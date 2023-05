Seat va arrêter les voitures pour devenir une marque de mobilité Seat annonce sa transformation en une marque dédiée aux nouveaux modes de mobilité à l’horizon 2030. Autrement dit, le constructeur espagnol, fondé il y a 73 ans, va cesser de commercialiser des voitures. Les Ibiza, Arona et Leon seront restylées pour perdurer jusqu’à la fin de cette décennie.

Voir les photos Seat ne commercialisera bientôt plus de voitures, pour se concentrer sur les nouveaux modes de mobilité. Seat

Pendant que Seat redresse difficilement la barre mais demeure en difficulté sur le plan financier, Cupra, son ex-division sportive devenue constructeur en 2018, croît à vitesse grand V. La jeune marque est aujourd’hui le principal moteur de développement de leur maison mère commune Seat S.A, elle-même filiale du groupe Volkswagen. Cupra enchaîne les présentations de nouveautés électriques tandis que la gamme Seat s’articule autour de cinq modèles thermiques lancés entre 2016 et 2020, certains étant proposés en hybride rechargeable. La compacte « zéro émission » Cupra Born devait initialement être une Seat, avant que le projet ne soit réorienté vers Cupra en cours de développement. Ces derniers mois, entre déclarations officielles et rumeurs, l’avenir de Seat semblait se dessiner sans voitures particulières, prenant la forme d’une marque dédiée aux services de mobilité. C’est désormais officiel, le constructeur espagnol fondé en 1950 va cesser de vendre des automobiles. « L’entreprise prépare l’électrification de Seat, qui se concentrera sur les nouvelles formes de mobilité dont les jeunes ont besoin telles que le partage, les abonnements et la micro-mobilité », vient d’annoncer Seat S.A. dans un communiqué. Ce basculement se profile pour 2030.

Media Image Image Avant d'être commercialisée par Cupra, la Born... Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image ...fut annoncée par le concept Seat El-Born. Seat

Une transition déjà entamée

Le récit de Seat pour appuyer cette transformation semble tout trouvé. Avec la commercialisation de la 600 (Fiat 600 fabriquée sous licence) en 1957, la firme démocratisa l’automobile en Espagne. Elle pourra se présenter comme celle qui fera de même avec les nouveaux modes de mobilité, à une échelle plus large que la seule péninsule ibérique compte tenu de son statut actuel de constructeur européen de premier plan. « Seat a mis l’Espagne sur des roues avec la Seat 600, posant les fondations de ce que l’Espagne est devenue aujourd’hui : le second plus grand producteur de véhicules en Europe et le neuvième à l’échelle mondiale. A présent, il est temps de mettre l’Espagne sur des roues électriques », dixit Wayne Griffiths, PDG de Seat et Cupra.

Media Image Image Seat propose déjà de petits véhicules dédiés à la mobilité urbaine. Seat

Seat développe déjà ses activités de fournisseur de mobilité à travers des produits tels que la trottinette électrique eXS KickScooter (Segway Ninebot rebadgée), ses scooters électriques Mo 50 et 125 (Silence S01 rebadgés) et bientôt son quadricycle électrique Minimo, concurrent du Mobilize Duo attendu pour 2025. Il n’est pas totalement exclu qu’une voiture fasse partie de son futur catalogue, mais il s’agirait alors d’un véhicule dédié au transport avec chauffeur ou à l’autopartage à l’image de la Mobilize Limo.

Media Image Image Le Seat Minimo viendra concurrencer le Mobilize Duo du groupe Renault. Seat

Des restylages pour faire durer le Seat actuelles

Avant son passage aux nouveaux modes de mobilité, Seat prévoit « un renouvellement de ses modèles Ibiza, Arona et Leon pour continuer à offrir des hybrides rechargeables et des moteurs thermiques à haut rendement jusqu’à la fin de cette décennie ». La nature de cette évolution n’a pas été précisée. Si l’on se fie au cycle classique d’une voiture sur le marché, la logique voudrait que les Ibiza et Arona aient droit à une nouvelle génération en 2024 mais c’est peu probable eu égard au revirement stratégique annoncé, d’autant plus que la norme Euro 7 prévue pour 2025 pourrait avoir raison de la viabilité commerciale des petits véhicules thermiques. C’est donc un second restylage qui s’annonce pour ces modèles citadins âgés de six ans. L’Ibiza pourrait quitter le marché dès l’été 2026, poussée dehors par les nouveaux critères de crash-tests compris dans le règlement européen GSR 2. La Leon aura droit à une classique mise à jour de mi-carrière avant 2025. Rien n’étant dit sur l’avenir des SUV Ateca et Tarraco commercialisés respectivement en 2016 et 2018, ils devraient être les premiers à disparaître du catalogue. A 80 ans, Seat sera rangé des voitures.

L'Ibiza sera restylée avant de se retirer définitivement. Seat Le petit SUV Arona n'aura connu qu'une génération, bientôt restylée. Seat La Seat Leon disparaîtra avec l'arrêt de l'actuelle et quatrième génération. Seat

