Sécurité, trafic routier, divertissement… comment la 5G va révolutionner l’automobile Le géant américain Qualcomm arrive avec une nouvelle puce Snapdragon qui va révolutionner le monde de l’automobile grâce à la 5G. Un pas supplémentaire vers la voiture autonome.

Voir les photos La 5G établit une nouvelle norme en matière de sécurité routière. Elle va aider à mieux protéger les autres usagers de la route, comme les piétons et les cyclistes. SP/Qualcomm

Qualcomm s’attaque à nos voitures pour en faire de véritables smartphones sur roues. Une transformation qui va s'accélérer avec l’arrivée de la nouvelle plate-forme Snapdragon Automotive 5G. Communication par satellite, latence réduite, débit haute performance : cette nouvelle puce offre de nouvelles perspectives et de nouveaux usages aux automobilistes. La nouvelle Mercedes Classe E sera l’un des premiers modèles à en profiter cet automne. D’autres suivront dans la foulée. « Cette année est un tour de chauffe, mais la 5G va se déployer à grande échelle dès l’année prochaine, sur tous les continents », affirme David Gyarmathy, responsable des ventes de Qualcomm en Europe.

Améliorer le confort des passagers

La 5G va permettre de communiquer en temps réel avec l’utilisateur et de manière plus intelligente grâce aux données présentes dans le cloud. « Ce que vous faîtes chez vous, vous allez pouvoir le faire dans votre voiture », déclare David Gyarmathy qui promet l’arrivée de nouvelles applications bureautiques, de réseaux sociaux et de divertissement disponibles à bord des véhicules. La 5G va également rendre nos voitures plus sûres en accélérant le déploiement des systèmes d’aide à la conduite, notamment la technologie C-V2X, déjà expérimentée par certains constructeurs comme Ford. A l’image de Waze, la voiture pourra signaler les dangers, les accidents sur le trajet et proposer un nouvel itinéraire en cas d’embouteillage. « La 5G a une vitesse de communication beaucoup plus rapide que la 4G. Elle va permettre aux véhicules de communiquer entre eux mais aussi avec les infrastructures », annonce le responsable des ventes. L’idée étant aussi d’améliorer la sécurité routière en protégeant mieux les autres usagers de la route, comme les piétons et les cyclistes.

Media Image Image La nouvelle génération de Mercedes Classe E sera l'une des premières à intégrer la nouvelle puce développée par Qualcomm. SP/Mercedes

En route vers la voiture autonome

La 5G ouvre la voie aux véhicules autonomes. Grâce à la connexion par satellite à très haut débit, les voitures vont pouvoir communiquer avec les feux tricolores et adapter leur vitesse pour fluidifier la circulation. Il sera même possible de conduire sa voiture à distance en temps réel. Selon Qualcomm, la conduite semi-autonome de niveau 3 - autorisée en France depuis septembre 2022 - équipera de plus en plus de véhicules d’ici à deux ans. Une étape importante sachant qu’elle engagera la responsabilité du constructeur en cas d’accident.

Cyberattaques, sécurité des données… des points à ne pas négliger

La 5G n’a pas que des côtés positifs. Elle ouvre la porte aux risques de cyberattaques. Que se passera-t-il si une personne mal intentionnée parvient à prendre le contrôle d’un véhicule autonome ? « Nous avons des équipes spécialisées en sécurité qui sont très vigilantes sur ce point pour qu’il n’y ait aucune faille dans le système », rassure David Gyarmathy. Les constructeurs sont également attentifs sur ce point en imposant des niveaux de sécurité très élevés aux équipementiers.

Media Image Image La 5G a une vitesse de communication beaucoup plus rapide que la 4G. Elle va permettre aux véhicules de communiquer entre eux mais aussi avec les infrastructures. DR Media Image Image La 5G va permettre d'accroître la partie divertissement dans la voiture. SP/Audi

Le sujet est sensible. Avec la 5G, les automobilistes vont devoir accepter certaines conditions, parfois contraignantes. « Pour créer une expérience personnalisée et permettre au véhicule de s’adapter à son utilisateur, les clients vont devoir accepter le partage d’informations sur leur vie privée », reconnaît David Gyarmathy. Avant d’ajouter : « Il sera toujours possible de refuser mais cela pourrait bloquer l’accès à certaines applications ou restreindre les possibilités de personnalisation. L’expérience sera forcément plus limitée ». Un risque à prendre… ou pas.

