Salon automobile de Lyon 2023. Les constructeurs qui ont déjà répondu présent Plus de 45 marques ont déjà confirmé leur présence au Salon de l’automobile de Lyon 2023, qui se tiendra du 28 septembre au 2 octobre. Parmi eux, il y a tous les grands groupes européens (Renault, Stellantis, Hyundai, Volkswagen, Toyota) et même quelques constructeurs chinois.

Voir les photos Plus de 45 constructeurs ont déjà confirmé leur présence au Salon de l'automobile de Lyon 2023. DR

La ville de Lyon s’apprête à devenir la capitale de l’automobile. Du 28 septembre au 2 octobre 2023 aura lieu le Salon de l’automobile de Lyon. Il se déroulera une fois de plus cette année en parallèle avec le Salon Équip Auto, dédié aux professionnels. Cette nouvelle édition s’annonce déjà comme un succès pour les organisateurs. « Cette année, plus de 45 marques automobiles, représentant 99,26 % des ventes de véhicules neufs en France du 1er janvier au 31 mai 2023, ont déjà confirmé leur présence », selon eux.

Media Image Image Voici l'affiche officielle du Salon de l'automobile de Lyon 2023. L'événement se tiendra du 28 septembre au 2 octobre à Eurexpo Lyon. GL Events

De nombreuses marques présentes

La liste des exposants aurait de quoi faire des envieux dans le bureau des organisateurs du Mondial de l’auto de Paris. Alors que cet événement a été marqué l’an passé par le désistement de nombreux constructeurs automobiles, le Salon de Lyon affiche complet. Toutes les marques françaises seront présentes (Alpine, Citroën, DS, Peugeot, Renault), de même que les constructeurs allemands (Audi, BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen) et asiatiques (Kia, Hyundai, Suzuki, Toyota). Certaines entreprises chinoises ont également confirmé leur venue, parmi lesquelles MG Motor, Aiways ou encore BYD, qui a récemment lancé l’Atto 3 en France. Certaines marques, habituellement absentes des Salons, feront aussi le déplacement. C’est le cas notamment de Ford, Nissan ou Volvo. Un espace dédié aux marques de prestige réunira des constructeurs emblématiques tels que Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren… Le Salon n'a pas encore communiqué la liste des nouveautés à découvrir, mais on retrouvera les Clio et Arkana restylés, ainsi que le Scénic E-Tech sur le stand Renault. Peugeot viendra avec la 208 restylée.

Voici la liste complète des constructeurs annoncés en date du 7 juillet 2023 :

Abarth

Alfa Romeo

Alpine

Audi

Aiways

Aston Martin (espace prestige)

Bentley (espace prestige)

BMW

BYD

Citroën

Cupra

Dacia

DS

Ferrari (espace prestige)

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Jeep

Kia

Lamborghini (espace prestige)

Leapmotor

Lexus

Lotus (espace prestige)

Maserati (espace prestige)

Mazda

McLaren (espace prestige)

Mercedes

MG Motor

Mini

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche (espace prestige)

Renault

Seat

Skoda

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

Volkswagen

Volvo

Les (rares) constructeurs absents

À l’heure d’écrire ces lignes, les constructeurs implantés sur le marché français qui n’ont pas annoncé leur présence au Salon de l’auto de Lyon se comptent presque sur les doigts d’une main. Il y a Jaguar et Land Rover, qui n’ont aucune grande nouveauté, Smart, Mitsubishi et Bugatti. Ce plébiscite de la part des constructeurs s'explique par le fait que le Salon de Lyon est un événement orienté sur la vente de voitures. En 2022, 1 850 véhicules avaient trouvé preneur selon les organisateurs.

