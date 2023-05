Skoda « Small » (2025). A quoi ressemblera le petit SUV électrique ? En attendant sa présentation officielle, découvrez déjà le look du futur petit SUV électrique de Skoda. Cousin du futur Volkswagen ID.2 X, ce rival de la Renault 4 électrique, elle aussi attendue en 2025, affichera la nouvelle identité visuelle de la marque.

Par MaxK

Voir les photos Skoda prépare un SUV urbain électrique pour 2025. L'argus

Cupra a déjà présenté deux concept-cars UrbanRebel annonçant son modèle urbain électrique nommé Raval, et Volkswagen a récemment préfiguré sa future citadine « zéro émission » avec le prototype ID. 2all. Mais Skoda tarde à montrer son interprétation de ce projet tri-marque du groupe Volkswagen, qui prendra la forme d’un petit SUV à batterie chez le constructeur tchèque. Cependant, à partir de la sculpture dévoilant la silhouette de l’auto, et du concept Vision 7S montrant l’évolution du design de la firme, il est déjà possible d’imaginer ce à quoi le véhicule ressemblera.

Media Image Image Cette sculpture annonce la silhouette du petit SUV électrique. L'argus - Matthieu Méheust

Deux modèles remplacés d’un coup ?

Développé sous le nom de code « Small », le petit SUV électrique Skoda se positionnera sur le segment B et remplacera indirectement la Fabia (fin de carrière en 2025 selon nos sources). Il pourrait prendre la relève du Kamiq (restylage attendu en 2023) par la même occasion. Il mesurera 4,20 de long et offrira cinq places ainsi qu’un volume de coffre plus grand que celui des deux modèles précités puisqu’il est annoncé aussi spacieux que celui d’une Scala (429 l). Son capot avant creusé signalera la présence d’une motorisation 100 % électrique. Au bout de celui-ci, le nom de la marque remplacera le traditionnel logo. Un bandeau noir abritant divers capteurs remplacera la classique grille de calandre. La signature lumineuse des feux avant prolongera son bord supérieur.

Media Image Image Le véhicule affiche une allure robuste. L'argus - Matthieu Méheust Media Image Image Ce croquis annonçait déjà l'auto en 2022. Skoda

Un design tout en paradoxes

Le dessin du SUV devra concilier une fluidité synonyme de traînée aérodynamique réduite (angles arrondis, surfaces lisses…) avec une impression de robustesse qui passera notamment par des flancrs creusés et un épaulement marqué des ailes arrière. Ce style a été baptisé Modern Solid. Grâce à l’emploi de la plate-forme MEB Entry du groupe Volkswagen, le crossover affichera des porte-à-faux courts. Son moteur sera installé sur son essieu avant. En haut de gamme, une batterie lithium-ion de 56 kWh lui permettra de parcourir environ 450 km sur une charge en cycle WLTP. Selon nos informations, le modèle d’accès embarquera un accumulateur LFP de 38 kWh à l’autonomie bien inférieure, de quoi aider Skoda à atteindre son objectif d’un prix de base inférieur à 25 000 €. La voiture sera produite en 2025 à Pampelune, en Espagne. D’après nos sources, elle y partagera sa chaîne de montage avec le petit SUV Volkswagen ID.2 X. Le modèle Skoda concurrencera, entre autres, la future Renault 4 électrique (2025).

Illustration : motor.es

