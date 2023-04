Tesla baisse les prix des Model 3 et Model Y pour la deuxième fois en avril Pour la deuxième fois en avril, Tesla réduit les prix des Model 3 et Model Y. Une baisse de tarifs qui concerne le marché américain pour le moment, mais qui n’est pas à exclure en Europe si l’on en croit les dires du patron Elon Musk lors de l’annonce des résultats trimestriels.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Tesla opère à une nouvelle baisse des prix de ses Model 3 et Model Y sur le marché local. Tesla

C’est devenu une habitude depuis le début de l’année, Tesla revoit encore les prix de ses modèles à la baisse. Une fois n’est pas coutume, ce sont les deux best-sellers de la marque qui sont concernés : les Model 3 et Model Y. Cette nouvelle évolution, la deuxième en avril, s’applique aux États-Unis. Mais si le constructeur américain suit la tendance des derniers mois, ce rabais pourrait être appliqué sur les autres marchés, dont l’Europe. Le patron de la marque, Elon Musk, affirme d'ailleurs « qu’il est encore possible de baisser les prix de ses voitures électriques ». Cela devrait se faire au détriment de la rentabilité puisque les résultats trimestriels du constructeur annoncent un bénéfice en recul de 24 % comparé à 2022.

La course aux volumes

Contrairement à la plupart des constructeurs qui mise sur la marge unitaire, Tesla avance une politique de production de masse. Il faut dire qu’avec des capacités de fabrication importante (plus de 500 000 véhicules par an dans son usine d’Austin), le constructeur doit faire tourner ses usines. Les chiffres du premier trimestre 2023 en sont d’ailleurs la preuve. La marque américaine a assemblé 440 808 véhicules, soit une augmentation de près de 46 % comparé à la même période l’an dernier. Une tendance qui ne devrait pas s’inverser. Elon Musk explique qu’il souhaite « continuer à vendre le plus de voitures possibles et qu’il est préférable de livrer un grand nombre de voitures avec une marge plus faible ».

Media Image Image La production de véhicules Tesla ne cesse d'augmenter, avec plus de 440 000 véhicules assemblés au premier trimestre 2023. Tesla Media Image Image Pour faire tourner ses usines, Tesla a besoin de garnir son carnet de commandes. Et pour cela, il baisse les prix. Tesla

En Europe, la stratégie Tesla ressemble à celle adoptée par les constructeurs chinois, à savoir vendre avec des marges faibles ce que l'on appelle aussi du dumping. Aux Etats-Unis, elle est encore plus agressive puisque les prix des Tesla sont inférieurs : environ 36 500 € pour l'entrée de gamme de la Model 3 contre 41 990 € en France, et environ 42 900 € pour le Model Y contre 44 990 € dans l'Hexagone. Les nombreux rabais effectués ces derniers mois sur ces deux modèles ont eu pour effet de voir le nombre de commandes et de livraisons bondir. Au 1er trimestre 2023, le constructeur annonce avoir livré 412 180 Model E et Model Y confondus, contre 295 324 au 1er trimestre 2022. Mais tout cela n’est évidemment pas sans conséquences…

Des bénéfices qui s’amenuisent

Media Image Image En grande partie grâce aux nombreux rabais effectués, la Model Y est le véhicule le plus vendu en Europe au premier trimestre, toutes motorisations confondues. Tesla

Vendre un grand nombre de véhicules à des tarifs très attractifs réduit considérablement les bénéfices. En 2023, les résultats de Tesla sont loin d’être mauvais mais ils sont tout de même en baisse par rapport aux résultats de 2022 avec des bénéfices en retrait de 24%, à 2,5 milliards de dollars. La marge opérationnelle, entendez par là le niveau de rentabilité par véhicule, est tombée à 11,4 %, contre 16,8 % en 2022. Tesla n'est pas à plaindre pour autant puisque son profit reste l’un des plus élevés de l’industrie automobile. A titre d’indication, la marge opérationnelle de Renault au premier trimestre 2023 est d’environ 6%. Imperturbable comme souvent, Elon Musk ne se montre pas inquiet. Il explique que la vente de voitures n’est pas le seul moyen de rentabilité et souhaite proposer diverses solutions autour du véhicule électrique, comme notamment la recharge. Un travail qui a débuté il y a déjà plusieurs mois avec l’ouverture de son réseau de bornes de recharge à toutes les marques.

