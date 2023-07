Stellantis présente la plate-forme STLA Medium inaugurée par le futur Peugeot 3008 Un peu plus de deux ans après sa création, le groupe Stellantis dévoile sa première nouvelle plate-forme, baptisée STLA Medium. Étrennée par le nouveau 3008 en 2024, cette base multi-énergies permettra d’atteindre jusqu’à 700 km d’autonomie en électrique… mais sans doute pas sur le SUV Peugeot.

Voir les photos Le groupe Stellantis a dévoilé sa nouvelle plate-forme STLA Medium, qui sera étrennée par le Peugeot 3008 III en mars 2024. Stellantis

Même si le groupe Stellantis existe depuis plus de deux ans, cette fusion entre PSA Peugeot-Citroën-DS-Opel et Fiat-Chrysler est encore en pleine construction. L’entreprise vient de dévoiler la première de ses grandes plate-formes communes, la STLA Medium. Une base qui doit être utilisée par de nombreux véhicules compacts ou familiaux dans les prochaines années, sur les segments C et D. Elle permettra ainsi de faire de précieuses économies d’échelle en fabriquant jusqu’à deux millions de voitures par an avec de nombreux composants partagés. Le premier modèle à bénéficier de ces nouveaux soubassements sera le Peugeot 3008, troisième du nom. Un SUV compact qui sera fabriqué en France, à Sochaux, et qui doit être présenté à la rentrée, puis commercialisé en mars 2024.

Jusqu'à 388 ch et 700 km d'autonomie

La STLA Medium pourra recevoir un ou deux moteurs, pour proposer jusqu'à 388 ch sur sa version à quatre roues motrices. Stellantis Les cellules des batteries pourront provenir de plusieurs fournisseurs en fonction des zones géographiques. Stellantis Cette évolution de l'ancienne EMP2 de PSA permet de faire varier l'empattement entre 2,7 et 2,9 m, et la longueur totale entre 4,30 m et 4,90 m. Stellantis Stellantis a annoncé deux types de batterie, avec une capacité utile très généreuse pour le plus gros d'entre eux : 98 kWh. Stellantis Stellantis envisage de fabriquer jusqu'à deux millions de véhicules par an dans le monde sur cette plate-forme, sur les segments C et D. Stellantis

Développée par PSA et connue sous l'ancien nom de code e-VMP, la STLA Medium est dans la continuité de la base EMP2. Si elle demeure multi-énergies (essence, mild-hybrid et hybride rechargeable), elle a été retravaillée pour le 100 % électrique afin d'implanter une architecture de 400V et la batterie dans le plancher dès le départ. Elle peut s’adapter à des modèles dont la longueur est comprise entre environ 4,30 m et 4,90 m, avec des empattements allant de 2,7 à 2,9 m et une garde au sol qui peut culminer à 22 cm. De quoi convenir aussi bien à l’Europe qu’à l’Amérique du Nord ou à la Chine.

Le groupe Stellantis annonce deux types de batterie : un "pack Standard" capable d’offrir plus de 500 km d'autonomie sur le cycle WLTP et un "pack Performance" (98 kWh utiles) avec plus de 700 km. Les fournisseurs des cellules varieront en fonction des zones géographiques : ACC (usines en France, Allemagne et Italie) pour l'Europe et BYD en Chine. La STLA Medium sera déclinée en version traction et quatre roues motrices, avec des puissances variant de 218 à 388 ch grâce à un ou deux moteurs électriques. Ces derniers sont produits par Emotors à Metz-Trémery (coentreprise Nidec/Stellantis) pour le vieux-continent.

Quelle fiche technique pour le nouveau 3008 ?

Media Image Image Ici imaginé par notre illustrateur, le nouveau 3008 devrait avoir du mal à atteindre les 700 km d'autonomie maximum promis par la plate-forme STLA Medium. Oufti Design - L'argus

Attention : ces caractéristiques alléchantes ne se retrouveront pas forcément toutes sur le nouveau Peugeot e-3008. Dans cette présentation initiale, le groupe Stellantis a balayé un spectre extrêmement large, en évoquant déjà les futures évolutions de cette nouvelle plate-forme. A l’image de l’architecture électronique et logicielle STLA Brain, qui n’arrivera pas avant 2025. Celle-ci sera inaugurée chez Alfa romeo sur le nouveau Stelvio conçu sur la STLA Large. Il est ainsi peu probable de voir le SUV-coupé compact au Lion atteindre les 700 km d’autonomie évoqués ici. Ce chiffre n’est même pas obtenu par des berlines à l'aérodynamique beaucoup plus profilées, comme les Hyundai Ioniq 6 ou Tesla Model S. Pas sûr non plus que la grosse batterie de 98 kWh soit disponible sur ce modèle. Les premiers prototypes du e-3008 montrent que la batterie la plus puissante au lancement affichera 86 kWh. Quant à la puissance, elle dévrait s'échelonner de 218 ch à 300 ch. Un chiffre qui suffirait déjà à faire jeu égal avec les Volkswagen ID.5 GTX ou Skoda Enyaq Coupé RS.

La future STLA medium déjà en préparation

Après le 3008, son grand frère 5008 migrera sur cette STLA Medium en 2025. L'Opel Grandland effectuera aussi ce mouvement la même année, ainsi que tous les SUV qui seront produits dans l'usine italienne de Melfi à compter de cette date. A savoir le DS7 II (2026) et le crossover coupé DS8 (2025), la Lancia Gamma (2026) et l'Opel Manta (2025). Les premières vraies plate-formes 100% électriques de Stellantis seront pour leur part lancées à compter de 2025. Le programme comprend la STLA Large pour l'Alfa Romeo Stelvio puis la STLA Small à partir de 2026 sur les véhicules du segment B (Peugeot 208 et 2008, Opel Corsa et Mokka, DS3...). Sans oublier la STLA Frame plutôt destinée aux utilitaires, ainsi qu’aux gros pick-ups et SUV américains à châssis séparé.

Media Image Image Stellantis a rapidement annoncé quatre plate-formes 100 % électriques, mais cette première STLA Medium n'en fait pas partie : elle demeure multi-énergies. Stellantis

Concernant la STLA Medium, Stellantis prépare déjà la suite car, à compter de 2028, elle sera 100% électrique et permettra de concevoir des véhicules avec d'autres proportions. Malgré le nom identique, il s’agira donc réellement d’une toute nouvelle base. Son lancement est prévu à cet horizon sur les futures Alfa romeo Giulietta, DS 4, Opel Astra, Peugeot 308... C’est aussi à cette échéance qu’on devrait voir débarquer la nouvelle technologie de batterie solide et une architecture 800V. A la clé, une puissance de recharge et une autonomie plus importantes.

Media Image Image En 2028, la future DS 4 pourrait être la première à recevoir une toute nouvelle STLA Medium, cette fois réellement 100 % électrique et compatible avec du 800V. L'argus

