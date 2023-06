Tesla Cybertruck. Des difficultés de développement inattendues Selon un rapport d’ingénieurs de Tesla consulté par certains médias, le développement du Cybertruck se heurte à des problème censés être réglés dès le début de la conception. Le pick-up électrique fut pourtant annoncé en 2019 pour 2021, mais n’est pas encore sur le marché.

Le Tesla Cybertruck fut annoncé en novembre 2019 avec la révélation d’un prototype annoncé très fidèle au modèle de série, qui devait être commercialisé en 2021. Depuis, à l’instar du futur Roadster de la marque, le pick-up au style futuriste ne cesse d’être reporté. D’après un rapport interne en fuite, Tesla s’est heurté à des difficultés aussi importantes qu’inhabituelles dans le développement de l’utilitaire.

Un pick-up très loin d’être abouti

Le rapport en question, rédigé par des ingénieurs de chez Tesla, date du 25 janvier 2022. Consulté par des journalistes du Handelsblatt et de Wired, il est accablant. Il fait état d’importantes lacunes sur des aspects aussi divers que le freinage, la suspension, l’étanchéité de l’habitacle, la rigidité de la caisse ou encore les vibrations ressenties à bord, après plus de deux ans de travail sur le véhicule électrique. Coïncidence ou contre-opération de communication, c’est ce même jour que Tesla se décidait à donner des nouvelles du pick-up qui n’avait plus fait parler de lui depuis longtemps, pour présenter à une poignée de clients un prototype différent de celui de 2019. Le constructeur voulait donc montrer que la mise au point suivait son cours comme il se doit.

Tesla bloqué à des étapes fondamentales

Wired a fait appel à Andy Palmer, ancien directeur opérationnel de Nissan et PDG d’Aston Martin, aujourd’hui président de l’équipementier Inobat, pour interpréter le rapport relatif au Tesla Cybertruck. « Le problème des performances de freinage a l’air sérieux (insuffisance, inconsistance, course excessive de la pédale, NDLR). Je suis surpris qu’ils ne soient pas plus avancés. En être encore à des pièces de prototypes à ce stade montre un important retard », a estimé ce vétéran de l’industrie. Les défauts de rigidité lui semblent tout aussi préoccupants : « Ce qui est surprenant, c’est que c’est très difficile à corriger. C’est fondamental. Dans votre développement, vous pouvez simuler cela assez précisément. Donc je suis surpris d’un tel écart avec les données cibles. C’est aussi un gros problème du fait que la correction ajoute du poids et compromet le design du véhicule », a-t-il développé.

Dans le rapport lui-même, concernant des défauts de carrossage et de chasse entraînant une usure fortement irrégulière des pneumatiques, on peut lire qu’il n y a « possiblement aucune » solution. Même son de cloche concernant les joints, dont certains ont dû être installés à la main sur les prototypes d’après les rédacteurs du rapport qui ajoutent : « Il y a un certain nombre de zones où nous n’avons pas de tracé clair de jointure. » Andy Palmer a souligné : « Les ingénieurs qui ont écrit cela ont dû se faire passer un gros savon. On ne met généralement pas ces choses à l’écrit. »

Quand le Tesla Cybertruck sera-t-il prêt ?

Selon un ingénieur expérimenté cité sous couvert d’anonymat, Tesla peut corriger le tir à condition d’y mettre les moyens, des moyens dont la firme américaine dispose. « Il est inconcevable qu’ils ne trouvent pas un moyen de rendre le Cybertruck acceptable pour le marché. Ce ne sera pas le véhicule électrique le plus silencieux qui soit, mais qui s’en préoccupe ? Ils le vendront. Des gens l’attendent depuis des années », a-t-il estimé. L’ampleur des travaux induit que les corrections prennent du temps, or, dès le mois de juin 2022, Elon Musk, patron de Tesla, déclarait en interview (vidéo ci-dessous) que le design du Cybertruck était enfin figé. Aucune date de commercialisation n’est plus indiquée pour le pick-up. Il reste disponible en pré-commande dans certains pays, mais plus en France.

