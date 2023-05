Tesla. Trois ans de Superchargeurs gratuits pour les Model S et Model X Les clients faisant l’acquisition d’une Tesla Model S ou Model X neuve pourront profiter de trois ans d’utilisation gratuite des Superchargeurs de la marque, à condition d’avoir commandé sa voiture à compter du 5 mai dernier et de la recevoir au plus tard le 30 juin prochain.

Par MaxK

Voir les photos Tesla offre trois ans d'utilisation des Superchargeurs aux acheteurs de Model S et Model X neufs. Tesla

Entre deux mouvements de Yo-Yo des prix affichés à son catalogue, Tesla lance une nouvelle opération de promotion relative à ses Superchargeurs. Tout client achetant une berline Model S neuve ou un SUV Model X neuf pourra utiliser gratuitement ces bornes rapides durant trois ans. Mais attention, cette offre est très limitée dans le temps.

Media Image Image Le réseau de Superchargeurs compte 1 500 bornes en France. Tesla

Livraison impérative avant le 1er juillet

Pour pouvoir profiter de trois ans d’utilisation gratuite des Superchargeurs, il est nécessaire de passer commande et de prendre livraison de sa Model S ou de son Model X entre le 5 mai et le 30 juin 2023. Bonne nouvelle toutefois, les stocks de la marque sont relativement fournis, et le configurateur de ces deux modèles annonce également une livraison en mai ou juin. Cette seconde option demeure un peu plus risquée, le constructeur précisant : « Tesla ne saurait être tenu pour responsable si la livraison de votre véhicule n'a pas lieu avant le 30 juin 2023. » Outre les véhicules d’occasion, les voitures destinées à une utilisation comme taxi, VTC ou autre commerce sont exclues de cette offre promotionnelle.

Media Image Image L'offre concerne la berline Model S… Tesla Media Image Image … ainsi que le SUV Model X. Tesla

La recharge, partie intégrante de l’offre Tesla

Le réseau des Superchargeurs Tesla compte actuellement quelque 1 500 bornes réparties à travers près de 130 stations en France, pour environ 10 000 appareils en Europe (900 stations) et 35 000 à l’échelle mondiale (3 500 stations). Alors que Tesla doit faire face à une concurrence toujours plus féroce, autant du côté de ses véhicules que de ses infrastructures de recharge, cette offre se présente comme un argument commercial de poids pour des clients potentiels qui hésiteraient entre une des grandes Tesla et un modèle concurrent.

Media Image Image La puissance des Superchargeurs peut atteindre 250 kW. Tesla

Tags