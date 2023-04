Skoda électriques. Break, petit SUV… à la découverte des futurs modèles Skoda annonce le lancement de six modèles électriques, dont quatre inédits, d’ici à fin 2026. Surprise, l’un d’eux sera un break. L’argus déroule le calendrier des nouveautés, préfigurées pour certaines par des sculptures.

Par MaxK

Voir les photos Les futures Skoda électriques s'annoncent sous forme de sculptures. L'argus - Matthieu Méheust

En août 2022, Skoda annonçait développer trois modèles 100 % électriques inédits destinés à rejoindre le marché d’ici à fin 2026. Moins d’un an plus tard, le constructeur tchèque du groupe Volkswagen accélère la cadence et ajoute un véhicule dans ce calendrier. À cette échéance, sa gamme comptera six modèles « zéro émission », dont quatre seront entièrement nouveaux. L’argus a pu approcher des sculptures préfigurant la silhouette de deux d’entre eux. Skoda n’oublie pas ses modèles thermiques pour autant et y apportera très prochainement des mises à jour.

Les nouveaux Kodiaq et Superb en 2023

Le programme de l’année 2023 s’annonce plutôt léger, du moins jusqu’à l’automne. Skoda restylera très prochainement la compacte Scala et le petit SUV Kamiq. « Ces deux modèles soulignent particulièrement la volonté de Skoda d'apporter une mobilité individuelle accessible à une grande variété de clients », souligne la marque. Dans le même esprit, le SUV électrique Enyaq se déclinera en une version d’accès 50 à plus petite batterie débutant à moins de 40 000 €. À l’opposé, une finition haut de gamme Laurin & Klement sera introduite pour les Enyaq et Enyaq Coupé.

Media Image Image La Skoda Scala sera restylée en 2023… Skoda Media Image Image … tout comme le Kamiq. Skoda

Mais « l’offensive produit » commencera réellement début octobre avec la présentation du Kodiaq de nouvelle génération. La Superb quatrième du nom (sous l’ère VW) sera présentée moins d’un mois plus tard. Ces deux modèles seront proposés en version hybride rechargeable, ce dont l’actuel Kodiaq ne profite pas, et lancés au printemps 2024.

Media Image Image Le Kodiaq de seconde génération sera présenté en octobre 2023. Skoda Media Image Image Skoda renouvellera la Superb avant la fin de l'année 2023. Skoda

Le SUV compact électrique Elroq en 2024

La prochaine Skoda électrique à voir le jour sera le SUV compact Elroq, annoncé pour 2024. Ce modèle d’environ 4,50 m de long cohabitera un temps avec le Karoq, qu’il devrait remplacer lorsque ce dernier sera poussé vers la sortie par la norme Euro 7 annoncée pour mi-2025. Ses 11 cm de plus en longueur le mettront en concurrence avec les futurs Renault Scénic, Citroën C5 Aircross et Peugeot e-3008 électriques, ainsi qu'avec la version de série du concept Toyota bZ Compact SUV entre autres.

Media Image Image Le Skoda Elroq sera un SUV électrique d'environ 4,50 m de long. L'argus - Matthieu Méheust Media Image Image La découpe des feux arrière rappelle l'Enyaq. L'argus - Matthieu Méheust Media Image Image L'Elroq introduira la nouvelle face avant des Skoda, avec un capot creusé pour les électriques et pas de logo mais le nom de la marque. L'argus - Matthieu Méheust

Skoda promet « un intérieur spacieux et très pratique ». Côté style, l’Elroq reprendra certains éléments de l’Enyaq, comme l’annonce la découpe des feux arrière de la sculpture. Son design de transition introduira le nouveau langage esthétique Modern Solid de la marque. Basé sur l’architecture MEB du groupe Volkswagen comme l’Enyaq, l’Elroq sera produit à Mlada Boleslav (République tchèque) sur la même chaîne de montage que ce dernier.

Media Image Image Le Karoq sera progressivement remplacé par l'Elroq. Skoda

Double restylage pour l’Enyaq en 2025

Des éléments visuels Modern Solid seront également incorporés au restylage des Enyaq et Enyaq Coupé officialisé pour le courant de l’année 2025. Skoda promet des améliorations concernant l’autonomie et de la vitesse de charge. Ce dernier aspect passera notamment par un système de préchauffage de la batterie à l’approche d’une borne de recharge enregistrée dans l’itinéraire du système de navigation.

Media Image Image Le Skoda Enyaq sera restylé en 2025. Skoda Media Image Image Premier aperçu de l'Enyaq restylé. Skoda Media Image Image L'Enyaq Coupé sera restylé en même temps que le modèle standard. DR Media Image Image L'Enyaq Coupé restylé s'annonce aussi en sculpture. Skoda

Un crossover urbain électrique en 2025

En 2025 toujours, Skoda présentera un modèle citadin 100 % électrique. Contrairement à ce que l’on pouvait penser à l’annonce de celui-ci voilà maintenant un an presque jour pour jour, il ne s’agira pas d’une citadine mais d’un petit SUV. Long de 4,20 m, ce dernier reprendra la plate-forme MEB Entry de la Volkswagen ID. 2all, avec roues avant motrices par défaut. Sa silhouette matérialisée en sculpture laisse deviner une allure robuste, passant notamment par un capot avant et un toit presque horizontaux associés à des faces avant et arrière verticales.

Skoda indique l'arrivée d'un SUV urbain électrique pour 2025. L'argus - Matthieu Méheust Les détails du style restent à découvrir. L'argus - Matthieu Méheust La Fabia devrait quitter le catalogue en 2025, remplacée de facto par le crossover. DR

Cet agencement permettra au crossover d’offrir un volume de chargement proche de celui de la Scala, longue de 4,36 m (429 l), soit davantage qu’une Fabia de 4,10 m de long (380 l). Le petit SUV, développé sous le nom de code Small, devrait remplacer cette dernière suivant le même schéma que la transition Karoq/Elroq. Il sera produit en Espagne, dans l’usine Volkswagen de Pampelune, et doit être proposé à un prix de base inférieur à 25 000 €.

Media Image Image Ce petit crossover fut préfiguré… L'argus - Matthieu Méheust Media Image Image … par un croquis lorsqu'il fut annoncé. Skoda

Le SUV 7 places électriques en 2026

En 2026, Skoda lancera le SUV électrique à sept places dérivé du concept-car Vision 7S. Portant en interne le nom de code Space, ce modèle sera le plus grand de l’histoire de la firme avec une longueur de 4,90 m. Hormis l’emploi de la plate-forme MEB et une autonomie visée de 600 km, les détails relatifs au modèle de série restent à connaître.

Media Image Image Le 7S de série sera lancé en 2026. Skoda Media Image Image Le SUV familial porte le nom de code Space. Skoda Media Image Image Le 7S de série mesurera environ 4,90 m de long.

Un break électrique Skoda en 2026

Fin 2026, Skoda conclura cette phase de l’élargissement de sa gamme avec le lancement d’un break 100 % électrique développé sous le nom de code Combi. Ce « petit cousin » de la Volkswagen ID.7 Break à plate-forme MEB mesurera environ 4,60 m de long, soit près de 40 cm de moins que le modèle allemand. En cela, il constituera une alternative « zéro émission » à l’Octavia Combi d’un gabarit proche (4,69 m), best-seller de Skoda depuis de nombreuses années.

Media Image Image Le Combi de Skoda sera l'un des rares breaks électriques. Skoda Media Image Image Le break à batterie mesurera environ 4,60 m de long. Skoda

Actuellement, le MG5 est le seul break électrique de ce segment à être disponible sur notre marché. Le Combi de Skoda doit notamment permettre au constructeur de proposer une auto d’une habitabilité équivalente à celle de l’Enyaq (4,65 m) avec une autonomie supérieure du fait d’une hauteur moindre, favorable à l’aérodynamique.

Media Image Image La Skoda Octavia Combi aura son pendant électrique en 2026. Skoda

Skoda accélère son électrification en Europe

Au total, Skoda prévoit d’investir 5,6 milliards d’euros dans l’électromobilité d’ici à 2027. Une partie de ces ressources est affectée à la mise en place d’une nouvelle chaîne de montage dédiée aux modèles électriques, à Mlada Boleslav. La firme veut réaliser 70 % de ses ventes européennes en 2030 avec des voitures « zéro émission ».

Media Image Image Fin 2026, la gamme Skoda comptera six modèles électriques. Skoda

Elle n’aura pas le choix pour se conformer à la réglementation européenne, tant la norme Euro 7 s’annonce assassine pour les voitures thermiques abordables, et alors que l’interdiction du thermique neuf est programmée pour 2035 dans l’UE. Inévitablement, chez Skoda comme ailleurs, cette évolution se traduira par une hausse du prix des automobiles proposées. La stratégie de la marque lui permettra néanmoins de commercialiser des voitures électriques sur une large palette de dimensions et de tarifs, même si toutes sauf une seront des SUV.

Media Image Image L'usine Skoda de Mlada Boleslav va assembler davantage de modèles électriques. Skoda

