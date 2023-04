Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion. Prix et caractéristiques de cette nouvelle version réservée aux pros Tesla enrichit la gamme de sa berline électrique d'une version Model 3 Grande Autonomie Propulsion. Au programme : roues arrière motrices, grosse batterie, autonomie allant jusqu'à 634 km et tarif intéressant. Elle n'est malheureusement proposée qu’aux clients professionnels.

Voir les photos Réservée aux professionnels, la nouvelle Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion pourrait parcourir jusqu'à 634 km sans recharger, selon le cycle WLTP. Tesla

Pour optimiser ses coûts de production et ses délais de livraison, Tesla a fait le choix d’une gamme réduite au minimum. La marque américaine ne propose pas de finitions Business spécialement destinées aux clients professionnels. Mais une nouvelle version de la Model 3 va, malgré tout, tenter de séduire les entreprises. Son nom, Grande Autonomie Propulsion, suffit presque à résumer ses caractéristiques. Elle associe les roues arrière motrices des variantes d’entrée de gamme avec la grosse batterie nickel-métal-cobalt (NMC) des déclinaisons Grande Autonomie Dual Motor, qui sont dotées d’un moteur par essieu afin de proposer une transmission intégrale. La familiale Tesla pourrait ainsi parcourir des distances jusqu’ici réservées à sa grande sœur Model S et damer le pion à la récente Hyundai Ioniq 6. L’autonomie de cette nouveauté atteint 634 km sur le cycle WLTP, contre 602 km pour la Grande Autonomie Dual Motor ou 618 km pour sa jeune rivale coréenne. Pénalisée par sa petite batterie lithium-fer-phosphate, la Model 3 Propulsion « premier prix » est même carrément larguée avec ses 491 km de rayon d’action.

Un tarif qui donne droit au bonus

Media Image Image Par rapport à cette version Propulsion d'entrée de gamme, la nouvelle variante apporte de nombreuses améliorations… mais elle ne sera disponible qu'en noir ou en blanc. L'argus Media Image Image L'intérieur de cette familiale électrique est à l'image de sa gamme : simplifié au maximum. Un autre moyen de faire des économies pour la construction. Etienne Roville

L’autre intérêt de cette variante inédite, seulement disponible en blanc ou en noir, est d’ordre économique. Son tarif catalogue est fixé à 45 990 €, soit 4 000 € de moins que la Grande Autonomie Dual Motor. Une différence qui lui permet de repasser sous les 47 000 €, le plafond imposé en France pour avoir droit au bonus écologique en 2023. Même si cette aide est limitée à 3 000 € pour les entreprises, alors qu’elle varie entre 5 000 € et 7 000 € selon les revenus pour les particuliers, cela contribue à creuser encore l’écart financier entre ces deux versions. En revanche, la perte d’un moteur à l’avant ne dégradera pas seulement la motricité. Malgré son poids en baisse, cette Model 3 Grand Autonomie Propulsion doit aussi composer avec des performances en retrait. Fidèle à ses (mauvaises) habitudes, Tesla ne communique pas la puissance. Mais le 0 à 100 km/h est ici effectué en 5,9 s, loin des 4,4 s annoncés pour la Dual Motor.

Premières livraisons prévues en juin

Media Image Image La Model 3 Grande Autonomie Propulsion propose une puissance de recharge identique à celle des versions hautes de la familiale Tesla, soit 250 kW. Etienne Roville Media Image Image Cette nouvelle déclinaison pourra évidemment accéder au vaste réseau de recharge rapide de la marque, qui demeure l'un de ses atouts majeurs. Etienne Roville

Cette nouvelle version, dont les livraisons débuteront en juin, reste un peu plus véloce en accélération que la Propulsion d’entrée de gamme. Sa chimie de batterie différente lui autorise, en outre, une puissance de recharge plus élevée (250 kW au lieu de 170 kW), ce qui permettra de récupérer de l’autonomie plus vite. Certains particuliers qui n’auraient pas forcément besoin de quatre roues motrices risquent de s’y intéresser fortement. Hélas, à défaut d'un rebondissement, toujours possible avec la marque américaine, cette Model 3 Grande Autonomie Propulsion devrait rester réservée aux seuls professionnels. Pour tous les autres, le constructeur s’est « contenté » de baisser pour la énième fois les tarifs de sa familiale mi-avril, en attendant un restylage prévu avant la fin de l'année. La version Propulsion se retrouve vendue moins cher que des compactes comme la Renault Mégane E-Tech électrique ou la Volkswagen ID.3. De quoi donner des cheveux blancs à une concurrence qui peut difficilement contrer l’agressivité de Tesla dans ce domaine et celle d’autres acteurs comme le sino-britannique MG.

Media Image Image Attendue d'ici à fin 2023, la Model 3 restylée semble avoir été surprise récemment sans camouflage. Les changements esthétiques s'annoncent bien visibles. Cochespias

Les prix de la gamme Tesla Model 3 (avril 2023)

Autonomie WLTP (km) 0 à 100 km/h (s) Prix en euros hors bonus Propulsion 491 6,1 41 990 Grande Autonomie Propulsion* 634 5,9 45 990 Grande Autonomie Dual Motor 602 4,4 49 990 Grande Autonomie Performance 547 3,3 53 990

* Version réservée aux clients professionnels

