Smartborghini. Une Fortwo transformée en Gallardo Spyder est à vendre Une Smart Fortwo dont le kit carrosserie imite celui d’une Lamborghini Gallardo Spyder est proposée à la vente en Irlande du Nord. Il s’agissait de l'amusante voiture vitrine d’une société de personnalisation automobile.

Vale Automotive est une entreprise nord-irlandaise qui propose des kits carrosserie sur mesure ou en très petites séries. Son orientation se veut sportive, son dernier projet étant une version « GT1 » du Porsche Boxster. Voilà près de 10 ans, la firme réalisa un véhicule pour le moins insolite : la Smartborghini. Celle-ci est aujourd’hui proposée à la vente.

Media Image Image La Smartborghini est une Smart Fortwo... Smart Media Image Image ...convertie en "réplique" de Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder. Lamborghini

Un projet saugrenu mais soigné

Comme son nom le laisse deviner, la Smartborghini est une Smart Fortwo de 2014 modifiée pour devenir une réplique de Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder. Le résultat est surprenant puisque, tout en affichant un certain soin du détail, les proportions de la voiture lui donnent une allure de dessin caricatural. Le capot, les boucliers et les bas de caisse de la mini-citadine reprennent la forme de ceux de la supercar italienne, adaptée à son gabarit. Les jantes de 29 pouces sont des répliques de modèles Lamborghini. L’auto a été convertie en speedster par la même occasion ; elle est dénuée de tout toit et l’on accède à l’habitacle via une découpe dans les portières.

L’intérieur est aussi abouti que l’extérieur et habillé d’une sellerie mêlant cuir matelassé et Alcantara. La poupe de la biplace affiche même le nom Smartborghini dans une graphie semblable à celle du constructeur au taureau. Aucune modification n’a été apportée au moteur.

Une voiture unique, et presque neuve

Depuis sa réalisation, la Smartborghini est principalement demeurée stationnée devant les locaux de l'entreprise de transformation automobile Giovanna Concept, en Irlande du Nord, à des fins promotionnelles. Elle n’a parcouru que 82 km à ce jour. La signature lumineuse de la Gallardo étant reproduite ici par le biais d’autocollants, la voiture ne dispose pas de feux fonctionnels et n’est donc pas homologuée pour un usage routier, même au Royaume-Uni. Elle est proposée sur eBay au prix de 11 999 £, soit environ 13 800 €.

