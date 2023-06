Scoop Peugeot 208 (2023). Design, moteurs… nos infos sur la version restylée Après la Renault Clio et l’Opel Corsa, ce sera au tour de la Peugeot 208 de passer par la case restylage. La citadine préférée des Français, qui sera commercialisée au mois de novembre, va recevoir comme le nouveau Peugeot 2008 de multiples évolutions esthétiques et techniques.

C’est l’année des restylages chez le constructeur sochalien. Après la 508 et le 2008, la Peugeot 208 accueillera les habituelles évolutions de mi-carrière, esthétiques bien sûr, mais pas seulement. Si la Renault Clio avait besoin d’un surplus de personnalité, la petite lionne n’en a jamais manqué depuis son lancement en 2019. Un point fort qui fait d’elle la n° 1 des ventes en France depuis 2021. Dès lors, pourquoi changer une formule gagnante ? Pour coller à l'évolution du style de la marque mon capitaine ! La 208 va se mettre au diapason des nouveaux modèles, comme le prochain 3008 qui sera lancé en mars 2024.

Une personnalité affirmée

Media Image Image La principale modification à l'arrière concerne la signature lumineuse des feux. DR

À l’image de celui du 2008, le restylage de la citadine ne passe pas inaperçu puisqu’elle s’offre un nouveau visage caractérisé par des feux diurnes à trois griffes et le nouveau logo de la marque. Quant aux optiques de phare, leur contour est identique. Tout l’inverse de l’intérieur, qui a été redessiné. Le bouclier et la calandre présentent eux aussi des motifs inédits. À noter que la version GT reçoit des projecteurs full LED reconnaissables à leurs trois modules optiques. À l’arrière, c’est plus subtil, avec l’apparition du nom Peugeot sur le hayon alors que la signature lumineuse est inédite. Les trois griffes verticales sont désormais redessinées à l'horizontale.

Nouveau système multimédia

Media Image Image La citadine accueille un nouveau système d'exploitation du multimédia. C'est le même que celui de la 308. Peugeot

Outre l’arrivée du dernier logo sur le volant et quelques évolutions de couleurs et matières (selleries…), les nouveautés sont limitées à bord. Celle qui se voit le moins sera sans doute la plus appréciée, à savoir l’évolution du système multimédia. La 208 accède à celui inauguré par sa grande sœur, la 308. À la clé : plus de réactivité, des mises à jour à distance, un affichage par widgets, Android Auto et Apple CarPlay sans fil… L’écran central tactile de 10 pouces devrait être généralisé à toutes les finitions.

Bye-bye le diesel, bonjour l’hybride

La palette de motorisations verra la disparition du 1.2 PureTech de 75 ch et surtout celle de l’unique bloc diesel 1.5 BlueHDi 100. Un choix lié à l’arrivée de la version 1.2 Hybrid 48V, qui se décline en deux puissances : 100 et 136 ch. Elle est associée à la nouvelle boîte automatique e-DCS6, développée par Punch Powertrain et fabriquée à Metz-Trémery, qui intègre un petit moteur électrique. Cela signifie l’arrêt de la transmission EAT8 d’origine Aisin. Les actuels propriétaires d’une 208 1.2 PureTech seront ravis d’apprendre que le nouveau bloc 1.2 (EB2 Gen3) adopte une chaîne de distribution. En entrée de gamme, il sera disponible en 100 ch avec la boîte manuelle.

Media Image Image La 208 accueille un nouveau moteur 1.2 PureTech, qui se distingue par une chaîne de distribution. Peugeot

Deux versions électriques

Dévoilée au Mondial de Paris à l’automne 2022, la nouvelle version électrique de 156 ch a finalement été reportée en production au mois d’octobre. Elle se distingue par un nouveau moteur Nidec et une évolution de la batterie, qui passe à 52 kWh pour une autonomie de 400 km. L’e-208 de 136 ch/50 kWh demeure au catalogue.

Prix, gamme, date de commercialisation

La 208 restylée sera présentée au mois de juillet. Elle entrera en production au mois d’octobre avant un lancement en novembre. Comme pour le 2008, la hausse des prix sera contenue. En revanche, Peugeot va faire le ménage dans la gamme, qui passera de six à trois finitions. Seules subsisteront les livrées Active, Allure et GT. L'autre grand changement concernera les lieux de fabrication. Le modèle actuel est produit à Trnava, en Slovaquie, et à Kénitra, au Maroc. À partir d’octobre, les versions électriques viendront de l’usine espagnole de Saragosse, alors que toutes les versions thermiques et hybrides seront assemblées au Maroc.

