Smart #3 (2023). Le petit SUV électrique se fait « coupé » Smart continue le déploiement de sa nouvelle gamme électrique avec la présentation du #3. Ce petit SUV-coupé se décline déjà en une version sportive Brabus. Sa commercialisation en Europe est annoncée pour début 2024.

Comme promis, Smart présente le #3 pour l’ouverture du Salon de Shanghai 2023. Ce SUV-coupé compact est le second modèle de la nouvelle gamme 100 % électrique du constructeur, désormais contrôlé par Mercedes et Geely à parts égales et basé en Chine. Le #3 est une alternative « fastback » au Smart #1 récemment commercialisé.

Côté style, le Smart #3 reprend tout ou presque du #1. On retrouve donc des lignes galbées et épurées, des feux avant en amande liés par un jonc lumineux et des blocs optiques arrière également unis par un bandeau d’éclairage. La poupe des SUV Smart fait notamment penser à celle du Mercedes EQA, ce qui n’est pas un hasard puisque le constructeur allemand est chargé du design de la marque, tandis que son partenaire chinois s’occupe de la partie technique. En bon SUV-coupé, le Smart #3 arbore un pavillon en arc de cercle qui s’étire d’un trait du haut du pare-brise vers le hayon. Les poignées de porte affleurantes sont toujours de la partie au profit de l’autonomie.

Comme le #1, le Smart #3 se décline déjà en une version sportive élaborée avec le préparateur allemand Brabus. Ce modèle réinterprète certains attributs du #1 Brabus. Il se reconnaît notamment à la prise d’air unique (deux sur le #1 Brabus) placée entre ses feux avant et aux ouïes de son bouclier avant comportant chacune un déflecteur et non plus deux.

Le Smart #3 européen en septembre 2023

Dans l’habitacle du Smart #3, si l’on retrouve également la présentation intérieure du #1, on remarque que les aérateurs centraux ne sont pas oblongs mais ronds. La console centrale très haute crée un effet enveloppant autour du conducteur comme du passager avant. L’écran tactile de 12,8 pouces qui trône à son sommet est complété par un petit tableau de bord numérique. Smart annonce un système audio à 13 haut-parleurs, ainsi qu’un toit panoramique. Le #3 reprend la plate-forme SEA de Geely, mais le constructeur reste avare en détails tetchniques. On peut s’attendre à une puissance de 272 ch pour la version propulsion et de 428 ch pour la variante Brabus à transmission intégrale, ainsi qu’à une autonomie WLTP légèrement supérieure à 400 km, ce qui reste à confirmer. La version européenne du SUV sera présentée au Salon de Munich en septembre 2023, en vue d’une commercialisation début 2024.

