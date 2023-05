Seat Ibiza et Arona (2023). Une série spéciale Seaqual avec sellerie recyclée Seat s’associe à l’organisation Seaqual pour lancer une série spéciale des Ibiza et Arona, dotée d’une sellerie en polyester recyclé issu de la mer. Par ailleurs, ces deux modèles reçoivent de série un plancher et des tapis également issus du recyclage de déchets plastiques. La gamme débute à 22 165 €.

Par MaxK

Voir les photos Seat lance une série spéciale Seaqual qui intègre des plastiques recyclés. Seat

Basé à Martorell, en Espagne, à une quarantaine de kilomètres de la mer Méditerranée, Seat plonge dans la Grande Bleue pour devenir plus vert. Le plancher et les tapis des Ibiza et Arona, deux modèles produits dans cette usine historique, sont désormais issus du catalogue Blue Label de l’équipementier allemand Borgers, dont les produits sont fabriqués en recyclant des plastiques repêchés en mer. Première marque automobile à les adopter (avec Cupra), le constructeur ibérique lance en outre une édition spéciale Copa by Seaqual de la citadine et du petit SUV, dont la sellerie est faite en partie de polyester recyclé issu de la Méditerranée.

Media Image Image L'Arona Seaqual reçoit le même traitement que l'Ibiza. Seat

Une sellerie qui revient de loin

Nommée d’après l’organisation espagnole Seaqual qui récupère des déchets plastiques pour les recycler, cette nouvelle édition des Seat Ibiza et Arona est équipée du textile Yarn de celle-ci. Ses fibres sont composées à hauteur de 10 % de plastique extrait du fond marin, le reste étant recyclé à partir de sources terrestres. Avec sa finition gris foncé bi-ton, la sellerie en question revêt un aspect classique à l’exception du dessin des tries qui la parcourent. A bord de l'Ibiza, elle est contrastée par un insert de console centrale blanc mat. Des jantes en alliage "Urban Night" de 17 pouces complètent la panoplie sur les deux modèles.

Media Image Image A première vue, rien ne permet de distinguer la sellerie Seaqual Yarn d'un polyester classique. Seat Media Image Image La sellerie est parcourue de stries. Seat

Comme son nom l'indique, la série Copa by Seaqual est basée sur l'édition Copa. Son équipement de série comprend donc entre autres :

climatisation automatique

écran central tactile de 8,25"

régulateur de vitesse

radars de stationnement avant et arrière

caméra de recul

réplication de smartphone filaire

système audio à 6 haut-parleurs

projecteurs à LED

Media Image Image La série Seaqual sera commercialisée en juin 2023. Seat

Tarifs Seat Ibiza Copa by Seaqual (mai 2023)

Prix en euros Ibiza Copa by Seaqual 1.0 MPI 80 ch BVM5 22 165 1.0 TSI 95 ch BVM5 22 815 1.0 TSI 110 ch BVM6 23 335 1.0 TSI 110 ch DSG7 24 935

Tarifs Seat Arona Copa by Seaqual (mai 2023)

Prix en euros Arona Copa by Seaqual 1.0 TSI 95 ch BVM5 25 010 1.0 TSI 110 ch BVM6 25 765 1.0 TSI 110 ch DSG7 27 365

