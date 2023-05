Tesla Roadster (2010). Trois exemplaires neufs retrouvés et mis en vente Trois Tesla Roadster neufs stockés dans des containers en Chine depuis 2010 revoient le jour pour être mis en vente. Leurs conditions de conservations étaient bonnes, mais leur état de fonctionnement reste à préciser. Les découvrables électriques sont proposées aux enchères.

Voir les photos Trois Tesla Roadster neufs stockés dans des containers depuis 2010 sont proposés à la vente. Gruber Motor Company

La marque Tesla ayant 20 ans cette année, et son premier modèle de série ne remontant qu’à 2008, le jeune constructeur américain n’est pas celui dont on s’attend à découvrir le logo sur un véhicule laissé à l’abandon depuis plusieurs années. C’est pourtant bien trois Tesla Roadster neufs qui viennent de refaire surface après 13 ans d’oubli pour la sortie de grange, ou plutôt la sortie de container, du jour.

La liste comprend un Roadster standard orange... Gruber Motor Company ...un modèle Sport également orange... Gruber Motor Company ...ainsi qu'un Roadster Sport rouge. Gruber Motor Company

Stockage sûr, état à vérifier

Ces trois exemplaires de la première Tesla de série furent commandés neufs par un client chinois en 2010, et lui furent alors expédiés par bateau. Or l’acquéreur de ces autos n’en prit jamais possession, et les découvrables sont demeurées stockées dans leurs containers depuis, en Chine. Pour un vendeur dont l’identité et l’historique sont inconnus, c’est la société américaine Gruber Motor Company, basée en Arizona, qui met en vente les voitures. Celles-ci ont bénéficié de bonnes conditions de stockage, bien protégées dans leurs caisses de métal. En outre, s’agissant de modèles électriques, les risques de dommages liés à une longue immobilisation sont moindres qu’avec des voitures thermiques (état des fluides, moteur bloqué…). Ils ne sont pas inexistants pour autant. Gruber Motor Company précise que l’état des batteries, notamment, demeure inconnu. Si les voitures ne sont pas vendues en Chine, elles seront rapatriées aux Etats-Unis mi-mai pour une inspection complète par ces spécialistes de Tesla.

Media Image Image Les voitures étaient conservées dans de bonnes conditions. Gruber Motor Company Media Image Image La sellerie ne semble pas avoir souffert. Gruber Motor Company

Les enchères sont ouvertes

Deux des Roadster sont des modèles Sport, l’un rouge Radiant Red et l’autre orange Very Orange. Le troisième est une version de base en couleur Very Orange. Tous sont équipés de la batterie de 53 kWh qui était installée d’origine à l’époque. Chaque voiture contient une boîte scellée, qui renferme probablement des câbles de recharge neufs selon Gruber Motor Company, et s’accompagne d’une grande caisse contenant possiblement un hard-top avec étui d’après l’entreprise. Celle-ci accepte les offres d’enchères par e-mail. Le propriétaire favorisera une vente du lot complet mais n’exclut pas une division. Au moment où nous écrivons ces lignes, l’offre la plus élevée pour le lot se chiffre à 200 000 $ (181 000 €), le modèle Sport rouge fait l’objet d’une enchère à 76 000 $ (69 000 €), et le Roadster Sport orange d'une enchère à 60 000 $ (54 000 €).

Media Image Image L'état de fonctionnement des voitures reste à connaître. Gruber Motor Company

