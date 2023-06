Rétrospective. Les 24 Heures du Mans en 24 dates Les 24H du Mans 2023 marquent à la fois le centenaire de l’épreuve et le retour de nombreux grands constructeurs. Elles promettent de rester gravées dans l’histoire de cette course d’endurance mythique. Avant ça, on dénombre au moins 24 éditions qui ont marqué les esprits.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Résumer cent ans d'histoire des 24H du Mans en seulement 24 dates ? C'est ce que L'argus vous propose avec cette rétrospective. L'argus

Pour fêter leur centenaire, les 24H du Mans pouvaient difficilement rêver d’une plus belle affiche. Porsche, Ferrari, Peugeot… plusieurs des constructeurs qui ont marqué l’histoire de l’épreuve sont de retour pour s’affronter au plus haut niveau, dans la récente catégorie Hypercars. Même si la controversée « balance de performances » menace de gâcher un peu la fête, le spectacle offert s’annonce de toute beauté. Mais ces dernières années, Toyota a souvent gagné sans avoir d’adversaire vraiment à sa hauteur. En cent ans, les 24H du Mans ont soufflé le chaud et le froid, avec des éditions plus ou moins disputées. Nous avons tenté de retenir les 24 dates qui se sont montrées les plus marquantes dans l’histoire de cette course d’endurance hors normes. Pas si simple…

1923 : la première édition

Media Image Image Cette Chenard & Walker a été la première voiture à triompher aux 24H du Mans, en 1923. L'argus

Ce type de classement impose des arbitrages qui ne font jamais l’unanimité. Mais voilà au moins une date incontournable. C’est en effet en 1923 que les 24H du Mans ont eu lieu pour la première fois. Mûrie de longue date, la course est née d’une association entre l’ingénieur Georges Durand, l’industriel Emile Coquille, Charles Faroux, patron du journal L’auto, et Marcel Canit. Tous membres de l’Automobile Club de l’Ouest, ils ont eu l’idée d’un type d’épreuve alors inédit, privilégiant l’endurance à la vitesse. 33 voitures ont tenté de relever ce défi compliqué sur un revêtement encore très imparfait et un circuit encore plus long qu’aujourd’hui : 17,262 km. Déjà chaussé de pneus Michelin, le duo André Lagache-René l’emporte. Il a parcouru pas moins de 2 209,536 km à 92,064 km/h de moyenne sur une Chenard & Walcker. Une marque française disparue depuis bien longtemps, contrairement aux 24H du Mans.

1924 : première victoire de Bentley

La deuxième édition est gagnée par un constructeur qui existe encore aujourd’hui : Bentley. C’est l’équipage John Duff-Franck Clément qui est monté sur la première marche du podium. La marque anglaise reviendra ensuite de manière plus officielle. Entre 1927 et 1930, les « Bentley Boys » vont triompher quatre années d’affilée. Mais la présence du constructeur dans la Sarthe est restée rare. Sa dernière apparition remonte à 2003. Dérivé de la barquette Audi R8, le coupé EXP Speed 8 avait permis au constructeur de glaner un sixième succès, avec Johnny Herbert, Mark Blundell et David Brabham.

Media Image Image Bentley a marqué l'histoire du Mans jusqu'en 1930, avant de connaître une longue éclipse. Bentley

1930 : les premières femmes engagées

Pour l’instant, aucune femme n’a encore gagné les 24H du Mans. Mais elles ont été 64 à prendre le départ, dont 27 équipages 100 % féminins. Odette Siko et Marguerite ont été à l’origine de ce mouvement, avec un résultat très honorable en prime puisqu’elles ont terminé septième au général en 1930. Victorieuse des dernières 6H de Spa en catégorie GTE AM, la Française Lilou Wadoux va tenter de réitérer cet exploit dans la Sarthe en 2023 avec la Ferrari 488 de l’équipe Richard Mille.

Media Image Image Engagée en catégorie GTE AM en 2023, la jeune Française Lilou Wadoux rejoint la longue liste des femmes engagées aux 24H du Mans depuis 1930. Ferrari

1932 : un circuit raccourci

En 1932, le circuit passe de 16,340 à 13,492 km. On est déjà proche des 13,629 km qu’il affiche aujourd’hui. Connus de tous les passionnés de cette course, la passerelle Dunlop, les S de la Forêt ou le virage du Tertre rouge sont créés par la même occasion.

1936 : la première annulation

Malgré leur création il y a cent ans, les 24H du Mans n’en seront qu’à leur 91e édition en 2023. En effet, la course n’a pas pu se tenir chaque année. En 1936, les manifestations ouvrières conduiront à son annulation. Puis c’est la Seconde Guerre mondiale qui engendrera une longue interruption à partir de 1939. Elle se poursuivra jusqu’en 1948, bien après l’Armistice, car les infrastructures ont été détruites par le conflit. Les événements de mai 1968 entraîneront un décalage en septembre, tout comme la pandémie de Covid-19 en 2020. Dans ce dernier cas, c’est même à huis clos que l’épreuve s’est déroulée.

1949 : première victoire de Ferrari

Media Image Image La 166 MM a remporté la première des neuf victoires des Ferrari dans la Sarthe. Laurent Lacoste

La première édition postérieure à la Seconde Guerre mondiale a sacré un constructeur alors encore jeune, Ferrari. Pour sa première participation, le Cheval Cabré l’a emporté grâce à sa 166 MM et au duo Luigi Chinetti-Peter Mitchell-Thomson. Le constructeur italien compte aujourd’hui neuf victoires au classement général. Mais il avait depuis longtemps renoncé à un engagement officiel pour privilégier la Formule 1. Son retour dans la catégorie-reine des Hypercars en 2023, avec la 499P, est donc un événement. Surtout que le prototype rouge et jaune a prouvé depuis le début de la saison du championnat du monde d’endurance (WEC) qu’il s’annonçait comme le plus sérieux rival du favori Toyota.

1951 : première victoire de Jaguar

Après le Cheval Cabré, place au félin. En 1951, Jaguar signe son premier triomphe au Mans. Peter Walker et Peter Whitehead passent la ligne d’arrivée en tête avec leur XK120-C, plus connu sous le nom de Type C. Les années 1950 offriront quatre autres victoires à la firme britannique. Il faudra ensuite attendre l’ère du Groupe C, dans les années 1980, pour la voir remonter sur la plus haute marche du podium, en 1988. Sa dernière victoire a eu lieu en 1990 avec la XJR-12.

1955 : l’édition la plus tragique

Les chiffres font encore froid dans le dos. En 1955, l’envol de la Mercedes 300 SLR de Pierre Levegh dans les tribunes, au niveau de la ligne droite des stands, a causé la mort de 84 personnes. L’épreuve n’a pas été interrompue pour autant, notamment pour éviter un mouvement de panique qui aurait pu encore aggraver ce macabre décompte. Mais on ne reverra plus le constructeur à l’Etoile dans la Sarthe avant les années 1980, et plusieurs pays, dont la France, vont prendre la décision d’interdire la course automobile provisoirement. L’édition 1956 pourra néanmoins se dérouler après d’importants travaux de sécurité.

1966 : le plus faible écart

Dans les années 1960, le duel entre le géant Ford et le « petit poucet » Ferrari passionne les foules. Une rivalité remise sur le devant de la scène en 2019, grâce au film Le Mans 66 de Christian Bale. Même si l’histoire a été un peu romancée sur grand écran, cette édition mérite bien sa place dans cette sélection. Elle détient encore le record du plus petit écart à l’arrivée. La Ford GT40 de l’équipage Bruce McLaren-Chris Hamon n’avait que vingt mètres d’avance sur sa jumelle, pilotée par Ken Miles et Denny Hulme. Un final aussi serré que controversé, puisqu’il a été en grande partie dicté par une décision du constructeur américain de regrouper ses trois voitures à l’arrivée.

Media Image Image Bien avant le film Le Mans 66, cette édition des 24H du Mans était entré dans l'histoire grâce à un redoutable duel Ford-Ferrari et à une arrivée très serrée. Ford Media Image Image La 917 manquait encore de fiabilité en 1969, mais elle a su offrir à Porsche sa première victoire au Mans en 1970. Porsche

1970 : première victoire de Porsche

Détenteur du record du nombre de victoires au Mans, Porsche n’a pourtant remporté son premier succès au général qu’en 1970. Une belle revanche après une édition 1969 perdue contre Ford pour 120 petits mètres. C’est la 917 qui a offert au constructeur allemand ces premiers lauriers, avec Hans Herrmann-Richard Atwood au volant. Cette redoutable voiture de course fera aussi partie des stars du film Le Mans de Steve McQueen. Un long-métrage qui a justement été tourné lors de cette édition 1970.

1971 : le départ change de forme

Media Image Image Jusqu'en 1970, les pilotes devaient courir vers leur voiture au départ. DR

Depuis 1925, le départ des 24H du Mans prenait des allures de mini-course à pied. Les pilotes devaient se précipiter vers leur véhicule pour s’élancer le plus vite possible. Mais cette tradition n’était pas sans risques, puisque certains démarraient sans être attachés pour gagner du temps. Le Belge Jacky Ickx s’y était opposé en 1969, en choisissant de marcher tranquillement… ce qui ne l’avait pas empêché de triompher. En 1971, ces protestations ont fini par porter leurs fruits. Depuis cette date, un départ lancé se charge de mieux canaliser les ardeurs des protagonistes lors des premiers mètres de course.

1976 : première victoire du turbo

Les moteurs turbo ont su s’imposer au Mans bien avant de le faire en Formule 1 (1979). Notamment grâce à Porsche, qui s’est très vite positionné parmi les pionniers de cette technologie de suralimentation, en compétition comme sur route. Le succès de la 936 turbocompressée pilotée par Jacky Ickx et Gijs van Lennep intervient moins de deux ans après la présentation de la première 911 Turbo.

À lire aussi La saga des Porsche 911 Turbo et Turbo S

1978 : victoire de Renault-Alpine

Media Image Image La Renault-Alpine A442-B a offert à la marque de Dieppe et à son propriétaire au Losange leur unique victoire dans la Sarthe, en 1978. Groupe Renault

Présente au Mans dès 1963, la marque française Alpine a dû attendre 15 ans avant d'arriver au sommet. Entre-temps, elle est passée sous la tutelle de Renault, en 1973. C’est donc une « Renault-Alpine » , baptisée A442B, qui grimpe sur la première marche du podium avec Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud. Le Losange va ensuite se tourner vers la Formule 1. Mais Alpine a renoué avec la catégorie-reine de l‘endurance en 2022, avec une voiture d’ancienne génération un peu modifiée. Avant de faire son véritable grand retour en 2024, avec une toute nouvelle hypercar qui sera dévoilée aux 24H du Mans 2023.

1980 : la belle histoire de Jean Rondeau

Un artisan qui l’emporte au général, avec une voiture qui porte son nom et qu’il pilotait lui-même ? C’est l’exploit réussi par Jean Rondeau en 1980. Associé à Jean-Pierre Jaussaud, ce natif du Mans a profité d’un plateau plus faible qu’auparavant, en l’absence d’écuries officielles. Mais encore fallait-il résister aux assauts de la Porsche 908 privée officieusement soutenue par la marque. Confiée à Jacky Ickx et Reinhold Joest, cette évolution de la 936 termine deuxième.

Media Image Image En 1980, le Manceau Jean Rondeau est devenu le seul à réussir à remporter cette épreuve au volant d'une voiture qui porte son nom. Antoine/Creative Commons

1988 : le record de vitesse de WM

Comment se faire remarquer quand on ne peut pas jouer les premières places ? La petite équipe WM a eu l’idée de tenter un record de vitesse dans l’interminable ligne droite des Hunaudières. Alors dépourvu de chicanes, ce tronçon de 6 km a permis au prototype vert et blanc piloté par Roger Dorchy d’atteindre 407 km/h. Mais Peugeot, qui fournissait le moteur de cette écurie, a préféré qu’elle communique le chiffre de 405 km/h afin de promouvoir sa nouvelle familiale de l'époque, la 405.

1990 : arrivée de chicanes dans les Hunaudières

Si le record de WM n’a jamais été battu, ce n’est pas uniquement grâce aux efforts accomplis par l’équipe française. En 1990, pour améliorer la sécurité, deux chicanes ont été installées dans la longue ligne droite. Les vitesses de pointe atteintes ont donc baissé, même si elles oscillent encore entre 320 et 340 km/h en fonction des années et des règlements.

1991 : Mazda gagne avec un moteur rotatif

Media Image Image En plus d'être le premier constructeur japonais vainqueur au Mans, Mazda est le seul à y avoir imposé un moteur rotatif, en 1991, grâce à cette 787B. Mazda

La victoire de la 787B est historique à double titre. Grâce à elle, Mazda devient le premier constructeur japonais à remporter la classique mancelle. Mais ce triomphe n‘aurait pas eu autant de retentissement si ce prototype n’avait pas été animé par un moteur rotatif au son très caractéristique. Un type de mécanique que la marque aura été la seule à défendre pendant aussi longtemps, jusqu’à lui offrir ce succès. Le règlement sera ensuite revu pour que les voitures d’endurance partagent leur moteur avec les Formule 1, ce qui reviendra indirectement à interdire le rotatif. Mazda n’aura ainsi jamais l’occasion de rééditer cette performance.

1992 : première victoire de Peugeot

Championnat du monde des rallyes, Paris-Dakar, Pikes Peak… dans les années 1980, rien ne semble résister à Peugeot et à son directeur sportif, Jean Todt. La 905 va aider le Lion à poursuivre cette success-story sur l’asphalte. En 1992, cette Groupe C et son moteur V10 3.5 atmosphérique remportent les 24H du Mans, en plus de dominer le championnat du monde d’endurance. Le triomphe est encore plus fort en 1993, avec un triplé dans la Sarthe. La marque française est de nouveau montée sur la première marche du podium au Mans en 2009, avec la 908 HDi, et va encore tenter de le faire en 2023 avec la 9X8. Ses chances de réussite semblent cependant faibles compte tenu des débuts laborieux de cette hypercar. Mais la 905 avait également connu des premières courses un peu poussives, en 1990 et 1991, avant de devenir le mythe qu’elle est aujourd’hui.

À lire aussi Il y a 30 ans, Peugeot remportait sa première victoire au Mans

1999 : un plateau de rêve

Certains la surnomment « l’édition du siècle » . Même si Porsche s’est retiré après le doublé de la 911 GT1 en 1998, de nombreux constructeurs restent engagés : Toyota, BMW, Mercedes, Nissan. Sans oublier Audi qui fait ses grands débuts. Déjà remarquées en 1998, les Toyota GT-One prennent les deux premières positions sur la grille de départ. Mais elles ne seront pas épargnées par les déboires. C’est BMW qui signera son unique victoire dans la Sarthe avec sa barquette V12 LMR. En revanche, Mercedes vivra un nouveau cauchemar, aux conséquences heureusement moins tragiques qu'en 1955. Sa CLR va s’envoler à plusieurs reprises, dont une fois en course sous le regard des caméras avec Mark Webber au volant. Cela va pousser le constructeur à retirer l’autre voiture encore en piste et à quitter l’endurance à nouveau. On n’a pas revu officiellement la marque au départ des 24H du Mans depuis cet épisode.

Media Image Image Cette BMW V12 LMR n'était pas forcément la plus véloce aux 24H du Mans 1999, mais sa fiabilité l'a aidé à venir à bout d'un plateau ultra-relevé. BMW

2000 : première victoire d’Audi

Une année pour apprendre, une année pour gagner. Audi a bien respecté ce vieil adage du sport automobile. Après un premier engagement assez discret en 1999, la firme aux Anneaux signe un triplé en 2000 avec sa R8. Une barquette à moteur 3.6 turbo qu’il ne faut pas confondre avec la sportive routière du même nom, sortie quelques années plus tard. Le départ de Toyota, Mercedes ou BMW vers d’autres horizons a évidemment aidé Audi à atteindre son objectif. Mais ce succès ne restera pas sans lendemain. Le constructeur va obtenir pas moins de 13 victoires en 18 participations.

2005 : record de victoires pour Tom Kristensen

Media Image Image Fort de six succès, le Belge Jacky a longtemps détenu le record du nombre de victoires. Porsche Media Image Image Le Danois Tom Kristensen a fait encore mieux en franchissant neuf fois la ligne d'arrivée en tête. Audi

Contrairement à la Formule 1, les 24H du Mans placent souvent les constructeurs au premier plan plutôt que les pilotes. Mais des noms comme Henri Pescarolo ou Yannick Dalmas sont entrés dans la légende de l’épreuve. Sans parler du Belge Jacky Ickx, qui a été souvent qualifié de « Monsieur Le Mans » grâce à ses six victoires. Il faudra attendre 2005 pour voir ce record battu par un Danois, Tom Kristensen, alors engagé par Audi. Il ajoutera même deux couronnes supplémentaires avant de prendre sa retraite. De quoi lui permettre de gagner à son tour le surnom de « Monsieur Le Mans » .

2006 : première victoire d’un diesel

Media Image Image L'Audi R10 TDI a été la première voiture à moteur diesel à remporter la prestigieuse course d'endurance, en 2006. Audi

Au début des années 2000, le diesel est roi en Europe. Le « dieselgate » n’a pas encore éclaté et le groupe Volkswagen est à la pointe sur ce type de motorisation. Audi va donc tout faire pour tenter de l’imposer en endurance, une discipline bien adaptée à ce carburant qui permet de consommer moins. La R10 TDI sera ainsi la première à franchir la ligne d’arrivée en tête des 24H du Mans en n’ayant consommé que du gazole. La marque aux Anneaux sera aussi la première à faire triompher un moteur hybride, en 2012 avec la R18 e-Tron quattro. Mais l’édition 2006 a également été marquée par la deuxième place d’un nonuple championnat du monde des rallyes, Sébastien Loeb, au volant d’une barquette engagée par Pescarolo Sport.

2017 : record de victoires pour Porsche

Même si Porsche est resté présent en GT, la marque allemande a longtemps été absente dans la catégorie supérieure. C’est la 919 Hybrid qui lui a permis de faire son retour au plus haut niveau dans la Sarthe, en 2014. Elle l’a emporté trois années d’affilée, en 2015, 2016 et 2017. De quoi conforter la position de Porsche en tant que constructeur le plus souvent sacré aux 24H du Mans, avec pas moins de 17 victoires. Son dauphin Audi est loin derrière avec ses 13 succès, et Ferrari est troisième avec 9 victoires. Le Cheval Cabré italien et son homologue allemand se retrouveront à nouveau face à face en 2023, en Hypercar. Ils espèrent tous les deux étoffer ce palmarès. Pour l’heure, c’est la Ferrari 499P qui semble bien plus véloce que la Porsche 963 depuis le début de la saison du championnat du monde d’endurance. Mais rien n’est jamais gagné d’avance dans une épreuve aussi hors normes.

Media Image Image Après une longue absence, Ferrari est de retour dans la catégorie-reine en 2023 avec cette 499P. Ferrari Media Image Image Cette 963 est la nouvelle arme de Porsche. Son but ultime ? Offrir une dix-huitième victoire à la marque au Mans. Porsche

2018 : première victoire de Toyota

18 tentatives : c’est le temps qu’il aura fallu à Toyota pour connaître la réussite au Mans. La marque japonaise était passée tout près de l’emporter en 2016… avant qu’un problème technique n’oblige la TS050 de Kazuki Nakajima à s'immobiliser à moins de cinq minutes de l’arrivée. C’est seulement en 2018 que le « chat noir » va quitter le constructeur nippon. Voilà maintenant cinq ans qu’il domine l’épreuve, avec autant de succès à la clé. Il a cependant bien été aidé par l’absence des autres grands constructeurs. En gagnant successivement les 1 000 Miles de Sebring, les 6 H de Portimao et les 6 H de Spa-Francorchamps, la GR010 a prouvé qu’elle avait les épaules pour résister à l’armada de nouvelles hypercars. L’expérience acquise par Toyota s’annonce également précieuse. Mais la « balance de performances » revue pourrait rebattre les cartes, et la marque doit aussi espérer que le « chat noir » ne fasse pas son retour dans la Sarthe...

Media Image Image Toyota aura longtemps patienté avant de gagner pour la première fois au Mans, mais la marque reste sur cinq victoires d'affilée depuis 2018. Toyota

Tags