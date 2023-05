Scoop Alpine A390 (2025). Le nom du crossover GT électrique déposé Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que les informations exclusives de L’argus se vérifient ! Le futur crossover GT électrique, jusqu’ici identifié par le nom de code DZ110, prendra bien le nom d’A390. Le Groupe Renault vient de déposer un dossier auprès de l’INPI.

Voir les photos Lancé mi-2025, le crossover GT compact d'Alpine s'appellera A390. L'argus vous présente son futur logo. L'argus

L’arrivée de modèles inédits au catalogue Alpine implique le dépôt de nouveaux noms pour les qualifier. Il y a quelques jours, et suite à l'annonce du lancement d’une future citadine baptisée A290, la rédaction de L’argus s’est amusée à décortiquer la nomenclature des futurs modèles électriques. Suivant le schéma défini par le constructeur au A Fléché*, nous en étions arrivé à la conclusion que le futur crossover compact zéro émission s'appellerait A390. Bingo !

Le nom A390 déposé auprès de l'INPI

Media Image Image Avec l'arrivée de plusieurs modèles inédits, Alpine a dû inventer une nouvelle nomenclature. L'argus s'est amusé à imaginer les futurs noms des modèles. Et nous avons vu juste pour déjà un modèle ! L'argus

En farfouillant sur le site de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), nous avons découvert que le Groupe Renault avait déposé, le 2 mai 2023, le nom « A390 » pour qualifier un futur véhicule. Notez que ce nouveau patronyme ne sera définitivement validé par les autorités compétentes qu'en août 2023, au terme de la « procédure d'opposition ». Aujourd’hui connu sous le nom de code DZ110, le futur crossover GT électrique du segment C sera assemblé au sein de l’usine historique du constructeur à Dieppe dès 2025. Il repose sur la plate-forme CMF-EV de l’Alliance Renault-Nissan, dont l'Ariya (crossover nippon du segment supérieur) fait déjà usage. Comme pour la future A290, Alpine a réalisé un gros travail sur le châssis et les liaisons au sol pour offrir un comportement plus sportif.

Un moteur spécifique pour le crossover compact

Media Image Image Le 1er crossover GT électrique d'Alpine, connu sous le nom de code DZ110, sera assemblé à Dieppe. Alpine

« Le moteur électrique est spécifique [ndlr, fourni par un équipementier] et délivrera un niveau de performances élevées. L’objectif est de retrouver l’agilité de l’A110 grâce au torque vectoring qui permettra de gommer la sensation des masses et d’éviter les sensations artificielles » confiait Robert Bonetto, le directeur de l’ingénierie Alpine, en exclusivité à L’argus en décembre dernier. C’est la gigafactory Verkor de Dunkerque (qui n'est pas encore construite) qui s’occupera de fournir la batterie de 90 kWh. Les éléments de tôlerie ou encore la caisse proviendront, eux, de l’usine Renault de Douai (pôle Electricity). La gamme Alpine s'enrichira de deux autres crossovers électriques en 2027 et 2028, principalement destinés à séduire la clientèle chinoise et américaine. Le modèle familial devrait très probablement s'appeler A490 tandis que le crossover du segment E, qui coiffera la gamme, devrait prendre le nom d'A590.

*le premier chiffre identifie le segment, le 10 qualifie les modèles sportifs, le 90 défini les modèles polyvalents

