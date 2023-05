Rétromobile 2024. L’affiche officielle et les dates de la 48e édition L’organisation du Salon Rétromobile vient de dévoiler les dates de la 48e édition. L’événement dédié aux véhicules anciens aura lieu du 31 janvier au 4 février 2024 à Paris. Il mettra à l’honneur l’automobile britannique, comme le démontre l’affiche officielle.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La 48e édition du Salon Rétromobile se déroulera du 31 janvier au 4 février 2024. Rétromobile

Après une édition 2023 réussie, avec 125 000 visiteurs et une fréquentation record sur la journée du samedi, le Salon Rétromobile se prépare pour une nouvelle édition en 2024. Et les dates sont déjà connues ! Les organisateurs de l’événement viennent de l’annoncer et en ont profité pour révéler le thème de cette 48e édition.

Du 31 janvier au 4 février 2024

Pour cette 48ème édition, l’affiche officielle célèbre un monument de l’histoire automobile britannique, la MG EX 181 ! 💚🇬🇧



MG EX 181 c'est le style et la vitesse à l’anglaise ! Ses lignes futuristes ont permis à Phil Hill, de franchir la barre symbolique des 250mph 🚗💨 pic.twitter.com/oVCkdihAti — Retromobile Paris (@RetromobileFR) May 17, 2023

Le rendez-vous est fixé du 31 janvier au 4 février prochain au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. En plus des dates, l’affiche officielle a été dévoilée. Cette dernière « passe du jaune au vert et célèbre un monument de l’histoire automobile britannique ». Après la première de Porsche en 2023 avec la 907, c’est autour de MG de figurer en haut de l'affiche pour cette nouvelle édition, marque qui fête son centenaire cette année.

Une MG EX 181 comme égérie

Media Image Image La voiture britannique sera à l'honneur en 2024 avec notamment cette MG EX 181 en tête d'affiche. Rétromobile

Cette année, Rétromobile met à l’honneur le style et la vitesse à l’anglaise avec cette MG EX 181 aux lignes futuristes, évoquant à la fois un avion, un vaisseau spatial ou encore un sous-marin. Surnommée la « Roaring Raindrop », pour « goutte de pluie rugissante », ce modèle établit le record de vitesse en 1957 en atteignant 395 km/h. Aussi impressionnant soit-il, elle réalise cette prouesse avec un moteur de « seulement » 290 ch. Deux ans et 10 chevaux supplémentaires plus tard, elle franchit la barre des 410 km/h. Autant dire que 60 ans après, ce modèle d’exception mérite de se retrouver en tête d’affiche du prochain Salon Rétromobile. Le détail du programme sera révélé dans les prochains mois mais on sait déjà que la traditionnelle vente Artcurial se déroulera le samedi 3 février 2024.

