Sécurité routière. De nouveaux feux piétons expérimentés dans 7 grandes villes de France Les habitants de Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Versailles verront bientôt débarquer un nouveau type de feux piétons dans certaines rues de leur ville. L'argus décrypte cette expérimentation d'une durée de 2 ans décidée par les pouvoirs publics.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Un nouveau type de feux piétons va être expérimenté pendant 2 ans à Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Versailles. L'argus

En 2021, 2 944 personnes, dont 414 piétons, ont trouvé la mort sur les routes de l'Hexagone. Parmi eux, les personnes âgées de 65 ans ou plus constituent plus de la moitié des personnes décédées à pied. Si la mortalité des piétons est en baisse de 14 % par rapport à 2019, ce chiffre reste élevé et constitue l'une des priorités de la politique de sécurité routière en France. L'Etat vient de décider d'expérimenter un nouveau type de feu piéton sur 15 sites répartis dans 7 métropoles de France. Le but est « d'améliorer la sécurité des piétons qui abordent une chaussée, en améliorant la compréhension du temps de dégagement par les automobilistes et le respect du rouge par les piétons ». Lumière sur cette nouvelle signalisation qui arrivera bientôt à Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Versailles.

Un nouveau feu jaune pour les piétons et les véhicules

C'est un arrêté du ministre de l'intérieur du 21 avril 2023 publié au Journal officiel le 28 avril suivant qui définit les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. Elle est destinée à évaluer les effets d'une « phase de temps de dégagement » pour les piétons grâce à une nouvelle signalisation jaune fixe ou clignotante placée à des endroits où il existe déjà des feux dédiés à leur passage. Le dispositif expérimental réutilisera les boîtiers de feu piéton existants et inclura tous les feux piétons du carrefour dans un souci de cohérence des règles applicables sur l'ensemble des 15 sites retenus. Afin de ne pas fausser les résultats de l'expérimentation, les feux piétons sur lesquels l'expérimentation est menée ne comporteront pas de « décompteurs de temps piéton », autre solution à l'étude pour sécuriser la circulation des piétons. L'arrêté précise également que le feu jaune expérimental va s'intègrer dans les séquences du système de gestion des feux et n'entraînera pas d'allongement de la durée totale des cycles de ces derniers.

Media Image Image Le signal jaune fait son apparition aux côtés des traditionnels feux rouge et vert. Lorsqu'il sera allumé de manière fixe ou clignotante, les piétons ne pourront pas s'engager mais uniquement terminer leur traversée s'ils sont déjà engagés. Ministère de l'Intérieur

Concrètement, le feu vert fixe piéton autorisera toujours ce dernier à s'engager sur la chaussée tandis que le feu des véhicules restera rouge. Le nouveau feu jaune piéton, fixe ou clignotant, interdira au piéton de s'engager mais lui permettra de terminer sa traversée s'il est déjà engagé, pendant que le feu des véhicules restera rouge. Le signal rouge fixe piéton continuera d'interdire au piéton de s'engager. Mais l'autre nouveauté consistera à imposer un feu « vert ou jaune » pour les véhicules lorsque celui des piétons sera rouge, dixit l'arrêté. Si le texte ne le précise, le feu jaune pour les voitures devrait être activé pour avertir les automobilistes de la présence d'un personne détectée aux abords du passage piéton.

Une expérimentation à l'issue incertaine

Ce sont les maires des 7 villes concernées qui sont chargés de l'exécution de l'arrêté et qui décideront de l'installation de ces nouvelles signalisations sur les sites désignés. Si l'on ignore la date de leur mise en place, il est néanmoins précisé que l'administration pourra décider de prolonger la durée de l'expérimentation afin d'augmenter la quantité des données recueillies et d'approfondir les éléments d'évaluation produits. De même, en cas d'accident ou même d'incident, il pourra être décidé de suspendre l'expérimentation, d'y mettre un terme anticipé ou de la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Media Image Image Cette expérimentation aura lieu sur 15 sites répartis dans les 7 métropoles désignées par l'arrêté du 23 avril 2023. A noter que le feu jaune sera fixe ou clignotant suivant les endroits. Ministère de l'Intérieur

A l'issue de cette phase de test, le dispositif fera l'objet d'une évaluation commandée et financée par chacune des 7 métropoles auprès d'un organisme de leur choix. Il est ensuite prévu que le centre d'études et d'expertise des risques, de l'environnement, de la mobilité et de l'aménagement (CEREMA) établisse un rapport de synthèse récapitulant l'ensemble des éléments analysés sur l'ensemble des sites. L'exécutif décidera enfin s'il convient ou non de donner un suite réglementaire à cette expérimentation. S'il devait s'avérer efficace et donner lieu à un modification durable du Code de la route, ce type de feu n'est pas prêt d'être généralisé sur le territoire.

