Réparations de carrosserie. Les pièces de réemploi ont le vent en poupe

Focus sur l'utilisation grandissante des pièces de réemploi après un accident de la circulation.

Après une légère baisse constatée en 2022, l'utilisation des pièces de réemploi dans le cadre des réparations des véhicules légers après un accident de la circulation repart à la hausse en ce début d'année 2023. Il faut dire que ces pièces de carrosserie qui retrouvent une seconde vie apportent une solution vertueuse à la problématique de l'inflation du prix des pièces détachées. D’après l’association SRA (Sécurité et Réparation Automobiles), dont font partie toutes les compagnies d’assurances automobiles, le tarif des pièces de rechange a en effet grimpé de 10,9 % en 2022. Un phénomène qui devrait soutenir l'économie circulaire qui s'organise dans le secteur automobile. L'étude réalisée par SRA et dont L'argus vous présente les conclusions n'inclut pas les organes mécaniques, car cet institut ne s’intéresse pas à l'entretien mais uniquement au coût des réparations en cas d'accident.

De plus en plus de réparations avec des pièces de réemploi

L'utilisation des pièces de réemploi est en pleine expansion. Les chiffres collectés par l’association SRA depuis cinq ans maintenant le démontrent. En 2017, le taux des réparations après un accrochage avec au moins une pièce de réemploi était de 7,7 %. Un pourcentage qui est passé à 7,9 % l'année suivante et qui a atteint 9 % en 2019. C'est en 2021 que le seuil symbolique d'une réparation sur dix réalisée avec des pièces de réemploi a été franchi (11,7 %). Ceci étant, l'année 2022 a marqué un léger recul dans l'emploi de ces pièces réutilisées puisque le taux est tombé à 11,3 %.

Media Image Image En 2021, le seuil symbolique d'une réparation sur dix réalisée avec des pièces de réemploi a été franchi (11,7 %). Ce taux était de 14,2 % au premier trimestre 2023. Laurent Lacoste

Le premier trimestre 2023 montre un net regain de l'emploi de ces pièces d'occasion avec une part de 14,2 %, soit plus d'une réparation sur sept. Ce chiffre, qui représente une augmentation notable de 16,1 %, laisse présager une évolution à la hausse cette année. Cela suffira-t-il à contrer l'inflation du coût des pièces détachées et des réparations en général ? Rien n'est moins sûr, car le coût de la main-d'œuvre ne cesse d'augmenter avec une hausse moyenne constatée de 5,2 % en 2022, toujours selon SRA.

Les départements qui utilisent le plus de pièces d'occasion

En 2022, le pourcentage des pièces de réemploi dans les réparations après un accident était en moyenne de 3,5 % en France. Mais l'utilisation de ces pièces est très variable suivant les départements de l'Hexagone. Le recours à ce type de pièces varie en effet de 1 à 18 en fonction des territoires. Les départements où l'on utilise le plus de pièces de réemploi sont dans l'ordre les Deux-Sèvres, le Tarn et les Côtes-d'Armor, avec des taux respectifs de 7,40 %, 7,20 % et 5,90 %.

Media Image Image En 2022, le pourcentage des pièces de réemploi dans les réparations après un accident était de 3,5 % en France. Certains départements font état d'un taux inférieur à 2 % quand d'autres dépassent 7 %. Sécurité et Réparation Automobiles (SRA)

À l'autre bout du spectre, les réparateurs de certains départements privilégient très clairement les pièces neuves pour remettre les voitures en état de marche après une collision. Parmi les départements les plus réticents, 9 utilisent moins de 2 % de pièces de réemploi. C'est particulièrement le cas dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), puisque la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion n'utilisent respectivement que 0,40 %, 0,70 % et 1,10 % de pièces de réemploi. À leur décharge, cette filière est très peu développée dans les DROM. Sur le territoire métropolitain, ce sont la Corse (1,20 %) et Paris (1,40 %) qui se placent en queue de peloton dans la réutilisation de pièces usagées.

Les pièces de réemploi les plus populaires

Dans le détail, les différents types de pièces remplacées ne sont pas à égalité en matière de réemploi. Le hayon et les portes avant arrivent de loin en tête avec respectivement 23,6 % et 19,3 % de pièces réutilisées, devant les portes arrière (17,8 %) et le capot (9,9 %).

Media Image Image Les pièces de réemploi les plus populaires sont dans l'ordre : le hayon, les portes avant, les portes arrière et le capot. Sécurité et Réparation Automobiles (SRA)

Les boucliers avant et arrière remplacés dans le cadre d'une réparation sont souvent neufs, puisque les taux de pièces de réemploi ne sont que de 7 % et de 5,3 % en ce qui les concerne. Cela s'explique par le fait que les pièces d'occasion, issues des casses automobiles, se font plus rares car déjà abîmées sur les véhicules mis à la destruction. Même constat pour les calandres, les feux antibrouillard et les ventilateurs de refroidissement moteur (moto-ventilateurs), dont les pièces de réemploi représentent moins de 3 % des pièces remplacées. Les feux arrière, mieux préservés en cas de choc, sont remplacés par des pièces d'occasion dans 9,5 % des cas. Enfin, 7,2 % des rétroviseurs extérieurs remplacés après un incident sur la route sont des pièces de réemploi.

