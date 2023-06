Stationnement voiture. Comment Paris va taxer les SUV Le 8 juin 2023, le Conseil de Paris a approuvé un vœu présenté par les élus Europe Écologie Les Verts (EELV) visant à faire payer le stationnement des SUV plus cher que celui des autres voitures. Lumière sur les pistes actuellement à l'étude pour mettre en place cette nouvelle mesure.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Se garer à Paris en SUV coûtera bientôt plus cher. Découvrez comment cela pourrait se passer concrètement. L'argus

Après Lyon et Grenoble, c'est désormais au tour de la ville de Paris d'envisager de surtaxer le stationnement des SUV sur son territoire. Une mesure qui a fait l'objet d'une simple déclaration d'intention approuvée le 8 juin dernier à travers l'adoption d'un vœu porté par le groupe d'élus écologistes. Si cette nouvelle règle devait être adoptée au terme d'une délibération officielle, elle entrerait en vigueur non pas le 1er janvier prochain, mais dans le courant de l'année 2024. Un horizon qui n'empêche pas les services de la capitale de mener d'ores et déjà une réflexion sur sa mise en œuvre.

À lire aussi Paris, Grenoble… Ces villes qui veulent taxer les SUV

Une taxation des SUV sur le seul critère du poids

À l'étranger, le quartier londonien de Lambeth a pris le parti de taxer le stationnement de manière différenciée en se basant sur les émissions de CO 2 des voitures. Une solution qui ne semble pas à l'ordre du jour dans la capitale. Interrogé par L'argus, David Belliard (EELV), adjoint en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités et de la voirie, plaide pour une surtaxation du stationnement des SUV et des gros véhicules en général uniquement à travers le prisme de leur poids. Un critère qui correspond d'ailleurs à celui adopté par la ville de Lyon. Mais ce qui est lourd n'est pas nécessairement volumineux et encombrant, ainsi que le démontre l'exemple des voitures électriques, dont la masse est considérablement accrue par le poids des batteries.

Media Image Image À Paris, la taxation des SUV et des véhicules lourds sera uniquement basée sur le poids des voitures. À Londres, le critère choisi est celui des émissions de CO2. Ville de Paris

Conscient que ces dernières seraient susceptibles d'être pénalisées par ce nouveau dispositif, l'élu précise qu'elles pourraient faire l'objet d'une sorte de traitement de faveur. Il évoque la piste d'une « échelle de poids qui serait propre aux voitures électriques » pour préserver les petites voitures branchées d'un surcoût de stationnement alors même que les pouvoirs publics encouragent leur commercialisation. Mais, à ce stade, aucun tarif ni seuil de poids n'a encore été défini pour les voitures thermiques et leurs homologues électriques, indique David Belliard, qui avait précédemment suggéré le seuil de 1 400 kg.

Media Image Image Le tarif du stationnement des voitures thermiques et électriques devrait obéir à des échelles de poids distinctes. Alexandre Krassovsky

Pour rappel, la ville de Lyon envisage de mettre en place à partir de 2024 un système de tarification progressive comparable, tenant compte du type de motorisation et du poids des véhicules. Ce sera :

le tarif standard automatique de 15 €/mois pour les voitures classées Crit'Air vert « à l’exception des véhicules particulièrement encombrants et impactants » ;

30 €/mois pour les voitures thermiques de 1 000 à 1 725 kg, ainsi que pour les hybrides rechargeables allant jusqu’à 1 900 kg ;

45 €/mois pour les véhicules thermiques de plus de 1 725 kg, ainsi que pour les hybrides rechargeables de plus de 1 900 kg et les véhicules crit’Air vert de plus de 2 200 kg.

Applications mobiles, horodateurs : comment cela va-t-il fonctionner ?

Taxer le stationnement des SUV et des véhicules lourds passe nécessairement par l'adoption d'une solution technique permettant de s'acquitter du tarif spécial qui leur sera applicable. Selon David Belliard, cela sera rendu possible par les applications mobiles dédiées au paiement du stationnement à l'aide de son smartphone. Reste néanmoins à savoir comment une telle distinction pourra être mise en place concrètement du côté de ces applications. Car elle implique que ces dernières disposent d'une base de données répertoriant le poids des véhicules utilisés par leurs clients pour leur proposer de payer le tarif adapté. Contactés par L'argus, PayByPhone et Indigo Neo ont indiqué ne pas avoir été saisis de la question par la ville de Paris. Les responsables de ces applications ont également confirmé que ce type de fichier n'existait pas et qu'ils n'avaient pas accès au système d'immatriculation des véhicules (SIV). La solution la plus simple serait dès lors d'imposer à l'usager de mentionner lui-même le poids de son auto sur son application, à ses risques et périls en cas d'erreur ou de mauvaise manipulation…

Media Image Image Les applications mobiles n'ayant pas accès au SIV et ne disposant pas de fichier répertoriant le poids des véhicules, il est possible que le système repose sur les informations saisies par les utilisateurs eux-mêmes. Il pourrait en être de même à l'horodateur. Indigo

De même, les automobilistes qui prennent le parti de régler leur stationnement par carte bancaire à l'horodateur devront eux aussi payer le montant exigé par cette nouvelle règlementation locale. Ici encore, la question de la création d'un fichier recoupant l'immatriculation et le poids des véhicules se pose, sauf si le système devait se baser sur les seules informations saisies par les usagers eux-mêmes. Dans tous les cas, il faudra prévoir d'adapter le logiciel de ces parcmètres pour que les conducteurs puissent passer à la caisse comme il se doit. Une chose est sûre, les agents municipaux chargés de contrôler le respect des règles de stationnement auront de quoi verbaliser les menteurs ou ceux qui se seraient trompés sur le poids de leur véhicule, puisqu'ils ont accès au SIV.

Media Image Image Une chose est sûre : les agents municipaux ayant accès au SIV dans le cadre des opérations de contrôle du stationnement, la verbalisation, elle, ne posera aucun problème. Wilfrid Veris - L'argus

Un périmètre connu mais un public encore à définir

De manière pour le moins surprenante, David Belliard indique que la population concernée par cette nouvelle taxe sur le poids ne serait pas encore définie. Entendez par là que ce tarif majoré de stationnement pour les SUV et véhicules lourds pourrait être demandé uniquement aux Parisiens ou au contraire aux seuls visiteurs, ou bien encore à l'ensemble des personnes circulant à Paris quel que soit leur lieu de résidence.

Media Image Image On ignore encore si ce stationnement majoré concernera uniquement les résidents, les visiteurs ou bien tous les automobilistes. Il est en revanche certain que le tarif s'appliquera dans toute la capitale. Ville de Paris

On sait en revanche que ces nouvelles règles de stationnement feront l'objet d'un tarif solidaire pour les revenus les plus modestes et les familles nombreuses ayant la nécessité de circuler avec un grand véhicule pour leurs besoins du quotidien. On sait également que ces tarifs auront vocation à s'appliquer dans toute la capitale, quelle que soit la zone de stationnement considérée.

Tags