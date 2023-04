Tesla. Des infos techniques officielles sur les futurs modèles électriques Tesla révèle que son futur modèle compact d'entrée de gamme pourrait être équipé d'une batterie LFP de 53 kWh. Entre le pick-up Cybertruck et le poids lourd Semi, un fourgon à batterie de 100 kWh se profile. Un autobus électrique pourrait aussi être dans les tuyaux.

Un mois après son Investor Day 2023, Tesla vient de présenter à ses investisseurs moult détails techniques relatifs à ses développements technologiques et à l’électrification du parc automobile mondial. De nouvelles données relatives au futur modèle compact d’entrée de gamme ont été révélées à cette occasion, et les batteries utilisées pour les prochaines Tesla se précisent.

Une batterie LFP pour la petite Tesla

Surnommée Model 2, parfois Model Q, la future « petite » Tesla reposera sur une nouvelle plate-forme et sera produite dans une nouvelle gigafactory installée au Mexique. Attendue pour 2025, elle pourrait aussi être assemblée en Chine. Comme Volkswagen avec l’ID.2 et Renault avec la prochaine R5, le constructeur américain cherche à proposer ce véhicule électrique à un prix de base inférieur à 25 000 $, soit environ autant d’euros. Berline compacte ou crossover ? Telle est la question.

Media Image Image Premier croquis possible de la petite Tesla. Tesla Media Image Image Cet autre teaser potentiel semble annoncer un crossover. Tesla

Comme la marque allemande pour sa version d’accès, Tesla envisage une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) pour ce modèle, un type d’accumulateur moins coûteux que du NMC (nickel-manganèse-cobalt) mais offrant une densité énergétique moindre. Les Model 3 et Model Y sont déjà proposées avec des batteries LFP. La citadine française, en revanche, sera équipée d’une NMC. Tesla va jusqu’à indiquer la capacité de sa plus petite batterie à venir : 53 kWh, soit plus que les 38 kWh de l’ID.2 de base et à peu près autant que les 52 kWh de la R5 haut de gamme selon nos informations. Tesla a cependant annoncé que la future plate-forme accepterait tout type de batterie et qu'elle serait équipée de moteurs sans terres rares. La batterie d’accessoires, elle, aura une tension de 48 V.

Media Image Image Un document officiel dévoile la structure de la gamme Tesla de la compacte au gros camion. Tesla

Un utilitaire, puis un bus chez Tesla ?

Dans le même document, Tesla mentionne une batterie à haute teneur en nickel d’une capacité de 100 kWh pour son futur utilitaire, discrètement annoncé lors de l’Investor Day et qui pourrait se nommer Robovan. Il en sera de même à bord du pick-up Cybertruck. Concernant le poids lourd Tesla Semi, les deux chimies sont indiquées avec 500 ou 800 kWh de capacité en fonction de l’autonomie désirée. Enfin, le document liste un autobus à batterie LFP de 300 kWh. De là à y voir l’annonce formelle d’un tel véhicule, il y a un pas que l’on se gardera bien de franchir pour le moment.

Media Image Image Tesla travaille sur un utilitaire. Tesla

