un modèle vendu à partir de 20 800 €, hors bonus écologique, et qui va poursuivre sa carrière jusqu’en 2028. Entre temps, cette mini-citadine au look de SUV profitera d’un gros restylage en 2024.

Media Image Image La Renault Twingo fête ses 30 ans en 2023, mais son avenir n'est plus radieux. Elle doit quitter le catalogue en 2024 et n'aura pas de succession directe. Clément Choulot Media Image Image La Dacia Spring est aujourd'hui la voiture électrique la moins chère du marché français, hors quadricycle, même si ses tarifs ont gonflé depuis son lancement. Adrien Cortesi

Elle sera indirectement remplacée par la quatrième génération de Sandero, qui disposera d’une inédite version 100 % électrique. Cette dernière sera notamment dotée de batteries lithium-fer-phosphate, une chimie de plus en plus en vogue qui permet de diminuer les prix. Mais elle gardera un format plus imposant que les 3,73 m de la Spring. Renault pourrait donc tout à fait proposer en parallèle un modèle au format plus compact, sous son propre logo. Cela compenserait aussi la prochaine disparition de la Twingo, qui sera arrêtée en 2024 et n’aura pas de succession immédiate.

Media Image Image Attendue pour 2028, la remplaçante de l'actuelle Sandero disposera d'une inédite version 100 % électrique, qui viendra compenser l'arrêt de la Spring. Dacia

Un lieu de production encore indécis

Le lieu de production de cette nouveauté, qui pourrait très bien s’appeler Twingo, reste également à déterminer. Fruit d'un partenariat avec Dongfeng, la Spring vient aujourd’hui de Chine, où les prix de main d’oeuvre restent encore bas. Mais la future réglementation européenne sur les batteries trop polluantes, prévue pour 2027, et la montée en puissance d’un certain protectionnisme pourraient pousser les constructeurs à privilégier davantage une fabrication sur le vieux- continent. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé une modification du bonus écologique dans le but de privilégier les voitures électriques produites en Europe.

Media Image Image Conçue pour le marché indien, la Renault Kwid n'a jamais été commercialisé en Europe. Mais la Dacia Spring en dérive très étroitement. Stéphane Bonnegent

Cela n’empêcherait toutefois pas d’effectuer une partie du développement dans d’autres contrées aux coûts moins élevés. Par exemple en Inde, où Renault propose une gamme spécifique qui comprend notamment la Kwid, alter-ego thermique de la Spring. La marque a donc plusieurs options à sa disposition pour réussir à proposer cette future voiture électrique aux environs de 20 000 €. Mais comme pour la Volkswagen ID.1, il semble difficile d’espérer une commercialisation avant 2027.

Media Image Image En dépassant les 4 m et en frisant les 25 000 € en entrée de gamme, la future Renault 5 laisse de la place pour une citadine électrique encore plus abordable. Didier Ric

