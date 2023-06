Stellantis va dévoiler un taxi volant au Salon du Bourget 2023 A l’occasion de la 54e édition du Salon du Bourget, qui se tiendra du 19 au 25 juin prochain, Stellantis présentera en avant-première l’aéronef Midnight eVTOL. Cet avion conçu en partenariat avec l’entreprise américaine Archer doit révolutionner la mobilité urbaine en 2025.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Stellantis sera présent au Salon du Bourget 2023 pour exposer le Midnight eVTOL, un taxi volant. Stellantis

Le secteur de la mobilité est en pleine transformation, en atteste le passage (difficile) à l’électrification entamé ces dernières années. Ce bouleversement ne concerne pas uniquement les véhicules à quatre roues, mais tout ce qui touche au transport de personnes. L’édition 2023 du Salon du Bourget en sera la preuve avec la présentation d’un taxi volant conçu en partenariat par Stellantis et l’entreprise américaine Archer. La commercialisation de cet aéronef, baptisé Midnight eVTOL, est prévue pour 2025.

L’équivalent de 90 minutes de trajet au sol en 10 minutes

Les rôles sont clairs entre les deux entreprises : Archer est chargé du développement et Stellantis apporte un soutien financier. Ce dernier est annoncé à 150 millions de dollars. Cet avion électrique est doté de douze hélices pour autant de moteurs. La puissance cumulée atteint 1 300 kW. Six packs de batteries, d'une capacité totale de 142 kWh, permettent de transporter quatre personnes (en plus du pilote) sur une distance d’environ 160 km et à une vitesse de 240 km/h. Les concepteurs annoncent pouvoir parcourir l’équivalent de 90 minutes de trajet au sol en seulement 10 minutes dans les airs. L’avion est optimisé pour des déplacements plus courts (entre 30 et 80 km) afin de pouvoir recharger les batteries en 10 minutes.

Media Image Image Si tout se passe bien, il devrait être commercialisé à l'horizon 2025. Stellantis

Électrique, ce taxi volant est donc silencieux. Archer annonce un niveau sonore de seulement 45 dB, soit moins que le minimum imposé par la réglementation pour une voiture électrique roulant à moins de 20 km/h (56 dB). C'est grâce à une envergure des hélices plus faible que sur un hélicoptère traditionnel. « Six d'entre elles tournent sur des axes alignés avec le flux d’air venant en sens inverse, et non sur les bords du flux comme c’est le cas avec les hélicoptères traditionnels », explique l'entreprise, assurant que le coût d’un trajet à bord de l’aéronef sera comparable à celui d’un covoiturage classique.

Une certification espérée pour fin 2024

Media Image Image L'avion électrique est encore plus silencieux qu'une voiture électrique. Stellantis

Avant toute commercialisation, une certification est nécessaire. Archer et Stellantis espèrent l’obtenir par la FAA (Federal Aviation Administration) d’ici à fin 2024 pour pouvoir lancer l’avion l’année suivante. Le Midnight eVTOL sera produit par Stellantis. 200 exemplaires ont déjà été commandés. Le véhicule sera exposé dans l’espace Air Mobility au Hall 5 de l’aéroport du Bourget, du 19 au 25 juin.

