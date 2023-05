Tesla Model S Plaid. Un pack piste pour dépasser les 300 km/h Tesla lance un pack piste sur la Model S Plaid pour améliorer les aptitudes de sa berline électrique haute performance sur circuit et porter la vitesse maximale de cette dernière à 322 km/h. Voici le contenu de ce pack disponible à compter du mois de juin 2023.

La Model S Plaid est l'un des modèles phares de Tesla. Sa fiche technique a de quoi faire rougir n'importe laquelle des hypercars du marché. Avec ses 1 020 ch, elle est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,1 s. Ceux qui en veulent encore plus seront servis avec ce nouveau pack piste. Au programme, des jantes en aluminium forgé, des pneus adaptés à la piste, de nouveaux rotors en carbone et carbure de silicium, des d'étriers forgés monoblocs avec des plaquettes haute performance, ainsi que d'un liquide de frein haute température. Mission de ce pack ? Permettre aux propriétaires d'atteindre les 322 km/h ! Facturé entre 13 825 € et 18 435 € suivant la configuration retenue, il a été annoncé sur Twitter avant d'intégrer le catalogue de la marque. S'il peut d'ores et déjà être commandé, il ne pourra cependant être installé qu'à compter du mois de juin prochain.

Un kit de freins carbone-céramique facturé 13 825 €

Le kit de freins carbone-céramique est le premier élément du pack piste. Il se compose des équipements suivants :

2 rotors avant en carbone et carbure de silicium de 410 x 40 mm ;

2 rotors arrière en carbone et carbure de silicium de 410 x 32 mm ;

2 étriers avant forgés monoblocs à 6 pistons avec plaquettes de frein haute performance ;

2 étriers arrière forgés monoblocs à 4 pistons avec plaquettes de frein haute performance ;

2 freins de stationnement montés sur étrier et intégrés ;

Liquide de frein spécifique pour la piste ;

La mise à jour du micrologiciel pour optimiser les performances.

Le prix du pack qui comprend notamment des freins carbone-céramique démarre à 13 825 €.

Tesla précise que les freins Carbone-céramiques sont compatibles avec les jantes Arachnid 21 pouces (vendues en option 4 900 €), mais pas avec les jantes de série Tempest de 19 pouces. Si le client le souhaite, il peut également opter pour le kit de roues taillées pour le circuit, seconde composante du pack piste, dédié à l'optimisation de la tenue de route.

Des roues complètes à 4 610 € au lieu de 5 535 €

Comme le kit de freins carbone-céramique, les roues complètes performances peuvent être achetées séparément. Lorsqu'elles sont commandées seules, ces roues sont facturées 5 535 €. Le kit piste complet d'une valeur totale de 18 435 € permet donc de faire une économie de 925 €, ramenant le prix du kit de roues à 4 610 €. Il comprend des jantes et des roues spécifiques pour améliorer le grip de la Model S Plaid sur circuit :

2 jantes Zero-G 20X10J avec pneus Goodyear Supercar 3R 285/35R20 (avant) ;

2 jantes Zero-G 20X11J avec pneus Goodyear Supercar 3R 305/30R20 (arrière) ;

Système de surveillance de la Pression des pneus (TPMS), caches centraux Zero-G, valves de pneus et caches de moyeu.

Avec ce nouveau kit piste, Tesla entend faire bénéficier la Model S Plaid d'équipements plus complets que sur la Model 3 Performance pour laquelle il propose déjà un pack piste optionnel à un tarif de 5 900 €.

Avec ce nouveau kit piste, Tesla entend faire bénéficier la Model S Plaid d'équipements plus complets que sur la Model 3 Performance pour laquelle il propose déjà un pack piste optionnel à un tarif de 5 900 €. Ce dernier est composé de jantes Zero-G de 20 pouces, de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 (245/35ZR20) et de plaquettes de frein haute performance.

