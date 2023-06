Skoda Kodiaq (2024). Découverte et première prise en main du SUV Le Skoda Kodiaq de seconde génération sera officiellement présenté en octobre 2023 et lancé au printemps 2024. Mais L’argus a déjà pu approcher, et même essayer, plusieurs exemplaires de présérie encore camouflés. Voici nos premières impressions sur le SUV à sept places concurrent du Renault Espace.

Après une longue période de calme, Skoda s’apprête à lancer une « offensive produits » d’envergure qui verra le constructeur tchèque du groupe Volkswagen jouer sur deux tableaux : lancer des modèles inédits 100 % électriques d’un côté, renouveler certains de ses best-sellers thermiques de l’autre. Parmi ces derniers se trouve le Kodiaq, SUV familial dont la première génération, lancée en 2016 et restylée en 2021, s’est écoulée à près de 800 000 exemplaires à ce jour. Alors que Skoda termine la mise au point de sa seconde itération, L’argus a pu la découvrir et l’essayer en avant-première, le temps d’un premier contact au volant de plusieurs exemplaires de présérie camouflés.

Media Image Image Le Kodiaq s'allonge de 6 cm par rapport à la première génération. DR

Un style extérieur qui évolue en douceur

Ce que le camouflage ne masque pas, c’est une évolution plutôt conservatrice du Kodiaq sur le plan stylistique. L’auto conserve un capot creusé, alors que cela devait devenir l’apanage des Skoda électriques. Les thermiques, eux, étant censés recevoir un capot renflé à l’avenir. Au lieu de cela, c’est le maintien du logo frontal qui permettra d’identifier les thermiques, tandis que les électriques arboreront le nom de la marque dans sa nouvelle graphie. Les feux avant à deux étages sont repris. Entre eux, le SUV à venir inaugurera un liseré lumineux en pointillés traversant la calandre dans le sens de la largeur. Plus bas, le bouclier plus anguleux et proéminent qu’actuellement conférera au véhicule une allure plus musclée. Le traitement est inverse sur les flancs, plus épurés et galbés qu’actuellement pour introduire le langage esthétique Modern Solid annoncé avec le concept-car électrique Vision 7S. Sous les bandes masquantes, on devine une mise en valeur des montants arrière, dont l’inclinaison visuellement exagérée devra apporter du dynamisme tout en accentuant l’impression de robustesse. Les feux arrière demeureront horizontaux et arboreront une large signature lumineuse en C.

Malgré le camouflage, la lumière révèle les sculptures du bouclier avant. Skoda Le camouflage masque des montants arrière à l'aspect massif et inclinés. Skoda Cette illustration préfigure assez fidèlement le prochain Skoda Kodiaq. Kolesa La signature lumineuse arrière en C sera étendue. Kolesa

Le Kodiaq 2 s’allonge de 6 cm par rapport à son prédécesseur pour s’étendre sur 4,76 m, avec un empattement inchangé de 2,79 m. La largeur du véhicule perd 18 mm pour descendre à 1,86 m grâce à des poignées de porte moins proéminentes. Le SUV perd 3 mm en hauteur pour culminer à 1,66 m mais Skoda promet une garde au toit rehaussée de 15 mm pour les occupants du troisième rang, cette deuxième génération devant être proposée avec cinq ou sept places au choix, comme la précédente. La découpe des portes arrière et la banquette coulissante du deuxième rang ont été revues pour améliorer l’accès aux sièges les plus reculés, qui restent à réserver aux courts trajets ou aux petits gabarits. Le constructeur annonce un volume de coffre de 910 l en configuration cinq places, soit 75 l de plus que pour le précédent modèle.

Media Image Image Le volume du coffre gagne 75 l. DR

Le SUV familial tchèque en hybride rechargeable

Sous la carrosserie, toute la partie technique change. Le Kodiaq deuxième du nom repose sur la plate-forme modulaire MQB Evo, introduite en 2019 avec la Volkswagen Golf 8 pour remplacer la MQB sur laquelle repose le Kodiaq actuel. Cela permet notamment au nouveau modèle de recevoir le moteur quatre-cylindres 1.5 TSI Evo2 (type EA 211) avec différents niveaux d’électrification. Contrairement à son prédécesseur, il sera ainsi disponible en micro-hybride (MHEV) et en hybride rechargeable (PHEV).

Media Image Image Une transmission intégrale sera proposée en essence comme en diesel. Skoda Media Image Image Équipé de la suspension DCC Pro, le Kodiaq 2 fait montre d'un contrôle remarquable de ses mouvements de caisse. Skoda

Dans cette dernière configuration, le quatre-cylindres développe 150 ch, et il est associé à un moteur électrique de 54 ch pour offrir une puissance combinée de 204 ch. La batterie de traction affiche une capacité de 26 kWh, de quoi offrir plus de 100 km d’autonomie WLTP en mode électrique selon Skoda. Hélas, en raison de l’encombrement de la batterie, le Kodiaq hybride rechargeable ne sera proposé qu’avec cinq places, ce qui risque de constituer un lourd handicap commercial face au Hyundai Santa Fe, qui parvient à combiner ces deux attributs. Plusieurs motorisations diesel TDI seront également disponibles pour le Kodiaq. Fin 2024, une version sportive RS enrichira le catalogue ; aucun détail n’a encore été révélé à son sujet. La gamme de lancement comprendra les groupes motopropulseurs suivants :

1.5 TSI MHEV 150 ch DSG7

2.0 TSI 204 ch DSG7 4 x 4*

1.5 TSI iV PHEV 204 ch DSG6

2.0 TDI 150 ch DSG7

2.0 TDI 193 ch DSG7 4 x 4

Media Image Image Notre parcours d'essai comprenait des routes de montagne. Skoda

Une instrumentation entièrement repensée

C’est dans l’habitacle que le changement entre les deux générations de Skoda Kodiaq sera le plus flagrant. Le dessin de la planche de bord fait écho à celui du capot, et quelques détails mettent en exergue sa largeur comme la forme des aérateurs latéraux. Face au conducteur se trouve un tableau de bord numérique de 10,25 pouces sans casquette mais intégré à la planche de bord. Il pourra être complété par un affichage tête haute. Au-dessus de la console centrale trône un écran tactile de 10,4 ou 12,9 pouces de diagonale suivant la finition. En dessous, trois sélecteurs rotatifs intégrant chacun un petit écran tactile – baptisés Skoda Smart Dials et exclusifs à la marque tchèque – permettront de contrôler la ventilation, ainsi que certaines fonctionnalités personnalisables via des commandes mêlant numérique et analogique. Plus bas, la disparition du levier de vitesses, remplacé par un Commodo au volant façon Tesla, a permis de dégager de l’espace pour offrir 2,1 l supplémentaires de rangement et un double chargeur à induction de 15 W pour smartphone, doté de son propre système de refroidissement. Pour l’heure, la plupart de ces éléments restent dissimulés.

Media Image Image L'instrumentation, que Skoda ne dévoile pas encore, change profondément. DR

Première prise en main du Skoda Kodiaq 2

Nous avons pu tester le nouveau Kodiaq dans plusieurs configurations essence et diesel, avec deux et quatre roues motrices, mais pas en hybride rechargeable. Quelle que soit la version, le véhicule était équipé de jantes de 19 pouces, de la direction à assistance progressive et de la nouvelle suspension pilotée DCC Pro réglée sur le mode Normal. Aucun changement de paramètre n’était possible, et une grande partie de l’instrumentation était masquée. Les voitures présentaient un niveau de mise au point très avancé. Toutefois, les ingénieurs nous ont assuré que quelques ajustements étaient encore possibles avant la production en série.

Media Image Image L'argus a pu essayer le Skoda Kodiaq 2 dans plusieurs versions de présérie. DR

Sur notre parcours alternant routes de montagne et ville, et quelle que soit la motorisation, ce nouveau Kodiaq a fait preuve d’une rigueur remarquable. Sans être sportif, le SUV de Skoda a le bon coût de ne pas être pataud. Son équipe de développement dit avoir retravaillé la géométrie de l’essieu arrière multibras pour plus de dynamisme, et cela se ressent. Le véhicule ne rechigne pas à s’inscrire dans une épingle, tout en restant prévenant. Le roulis est très contenu, et il faut avoir le pied très lourd pour sous-virer en sortie, là encore sans excès. L’équilibre de ce châssis ne nuit pas au confort, puisque les ralentisseurs et autres aspérités de la route demeurent suffisamment filtrés pour éviter les chocs et les sautillements. La direction mériterait d’être moins légère au-delà des allures urbaines, et un peu moins démultipliée. Sa précision est correcte, mais le ressenti de la route est insuffisant. On attendra donc de tester les autres modes de conduite avec le Kodiaq de série pour se faire un avis plus complet.

Media Image Image Nous avons testé le prochain Kodiaq avec plusieurs motorisations. Skoda Media Image Image Le train arrière a été retravaillé pour plus de dynamisme. Skoda

Correct, c’est aussi le mot qui convient pour décrire le tempérament mécanique, assez similaire d’une version à l’autre pendant notre essai. Puissance et couple sont suffisants pour ne jamais se retrouver en difficulté, mais leur distribution est trop linéaire et la sonorité trop quelconque pour que l’agrément aille au-delà de la fonction. Même constat concernant la boîte DSG7, qui se montre douce en conduite coulée, où elle sait se faire oublier, et affiche une bonne réactivité à la reprise sans impressionner pour autant. Elle se révèle un peu paresseuse en mode manuel, contrôlée via les palettes au volant. Rien de gênant toutefois compte tenu de la vocation du Kodiaq 2, qui s’annonce comme un véhicule familial capable de vivacité sans être inconfortable. Là encore, rendez-vous à bord du modèle de série pour vérifier si ces premières impressions se confirment. Le SUV sera présenté en octobre 2023, produit à Kvasiny (République tchèque) et commercialisé au printemps 2024.

Media Image Image Le Kodiaq 2 adopte l'architecture MQB Evo du groupe Volkswagen. Skoda

* Disponibilité en France à confirmer

Illustrations : Kolesa

