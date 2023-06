Rétrofit. Twin-E transforme les vieilles voitures en hybrides rechargeables Crit'Air 1 Vous avez un véhicule âgé qui sera bientôt banni des centre-villes ? En 2024, le groupe français GCK va lancer la solution Twin-E pour tenter de répondre à cette problématique. Ce rétrofit hybride rechargeable se veut moins cher et plus polyvalent que son équivalent électrique. Explications.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Après des années de développement et des tests sur un prototype de Citroën C1, la société française Solution F se prépare à commercialiser sa solution de rétrofit hybride rechargeable au premier trimestre 2024. Solution F

Depuis quelques années, le rétrofit fait régulièrement parler de lui en France. Mais le nombre d’automobilistes qui ont déjà converti leur vieux véhicule thermique à l’électrique reste aujourd’hui très réduit. En plus d’être encore méconnue, l’opération est en effet très coûteuse. Elle peut aisément dépasser les 15 000 €. Sans compter qu’elle s’accompagne d’une perte de polyvalence indéniable, en raison d’une autonomie souvent proche d’une centaine de kilomètres à peine. Hormis quelques véhicules de collection, ce sont aujourd’hui surtout les utilitaires qui sont visés par cette alternative à l’achat d’une nouvelle voiture. Une situation que le groupe français GCK (Green Corp Konnection) espère bien changer grâce à sa solution, baptisée Twin-E. Cette fois, plus question de reléguer le bloc thermique aux oubliettes. Le véhicule est transformé en hybride rechargeable sur secteur grâce à l’ajout d’un moteur électrique, d’une batterie ou encore d’une nouvelle boîte de vitesse automatique. Cette modification permettrait de parcourir jusqu’à 70 km en mode « zéro émission à l’échappement ». La législation autorisera alors la voiture à arborer une vignette Crit’Air 1 pour accéder aux zones à faibles émissions (ZFE) plus longtemps, quelle que soit sa date de première immatriculation.

Quels seront les véhicules compatibles ?

Media Image Image La solution étudiée se veut compacte et simple à installer sur n'importe quel véhicule à roues avant motrices. GCK Media Image Image Un écran tactile permet d'afficher le fonctionnement du système hybride. Trois modes de conduite utilisant plus ou moins l'apport de l'électrique sont au menu. GCK

Cette innovation a été développée par Solution F, une société qui a été rachetée par GCK en 2022 et qui s’était notamment fait connaître dans le sport automobile. L’une des priorités a été de proposer un système assez compact, qui puisse être installé sur des modèles très diffusés dans l’Hexagone. Une condition indispensable pour espérer un retour sur investissement.

Le dispositif est assez unique puisque c’est un sujet sur lequel on travaille depuis de nombreuses années chez Solution F et qui a fait l’objet de plusieurs brevets, explique Eric Boudot, président de GCK. [...] C’est un système relativement simple et peu intrusif qui permet en une journée de travail de transformer quasiment n’importe quel véhicule en hybride plug-in.

Associé à un train épicycloïdal comme sur les hybrides Toyota, le moteur électrique prend ainsi la place de la boîte de vitesses manuelle. La batterie de traction reste pour sa part de taille assez modeste et s’installe dans le fond du coffre, le plus souvent à l’emplacement de la roue de secours. Un boîtier électronique de contrôle est également ajouté, ainsi qu’un afficheur tactile au tableau de bord. Sans oublier une prise de recharge dont la localisation pourra varier. Même si Twin-E se veut aussi universel que possible, seuls les modèles à roues avant motrices sont aujourd’hui compatibles. Un choix assez logique, vu que ce type d’architecture représente l’immense majorité des ventes en France. Dans un premier temps, en 2024, GCK a en outre décidé de se limiter à des modèles diesel vendus entre 2006 et 2011, tous affublés de la vignette Crit’Air 3. Une décision qui est cette fois plus dictée par des questions stratégiques et économiques que par des impératifs techniques.

Le Crit’Air 3 représente un peu moins de dix millions de véhicules sur le parc roulant et, sur ces dix millions, le diesel en représente un peu plus de six millions, justifie Eric Boudot. L’idée, c’était d’abord de se concentrer sur ces véhicules qui seront les premiers concernés par les ZFE.

La liste comprend ainsi des voitures qui figurent encore dans le haut du tableau des modèles les plus échangés en occasion, comme la Renault Clio 3, le Scénic, la Mégane ou la Dacia Sandero. Les entreprises, en particulier de petite taille, sont également visées grâce à la présence du Kangoo dans cette première salve. En revanche, il faudra attendre 2025 pour voir s’ajouter les Peugeot 206, 207, 307 et 308, les Citroën C3 et C4 ou encore une Ford, la Fiesta. La faute notamment aux complexes procédures d’homologation, qui nécessitent d’être étalées. C’est aussi cette année-là que le panel sera étoffé par des véhicules Crit’Air 2. GCK compte ainsi calquer à peu près son calendrier sur celui des restrictions prévues dans les ZFE les plus sévères, à commencer par celle du Grand Paris.

Media Image Image Le Renault Clio 3 fait partie des modèles qui pourront être équipés de ce système E-Fit, comme d'autres modèles du Losange ou les Dacia Sandero et Logan. GCK Media Image Image Grande rivale de la Clio 3, la Peugeot 207 ne pourra pas être transformée en hybride rechargeable avant 2025, comme d'autres véhicules de la marque au Lion. Denis Meunier

Quel sera le prix de cette solution Twin-E ?

Le groupe français vante également les tarifs de cette innovation, qui serait « a minima trois fois moins chère que l’achat d’un véhicule électrique neuf et deux fois moins cher qu’un véhicule rétrofité 100 % électrique » . Le prix annoncé pose comprise n’est toutefois pas encore à la portée de tous les budgets puisqu’il s’élève à 7 500 € environ. Pour aider les automobilistes à franchir le pas, GCK compte notamment sur diverses aides, dont les contours doivent encore être précisés. Roland Lescure, ministre délégué à l’industrie, est justement en visite sur le site de Solution F, à Venelles (13), ce jeudi 1er juin. Il devrait en profiter pour faire des annonces à ce sujet. On peut ainsi envisager de voir le « prêt à taux zéro ZFE » élargi à ce rétrofit hybride rechargeable, alors qu’il n’est actuellement accordé que pour un rétrofit 10 % électrique ou à pile à combustible.

À lire aussi Tout savoir sur le prêt à taux zéro ZFE : achat et rétrofit

Media Image Image La solution Twin-E vise notamment à simplifier l'accès des Français aux revenus modestes aux ZFE, ce qui devrait lui donner droit à certaines aides. L'argus Media Image Image De grands acteurs comme Emil Frey ou By my Car sont intéressés par la distribution de cette innovation. L'argus

Mais l’entreprise GCK, co-fondée par le pilote Guerlain Chicherit, ne mise pas seulement sur ça. Elle est également en discussion avec de grands acteurs pour distribuer plus largement sa solution, dont By my Car et Emil Frey. Ces deux groupes de concessionnaires seront en mesure de proposer des solutions de financement, sans imposer de passer par un établissement bancaire. L’un d’entre eux envisage même de vendre des modèles d’occasion préalablement équipés de la solution E-Fit. Cela pourrait séduire ceux qui demeurent récalcitrants à l’idée de devoir accomplir eux-même la démarche d’aller faire modifier en profondeur les caractéristiques de leur véhicule.

Où se fera la transformation ?

Media Image Image Même si la petite Citroën C1 a servi à développer le système de Solution F, elle ne pourra pas être convertie à court terme. Mais techniquement, rien n'empêcherait sa transformation. Solution F

Ces partenariats, qui doivent encore être finalisés, auront un autre avantage. Comme ils portent sur des groupes d’envergure nationale, la majorité du territoire français pourra être couverte. Ce sont en effet ces distributeurs qui se chargeront d’effectuer la transformation des véhicules dans leurs ateliers. Le choix d’une batterie 48 volts, comme on en trouve sur la Citroën Ami ou sur de nombreux modèles à hybridation légère, doit leur simplifier la tâche. Il évite d’avoir à faire passer des habilitations supplémentaires aux techniciens, un sésame seulement requis à partir de 60 volts pour des questions de sécurité. Le kit sera de son côté fabriqué en France par GCK, même si les cellules de la batterie proviennent encore d’Asie pour l’instant. L’ensemble profitera d’une garantie de 36 mois, avec une limite de kilométrage qui n’est pas encore déterminé.

Combien de temps prendra la recharge ?

Pour proposer jusqu’à 70 km de roulage électrique, la batterie dispose d’une capacité utile de 9 kWh environ. On est loin des 31,2 kWh atteints par Mercedes sur le récent GLC, mais la légèreté des modèles équipés aide à compenser ce déficit. C’est davantage du côté de la recharge que les 48 volts montrent leur limite. En utilisant une prise type 2, sa puissance dépassera à peine les 3 kW. Il faudra alors compter environ trois heures pour récupérer le plein d’électricité. Un temps encore doublé sur une prise classique, à cause d’une puissance de recharge limitée à environ 1,7 kW.

Media Image Image La batterie 48V prend place dans le fond du coffre, à l'emplacement habituel de la roue de secours. GCK

Ce handicap est toutefois moins gênant sur un hybride rechargeable, qui n’a pas forcément vocation à être rechargé sur longs parcours, que sur un modèle 100 % électrique. Le but est davantage de circuler en électrique sur les trajets domicile-bureau, sans pollution locale et pour un coût d’utilisation réduit. Tout en gardant la possibilité de s’éloigner sans trop de contraintes de temps en temps, grâce à un réservoir d’essence ou de diesel dont la capacité n’a pas été restreinte. Selon le cycle d’homologation, les émissions de CO 2 pourraient ainsi chuter de 139 g/km à 39 g/km, d’après l’exemple donné par Twin-E.

À lire aussi Essai Renault Twingo 1 électrique. La bonne surprise Lormauto

Tags