Tesla Model 2 (2025). Notre illustration du futur SUV compact électrique Surnommée « Model 2 », la future Tesla d’entrée de gamme pourrait finalement prendre la forme d’un SUV plutôt que d’une berline. Ce nouveau photomontage montre à quoi pourrait ressembler ce petit frère du Model Y grâce aux indices laissés par la marque américaine.

L’arrivée d’un nouveau modèle d’entrée de gamme chez Tesla commence à se préciser. Depuis le début de l’année, la marque a laissé filtrer quelques informations précieuses sur cette « Model 2 », dont l’appellation reste à confirmer. Plusieurs présentations aux investisseurs ont fait explicitement référence à ce projet, comme pour rappeler qu’il ne s’agit pas d’un simple serpent de mer. Quelques esquisses officielles ont donné une meilleure idée de son apparence. Oubliez la berline à cinq portes qui avait été initialement imaginée par beaucoup. Finalement, cette petite Tesla devrait prendre la forme d’un SUV compact. Un choix logique compte tenu de la vocation mondiale de la marque américaine, qui a pris l’habitude de vendre les mêmes produits sur tous les continents. Cette catégorie a le mérite de plaire aussi bien en Europe qu’aux États-Unis ou en Chine. On ne peut pas en dire autant des berlines Volkswagen Golf, Peugeot 308 et de leurs homologues, qui ne séduisent vraiment que sur le Vieux Continent, tout en perdant des parts de marché depuis quelques années même sur leur territoire de prédilection.

Vers un Model Y en réduction ?

Plutôt que d’une Model 2, il faudrait donc parler d’un Model 2. Comme sur ce photomontage, cette nouveauté pourrait prendre la forme d’un Model Y en réduction, avec une longueur passant de 4,75 m à moins de 4,50 m. Un format comparable à ceux des Peugeot 3008 et Renault Austral, par exemple, mais qui reste à préciser. Pour optimiser l’aérodynamique, donc l’autonomie, ce crossover 100 % électrique veillera à garder une hauteur raisonnable et une poupe fuyante. Ne comptez donc pas sur lui pour révolutionner le style de la marque. C’est davantage sur les méthodes de production qu’il se distinguera.

Media Image Image Des croquis plus récents sont venus confirmer que la marque américaine se dirigeait vers une silhouette surélevée. Tesla Media Image Image Le succès commercial du Model Y devrait inciter Tesla à reprendre la même recette pour son futur SUV compact. Laurent Lacoste

Pour réduire les coûts, Tesla compte recourir à des moteurs électriques dénués de terres rares et réduire de 75 % son utilisation du carbure de silicium. La quantité de câbles sera revue à la baisse grâce au passage de 12 à 48 V pour la batterie destinée aux accessoires. Quant à l’accumulateur de traction, il utilisera la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), une chimie que le constructeur américain a été parmi les premiers à employer et qui se montre moins onéreuse que le nickel-manganèse-cobalt (NMC). La capacité de la batterie sera réduite, avec seulement 53 kWh d’après un document communiqué aux investisseurs. Selon nos informations, les Model 3 et Model Y d’entrée de gamme seraient aujourd’hui plus proches de 60 kWh, et ces deux modèles pourraient même grimper à 75 kWh à l’avenir, selon ce même document.

Media Image Image Ce document communiqué aux investisseurs révèle déjà la capacité de batterie de la future Tesla compacte. Tesla

Lancement avant 2025 peu probable

La fabrication de ce SUV compact électrique sera assurée dans une nouvelle usine, située au Mexique. Un pays qui bénéficie d’un accord de libre échange avec les États-Unis et le Canada tout en pratiquant des coûts de main-d'œuvre moins élevés. La construction de cette nouvelle « gigafactory » nord-américaine n’a toutefois pas encore débuté. Bien qu'une partie de la production puisse provenir de Chine, les livraisons de ce Model 2 ont peu de chances de commencer avant 2025. Surtout qu’il n’a même pas encore été annoncé par un concept, contrairement au pick-up Cybertruck ou à la deuxième génération du Roadster. Mais ces deux projets annoncés respectivement en 2019 et 2020 ont aussi beaucoup fait parler d’eux pour leurs multiples retards. Ils ont peut-être incité Tesla à davantage de prudence dans sa communication. On peut donc espérer une présentation de ce Model 2 courant 2024, pour que le constructeur puisse ouvrir son carnet de précommandes quelques mois avant l’arrivée en concessions.

Photos : Motor.es

Media Image Image Le plan produits de la marque ne cherche plus à cacher l'arrivée de ce modèle compact, qui sera accompagné d'un utilitaire inédit. Tesla

