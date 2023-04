Skoda Kodiaq et Superb (2023). SUV et berline de nouvelle génération s’annoncent Skoda dévoile les premières images des Superb et Kodiaq de prochaine génération, qui seront présentés à l’automne 2023. Fidèles au thermique, le SUV, la berline et le break seront proposés en hybride rechargeable.

Par MaxK

Skoda dévoile la silhouette des prochains Kodiaq et Superb. Skoda

Skoda en dit plus sur le remplacement très prochain de la Superb et du Kodiaq, les deux modèles qui coiffent sa gamme. La première sera renouvelée en berline, toujours dotée d’un hayon, comme en break Combi. La seconde génération du SUV familial s’inscrira dans la droite lignée de la première. La silhouette de ces trois voitures s’annonce aujourd’hui à travers des illustrations publiées en guise de teaser.

Media Image Image En 2023, Skoda renouvellera à la fois le Kodiaq… Skoda Media Image Image … et la Superb. Skoda

Évolution en douceur pour la Superb

L’évolution esthétique de la Skoda Superb s’annonce conservatrice. Sa quatrième génération sous l’ère Volkswagen devrait adopter des lignes un peu plus saillantes, mises en exergue par des feux affinés à l’avant comme à l’arrière. Son style devrait demeurer sobre et épuré. Le volume du chargement proposé par le break devrait être généreux, comme de tradition chez le constructeur. « Cette quatrième génération restera une référence en termes de confort et d'habitabilité » promet Klaus Zellmer, P-DG de Skoda. Alors que le modèle actuel est assemblé dans l’usine tchèque installée à Kvasiny, la prochaine Superb sera produite par le site industriel multimarque du groupe Volkswagen de Bratislava, en Slovaquie.

Media Image Image L'évolution s'annonce discrète pour la Superb. Skoda Media Image Image Le break Superb Combi sera renouvelé. Skoda

Nouveau regard pour le Kodiaq

Au sujet du prochain Kodiaq, Klaus Zellmer annonce qu’il « portera plus loin la sécurité, la technologie et la polyvalence chères à Skoda ». L’illustration laisse deviner une signature lumineuse inédite à l’avant, en Y couché, mais un profil très proche de celui de la première génération. Le SUV sera fabriqué à Kvasiny, comme son prédécesseur.

Media Image Image Le futur Skodiaq arborera un nouveau regard. Skoda

Du thermique électrifié pour les grandes Skoda

Le capot des futurs Kodiaq et Superb arborera un renflement pour indiquer qu’il abrite des motorisations thermiques, alors que les Skoda électriques à venir se distingueront à leur capot creusé. La firme de Mlada Boleslav annonce pour ces deux modèles de l’essence 100 % thermique, du micro-hybride, de l’hybride rechargeable, ainsi que du diesel. Notons que seule la Superb est actuellement proposée en hybride rechargeable. Le prochain Kodiaq sera le premier à se montrer. Il sera dévoilé durant la première semaine d’octobre 2023. La Superb sera présentée peu de temps après, pendant la première semaine de novembre. Leur commercialisation est prévue pour le printemps 2024, selon nos informations.

Media Image Image Les futurs Superb et Kodiaq seront proposés avec une motorisation hybride rechargeable iV. Skoda

