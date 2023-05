Salon de Bruxelles 2024 : pourquoi il n’aura pas lieu Au terme d’un conseil d’administration, la FEBIAC (Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile) a annoncé qu’elle n'organisera pas le Salon de Bruxelles 2024. Elle évoque des conditions non-réunies pour « proposer aux visiteurs une expérience qualitative et représentative ». Explications.

Le Salon de Bruxelles ne sera pas le premier rendez-vous automobile de l’année 2024 en Europe. La FEBIAC a annoncé dans un communiqué avoir « pris la décision de ne pas organiser de Salon physique l’an prochain ». La Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle a motivé sa décision en expliquant que les conditions n’étaient pas réunies. « Pour qu’un salon soit organisé, il faut que trois conditions soient remplies. Il faut que les conditions sanitaires le permettent, qu’il y ait un intérêt des visiteurs et un intérêt des exposants » ont expliqué les organisateurs à nos confrères du journal belge LeSoir.

L’importateur belge des marques VW se désiste

Avec 270 000 visiteurs réunis en 2023 pour la 100e édition, et des restrictions sanitaires levées, il faut donc regarder du côté des exposants pour comprendre cette prise de position. D’après les journalistes du journal belge L’Echo, c'est l'annonce de l'absence de l'importateur des marques du Groupe Volkswagen, D'Ieteren Auto, qui aurait scellé le sort de l’événement. Pour la fédération, cette absence ne permettrait pas d’atteindre la part de marché représentée lors du Salon 2023, qui était de 95 %, et « de proposer aux visiteurs une expérience qualitative et représentative ».

Les autres constructeurs déçus

Renault Belux a fait part de sa déception. « C’est dommage, car le Salon est aussi et surtout un événement commercial » a précisé Karl Schuybroek, directeur de la communication de Renault Belux, au journal LeSoir. Les constructeurs enregistrent environ 25 % de leurs commandes annuelles pour le marché belge lors de ce salon. Ce n’est pas la première fois que D'Ieteren Auto fait trembler la FEBIAC. En 2022, l'importateur avait déjà refusé de prendre part à cette manifestation, ce qui avait motivé Stellantis à en faire de même. L’absence de ces deux poids-lourds du marché, qui représentent environ 50 % du marché belge, avait abouti à l’annulation de la 99e édition.

Le Salon de Genève en première ligne

Le Salon de Genève en première ligne

Le Salon de Bruxelles est-il condamné pour autant ? La FEBIAC estime qu’il est encore trop tôt pour le dire. Cette annulation devrait toutefois permettre au Salon de Genève 2024, de retour du 26 février au 3 mars au sein du Palexpo, de faire le plein d’exposants. A condition que les constructeurs jouent le jeu. Comme nous l’avait confié Sandro Mesquita, le patron du GIMS (Geneva International Motor Show) en janvier dernier : « les salons doivent reconquérir les marques. Ils sont faits pour elles. Mais si les marques n’en veulent pas, les salons disparaîtront ».

