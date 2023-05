Restylage de la gamme Dacia : un défi industriel pour les usines Les responsables industriels de Dacia expliquent comment les modèles restylés sont tous entrés en production simultanément dans trois usines différentes, alors que la plupart des constructeurs introduisent leur nouvelle identité visuelle de façon plus progressive.

Voir les photos Dacia a lancé la production de cinq modèles restylés en même temps. Dacia

Lorsqu’un constructeur fait évoluer son logo, en général il introduit progressivement cet emblème revu sur ses véhicules au fil du renouvellement de ceux-ci, qu’il s’agisse d’un restylage ou d’un changement de génération. C’est le cas en ce moment-même chez Peugeot et Renault, entre autres. Dacia a opté pour une autre stratégie et appliqué sa nouvelle identité visuelle simultanément aux Sandero, Duster, Jogger, Spring et Logan (indisponible en France). Le constructeur roumain détaille aujourd’hui ce processus d’industrialisation.

Une gamme restylée à l’unisson

Le renouvellement visuel de Dacia n’a pas concerné que le logo. En septembre 2022, c’est une gamme entièrement restylée que la firme a présentée, chaque modèle arborant donc le sigle « Dacia Link », mais aussi une calandre redessinée, de nouvelles inscriptions, des teintes de carrosserie inédites et quelques équipements revus sur certains véhicules (aérateurs, trappe de recharge…). Au total, ce sont plus de 190 nouvelles pièces fournies par 57 équipementiers que Dacia a introduites dans sa gamme le même jour.

Media Image Image En septembre 2022, Dacia a présenté sa nouvelle identité visuelle. Dacia

« Nous avons préparé pendant un an ce changement, en anticipant toutes les problématiques liées à l’approvisionnement, à la formation et à la qualité » a commenté Stefan Stanca, chef de projet ingénierie chez Dacia, soulignant que cette mise à jour est intervenue alors que l’approvisionnement en pièces faisait l’objet d’importantes tensions. Et Ileana-Florentina Botea, cheffe de projet logistique, de se féliciter : « Tous les véhicules de présérie ont été livrés à temps. Le début de la production en série a été respecté. » Christophe Dridi, directeur industriel de la marque, détaille : « Il a fallu, en parallèle de la production, former l'ensemble des opérateurs et prendre la totalité des commandes avant même l'introduction de cette nouvelle identité de marque dans l'usine. On a fait cela sans diminuer les cadences de production. »

Trois usines synchronisées

C’est donc un même lundi que les usines Dacia de Mioveni (Roumanie), Tanger (Maroc) et Casablanca (Maroc) ont simultanément débuté la production de la gamme restylée. La première assemble des Duster, des Sandero, des Jogger et des Logan. La deuxième construit des Sandero. De la troisième sortent des Sandero et des Logan. Au rythme d’une voiture toutes les 50 secondes dans chacun de ces trois sites, cela représente 3 100 véhicules par jour. La Spring, elle, est produite à Shiyan, en Chine, dans le cadre d’un accord liant les groupes Renault et Dongfeng. En 2024, l’assemblage du Jogger sera délocalisé vers Tanger afin de faire de la place à Mioveni au futur Bigster attendu pour 2025.

Logo et calandre ont été revus… Dacia … tout comme les inscriptions du coffre, entre autres. Dacia Trois usines ont été synchronisées pour le restylage.

