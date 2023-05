Scoop Alpine A290 (2024). Toutes les infos sur la citadine sportive Dévoilée sous la forme du showcar_ β, la future Alpine A290 arrivera sur les routes fin 2024. Design, prix, autonomie, motorisations, spécificités techniques … L’argus vous dévoile les secrets de la bombinette électrique développée sur la base de la Renault 5.

Grégory Pelletier Par

Voir les photos L'argus vous dévoile à quoi ressemblera la nouvelle Alpine A290 ainsi que les secrets de sa gamme. L'argus / Oufti design

Lors de la présentation du showcar_ β, Anthony Villain (directeur du design) ne s’est pas caché qu’il préfigurait à 85% l’A290 de série attendue fin 2024. Après quelques indiscrétions des designers sur la robe définitive - le talent de notre illustrateur faisant le reste, L’argus vous dévoile à quoi elle ressemblera et en quoi elle se différencie de la R5.

Une version de série assagie

Entre le showcar et l’A290 définitive, certains éléments vont disparaître à l’image du capot échancré, du pare-brise avancé, de la dorsale sur le toit et du becquet sur le hayon ainsi que les clins d’œil à la compétition. De même, le spoiler avant sera davantage fermé (électrique oblige) alors que le diffuseur à l’arrière sera moins radical. Si le dessin des jantes sera adapté pour la série, les roues de 20’’ seront remplacées par du 19’’. Afin de rendre ce projet économiquement viable, le constructeur de Dieppe a repris la base, la caisse ainsi que certains éléments extérieurs de la Renault 5 (capot, hayon…). Esthétiquement, l’A290 s’en distingue par des boucliers spécifiques, des ailes élargies, un grand becquet soignant l’aérodynamique alors que les quatre projecteurs à l’avant et les flancs creusés sont la signature de la marque.

Un habitacle différent

Afin de ne pas tout dévoiler de l’A290, Alpine a dessiné un habitacle tourné vers la compétition. Par conséquent, la bombinette de série partagera sa planche de bord avec la Renault 5 mais les habillages seront spécifiques, tout comme le graphisme de deux écrans digitaux. L’ambiance sera rehaussée par des sièges sport et un volant à double méplat inspiré de celui du showcar. La touche OV (overtake) sera aussi de la partie et offrira un boost de quelques secondes lorsque le conducteur la pressera. Les ingénieurs disent apporter un soin particulier à la sonorité dans le but de traduire la sportivité de cette citadine électrique.

Couleurs et personnalisations

Puisqu’elle partagera sa chaîne de fabrication à Douai, l’A290 disposera d’une gamme de coloris commune avec la R5, excepté le Bleu Alpine. Selon les responsables du projet, la peinture biton sera proposée tout comme une gamme de stickers extérieurs dont quelques-uns feront écho au passé.

Un châssis optimisé

Media Image Image La petite Alpine recevra un train arrière multibras emprunté au nouveau Dacia Duster. Renault

Développée sur la plateforme CMF-B EV de la R5, l’A290 est passée entre les mains des ingénieurs maisons. D’ailleurs, ils n’avaient guère le choix car le moteur électrique de 220 ch empruntée Mégane E-Tech ne loge pas sous le capot même avec un chausse-pied. La partie avant a été redessinée ce qui explique les voies plus larges et les nouvelles épures de suspensions. A ce sujet, l’Alpine pourra aussi compter, fait rare sur ce segment, sur un train arrière multibras (partagé avec le nouveau Dacia Duster). Sensations au volant et agilité sont les maître-mots selon Robert Bonetto, le patron de l’ingénierie. Un travail spécifique a porté sur le couple pour qu’il soit « moins brutal à l’accélération et dans les phases de rupture » ajoute-t-il. Sans oublier que l’A290 bénéficiera d’un système de Torque Vectoring qui permet de gérer indépendamment la vitesse des roues en virage.

Une batterie, deux moteurs

Pour l’heure, le constructeur n’annonce aucune information sur ce qui se cache sous le capot. Comme évoqué, l’A290 sera lancée fin 2024 avec un bloc « ePT-160 kW » de 220 ch associé à une nouvelle batterie de 52 kWh dont les cellules NMC (nickel-manganèse-cobalt) seront fournies et fabriquées par AESC Envision à Douai. Excepté au niveau de la gestion du BSM (Battery System Management), elle sera identique à celle de la R5 avec un objectif de 400 km en autonomie. Selon nos informations, le catalogue s’étoffera d’une version en entrée de gamme qui sera animée par le nouveau moteur « ePT-100 » de 150 ch de la R5 (batterie de 52 kWh). En plus d’avoir acté ces deux versions, la marque travaille sur une troisième plus ambitieuse.

Media Image Image Sous le capot, l'A290 empruntera le moteur de 220 ch de la Renault Mégane E-Tech. Renault Media Image Image Le moteur de 220 ch sera associé à la nouvelle batterie de 52 kW dont les cellules sont produites à Douai par Envision. Renault Media Image Image Courant 2025, l'A290 enrichira d'une version de 150 ch avec batterie de 52 kW. Un duo qui équipera aussi la R5. Renault

Un avant-goût d’A290 WRC ?

D'après nos sources, la marque prépare une version plus puissante pour animer la gamme A290. A ce sujet, Robert Bonetto reconnaît que si la puissance doit augmenter cela doit se faire sur le train arrière. Bref on l’a compris, il s’agit d’une version quatre roues motrices, de 280 ch d’après nos sources. Deux solutions sont avancées. La première consiste à greffer la machine électrique du futur crossover GT (mi-2025) mais la solution est « onéreuse sauf pour une petite série de véhicules » selon lui. On pourrait rêver d’une A290 engagée en WRC, Luca de Meo s’étant dit en février 2022 intéressé par un retour dans cette compétition mais uniquement en électrique. La seconde est déjà sur les étagères de l’Alliance Renault-Nissan puisqu’elle équipe le Nissan Ariya e-4orce (bi-moteur) dans sa version de 280 ch !

Prix, gamme et commercialisation

Officiellement, Alpine annonce un lancement fin 2024 sachant que l’entrée en production interviendrait au mois d’octobre. Un planning qui dépendra de celle de sa cousine, la Renault 5, logiquement programmée en septembre. La gamme sera des plus simples avec une version unique de 220 ch qui pourra être associée à plusieurs packs d’options. Alpine poussera la personnalisation jusqu’aux pneumatiques en laissant le choix entre des gommes classiques ou sportives. Selon nos estimations, l’A290 220 ch sera facturée aux alentours de 40 000 €. Un ticket d’entrée qui baissera ensuite avec le lancement de la variante de 150 ch dans le courant de l’année 2025. Avec pour objectif d’augmenter les volumes de ventes. L’A290 280 ch 4x4, quant à elle, n’est pas prévue avant 2026.