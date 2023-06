Rétromobile 2024. La billetterie en ligne du salon des véhicules anciens est ouverte La billetterie en ligne du Salon Rétromobile 2024 est ouverte. Le billet plein tarif est proposé à 19 € sur le site internet officiel, contre 24 € sur place. La 48e édition de cet événement consacré aux véhicules de collection se tiendra du 31 janvier au 4 février 2024 au parc des expositions de la porte de Versailles.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La billetterie du Salon Rétromobile 2024 est ouverte ! Géraldine Gaudy - L'argus

Après une édition 2023 réussie, avec 125 000 visiteurs et le samedi le plus fréquenté de l'histoire du Salon, Rétromobile se prépare déjà pour 2024. Le programme et les dates de la 48e édition sont connus. Depuis peu, c'est la billetterie qui vient d'ouvrir sur le site internet officiel. Vous pouvez donc dès à présent prendre vos places pour assister à cette exposition consacrée aux véhicules anciens qui aura lieu du 31 janvier au 4 février prochain.

Les prix du Salon Rétromobile 2024

Media Image Image Le programme de la 48e édition est déjà connu. Rétromobile

Comme souvent, anticiper sa venue permet de bénéficier de tarifs préférentiels. Ce sera le cas pour le Salon Rétromobile 2024 avec un billet d'entrée proposé à 19 € en ligne jusqu'au 22 janvier. Ce dernier passera à 20 € sept jours avant l'ouverture des portes, et 21 € pendant la durée du salon. C'est toujours plus attrayant que les 24 € demandés sur place. Le tarif pour un groupe d'au moins 10 personnes revient à 16 € l'unité. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Pour ceux qui ne souhaitent rien manquer, le pass 5 jours avec soirée avant-première incluse est au prix de 125 €.

Tarifs 2024 :

Adulte : 19 € jusqu'au 22/01 puis 20 € du 23/01 au 30/01, 21 € du 31/01 au 04/02 en ligne et 24 € sur place

Soirée avant-première (mardi 31 janvier de 19h à 22h) : 60 €

Pass 5 jours + soirée avant-première : 125 € Tarif groupe (à partir de 10 billets achetés) : 16 €

Visiteur porteur d'une carte PMR et accompagnateur : 16 €

Entrée gratuite pour les -12 ans

Infos pratiques

Media Image Image L'an dernier, les organisateurs ont comptabilisé 125 000 visiteurs. Géraldine Gaudy - L'argus

Horaire :

Mercredi 31 janvier 2024 : 10h - 22h

Jeudi 01 février 2024 : 10 h - 19 h

Vendredi 02 février : 10h - 22h

Samedi 03 février : 10h - 19h

Dimanche 04 février : 10h - 19h

Adresse : Salon Rétromobile 2024 - 1, place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

