Skoda. Premiers secrets du petit crossover électrique de 2025

Skoda nous révèle les grandes lignes de son futur crossover urbain électrique, au sens propre comme au figuré, puisque le véhicule se matérialise déjà sous la forme d'une sculpture. Ce rival de la prochaine Renault 4 électrique et Volkswagen ID.2 X sera présenté en 2025 et lancé en 2026.

En mai 2022, le groupe Volkswagen annonçait confier à sa division espagnole Seat l’industrialisation de trois modèles citadins 100 % électriques badgés Volkswagen, Skoda et Cupra. Ces véhicules annoncés pour 2025 doivent être produits en Espagne. La marque de Wolfsburg a récemment dévoilé le concept de citadine ID. 2all, qui présente son volet de ce programme. C’est désormais au tour de Skoda de nous révéler les premiers détails relatifs à sa future entrée de gamme électrique, en nous donnant un aperçu de l’auto sous la forme d’une sculpture. Il s’agira d’un petit SUV urbain. Le véhicule porte en interne le nom provisoire de Small.

Un look de franchisseur de trottoirs

La sculpture confirme le style annoncé par un croquis l’an dernier. Les faces avant et arrière sont verticales, tandis que le capot avant, le toit et le pavillon sont presque parallèles au sol. L’inclinaison de la lunette arrière et le petit becquet qui la surmonte apportent du dynamisme, alors que les flancs creusés accentuent l’impression de robustesse. On devine des feux avant liés sous un capot dont le centre sera creusé pour indiquer qu’il s’agira d’un modèle électrique. À son extrémité, le logo de la marque sera remplacé par le nom du constructeur. Il s’agira là d’éléments participant du nouveau langage esthétique de Skoda, baptisé Modern Solid.

La silhouette « carrée » du véhicule n’est pas sans rappeler celle du concept Volkswagen ID. Life de 2021, dont le style fut finalement abandonné au profit des rondeurs de l’ID. 2all. La firme tchèque aurait-elle hérité de cette orientation stylistique ? « Il s’agit d’un design entièrement réalisé en interne », nous assure-t-on chez Skoda.

Un coffre généreux dans un petit gabarit

Le baroudeur des villes mesurera environ 4,20 m de long. De quoi se placer entre une Fabia (4,10 m) et une Scala (4,36 m) tout en disposant d’un volume de coffre équivalent à celui de cette dernière, selon Skoda. La compacte offre 429 l banquette en place ; un volume de 460 l est même évoqué pour le crossover, mais il reste à confirmer. Quoi qu’il en soit, ce sera plus que les 380 l d’une Fabia à peine plus petite grâce à l’usage d’une plate-forme « skateboard » (batterie au centre sous le plancher, moteurs sur essieux) détaillée plus bas. Sur son segment, le petit SUV électrique de Skoda fera face à l’Opel Mokka Electric, aux Ford e-Puma et Fiat 600 attendus pour 2024, ainsi qu’à la prochaine Renault 4 électrique prévue pour 2025.

Un crossover électrique à moins de 25 000 €

Proche cousin technique de la Volkswagen ID.2 de série (dont le nom reste à connaître), le petit crossover Skoda en reprendra la plate-forme modulaire MEB Entry, dérivé moins coûteux de la MEB conçu pour des voitures à roues avant motrices. Il devrait donc hériter des mêmes batteries. Volkswagen a annoncé pour l’ID. 2all un accumulateur de 56 kWh offrant 450 km d’autonomie WLTP. Selon nos informations, la version d’entrée de gamme devra composer avec une batterie LFP de 38 kWh qui aidera Volkswagen, si tout va bien, à afficher un prix de base inférieur à 25 000 €. Skoda vise le même tarif d’accès pour son crossover. Un pari encore plus ambitieux puisque ce type de véhicule coûte généralement plus cher à produire que son équivalent non surélevé. La firme de Mlada Boleslav reste muette quant aux choix techniques qui doivent lui permettre d’y parvenir.

De petites électriques pour remplacer les thermiques

La mise en production des Volkswagen ID.2 et Skoda « Small » doit coïncider avec l’entrée en vigueur de la norme Euro 7 (mi-2025) et du règlement de sécurité GSR2 (par étapes entre mi-2024 et mi-2026), ce qui va conduire à un véritable jeu de chaises musicales au sein des usines du groupe Volkswagen dédiées aux petits véhicules. Si Euro 7 est adoptée telle qu’elle, elle forcera les constructeurs à retirer leurs citadines thermiques du marché, leur mise en conformité ayant raison de leur viabilité commerciale (électrification, dépollution des gaz, filtres à particules de pneus et freins…). Quand bien même certaines survivraient à cela, la nouvelle réglementation sur les crash tests incluse dans GSR2 pour mi-2026 (nouvelles contraintes de design de la partie avant) sonnerait leur glas. La Seat Ibiza produite à Martorell devrait donc quitter le marché d’ici là selon nos informations. Or c’est là que seront produites la Volkswagen ID.2 et son autre fausse jumelle, la Cupra UrbanRebel (Cupra Raval ?). Le crossover Skoda sera assemblé à Pampelune à compter du premier semestre 2026. Selon nos sources, il y prendra la relève de la Volkswagen Polo, dont la production doit cesser en 2024. Quatre modèles MEB Entry doivent être construits en Espagne d’après nos informations, et la répartition des véhicules entre Martorell et Pampelune semble basée sur leur type de carrosserie. Volkswagen y assemblera aussi un SUV électrique ID.2 X aux côtés du modèle Skoda.

Ce dernier devrait succéder indirectement à la Fabia dans la gamme. Le constructeur se refuse encore à toute confirmation, mais les jours de la citadine sont comptés. La Fabia est produite à Mlada Boleslav, en République tchèque, une usine pour laquelle une nouvelle chaîne de montage dédiée aux véhicules électriques vient d’être annoncée. Le SUV urbain de Skoda sera l’un des quatre modèles électriques inédits lancés par la marque d’ici à fin 2026 aux côtés du SUV compact Elroq, du SUV familial dérivé du concept Vision 7S et d’un break de milieu de gamme.

