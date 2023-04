Salon automobile de Lyon 2023 : dates, programme et prix des billets Du 28 septembre au 2 octobre, Lyon accueille son traditionnel salon de l’automobile. D’après les organisateurs, 90 % des marques vendues en France ont déjà répondu présentes. L’événement, qui accueillera aussi des utilitaires, se tiendra conjointement avec la 1ère édition du salon Equip’Auto Lyon.

En 2023, le Salon Automobile de Lyon fête ses 40 ans. L'événement se tient, chaque année impaire, en alternance avec le Mondial de l’Automobile de Paris. A 5 mois de l’ouverture des portes, le 28 septembre prochain, les organisateurs dévoilent un avant-goût de ce qui attend les visiteurs. En 2022, 45 constructeurs étaient présents et plus de 65 000 visiteurs ont foulé les moquettes des halls d’Eurexpo.

90 % des marques représentées

Le succès du salon de Lyon, à l’instar du Salon de Bruxelles, réside dans le fait qu’il s’agit avant tout d’un événement axé sur la vente de véhicules. Un crédo qui séduit particulièrement les marques, d’autant que l’investissement est moindre comparé aux rassemblements internationaux. Les stands sont tous calqués sur le même schéma. Seule l’empreinte au sol diffère selon le budget consenti. Les organisateurs annoncent déjà la présence, sur les 20 000 m² d’exposition, de 90 % des marques vendues en France. Un centre d’essais, avec 350 véhicules disponibles, permettra aux acheteurs de conforter leur choix. « À Lyon, on voit, on touche et on essaie les véhicules facilement » rappelle Anne-Marie Baezner, Directrice du Salon Automobile de Lyon. L'événement lyonnais emboîtera le pas au IAA Mobility qui se tiendra à Munich du 5 au 10 septembre et qui comptera nettement moins de constructeurs.

Les utilitaires débarquent en force

Parmi les nouveautés de cette édition 2023 : les véhicules utilitaires. Un plateau de 500 m² permettra pour la première fois aux visiteurs (professionnels, artisans ou grand public) de découvrir de visu les nouveautés du moment.

Le retour de l’univers dédié aux véhicules d’occasion

« En 2022, ce ne sont pas moins de 1 850 voitures vendues en 5 jours, dont 14 % de VO » rappellent les organisateurs. Fort du succès rencontré par cet espace dédié aux véhicules d’occasion, GL Events le renouvelle. Les grands concessionnaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront présents avec un large choix de véhicules sélectionnés.

L’électromobilité à l’honneur

Cinq univers composent le Salon de Lyon. Tendance oblige, un espace dédié à l’électromobilité fera découvrir les modes de déplacement alternatifs (vélos, trottinettes…). Une piste de 50 mètres de long permettra aux visiteurs d’essayer leur nouvelle monture et de bénéficier de conseils en matière de sécurité ou d’équipements. Des voiturettes électriques (avec ou sans permis), des fournisseurs de bornes de recharge ou encore des acteurs du retrofit compléteront ce plateau.

Des animations et des expositions

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les organisateurs n’ont pas encore dévoilé le programme complet des expositions. Les modèles anciens ou sportifs de légende seront mis à l’honneur. La Fondation Berliet a déjà répondu présente. Quant aux animations, encore un peu de patience. Une chose est sûre, des simulateurs de conduite seront accessibles gratuitement. De plus amples détails seront dévoilés ultérieurement.

Des billets à partir de 7 €

La billetterie du Salon Automobile de Lyon devrait ouvrir « d’ici quelques semaines » assurent les organisateurs. Aucune augmentation de tarif n’a été appliquée et le prix des billets reste attractif avec une offre à 7 € pour un achat en ligne et 8 € sur place. L’entrée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Le Salon de Lyon, c'est du 28 septembre au 2 octobre 2023 :

E-Billet : 7 €

Plein tarif sur place : 8 €

Pack famille : 21 € (2 entrées adultes + 2 entrées enfants de 13 à 17 ans)

Gratuit pour les moins de 12 ans

PMR : 5 €

Et pour les pros ? Le 1er Equip’Auto Lyon !

Pour la première fois, le Salon de l’auto se tiendra en parallèle du rassemblement dédié aux professionnels : Equip’Auto. Les organisateurs prévoient de rassembler pas moins de 400 exposants et marques sur un espace de 30 000 m². « Près de 70% d’exposants sont inscrits à ce jour, dont 35% d’internationaux » assure le site du salon. Environ 30 000 professionnels sont attendus sur place.

