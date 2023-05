Test sièges auto. Les modèles à éviter en 2023 Obligatoires pour transporter les enfants âgés de moins de 10 ans, les sièges auto constituent un dispositif de sécurité à part entière en voiture. Découvrez les modèles conseillés et ceux à éviter grâce aux tests réalisés conjointement par les automobiles clubs suisse (TCS) et allemand (ADAC).

Chaque année, le Touring Club Suisse (TCS) et l'Automobile Club général d'Allemagne (ADAC) testent les sièges auto présents sur le marché européen suivant trois critères : la sécurité, l'ergonomie et la présence de polluants dans les matériaux utilisés. En 2023, les résultats de ces expérimentations menées sur 20 sièges enfants différents mettent en évidence un modèle fortement déconseillé et un niveau général de recommandation globalement satisfaisant. Les deux organismes rappellent également qu'une nouvelle norme européenne entrera en vigueur en septembre prochain, interdisant la vente de certains produits qui pourront néanmoins continuer à être utilisés.

Les sièges auto 2023 à éviter

Un seul modèle est déconseillé par les deux organismes. Il s'agit du siège enfant rotatif BeSafe iZi Twist M. Ce dernier s'est pourtant montré très sûr à l'épreuve du crash test avec sa fixation Isofix et ses grands amortisseurs latéraux. C'est le matériau utilisé pour son revêtement, contaminé par du naphtalène, substance classée comme cancérogène possible, qui a conduit le TCS et l'ADAC à lui attribuer la note globale de 18 % et à le ranger dans la catégorie « déconseillée ».

Le siège enfant Besafe iZi Twist M est le seul à être déconseillé par le TCS et l'ADAC. En cause, la présence de naphtalène, substance classée comme cancérogène possible pour l'homme. DR Le Recaro Salia 125 Kid obtient de justesse sa recommandation notamment à cause d'une ergonomie jugée mauvaise. DR Le modèle Avionaut Sky 2.0 obtient lui aussi une note globale moyenne, notamment en raison de ses mauvais résultats au test de polluants. DR

Les Recaro Salia 125 Kid et Avionaut Sky 2.0 obtiennent péniblement leur recommandation avec des notes respectives de 50 et 52 %. Ces deux modèles se distinguent en effet par une mauvaise ergonomie, le modèle Avionaut obtenant par ailleurs une note de 56 % au test des polluants, identique à celle du Recaro en matière de sécurité.

Deux modèles au-dessus du lot et une majorité de sièges recommandés

Parmi les 20 sièges testés, 11 obtiennent la note « très recommandé », et 8 la mention « recommandé ». Deux modèles s'imposent dans leur catégorie avec la note globale la plus élevée du test de 75 %. Le Joie i-Snug 2 + i-Base Advance, doté de sa base Isofix, est le meilleur siège auto de la catégorie 40-75 cm grâce à un très bon score dans le domaine de la sécurité. Le Cybex Solution G i-Fix est quant à lui la référence pour transporter de plus grands enfants d'une taille comprise entre 1 m et 1,50 m. Il se démarque par la meilleure note du test en matière d'ergonomie.

Media Image Image Le Joie i-Snug 2 + i-Base Advance, doté de sa base Isofix, est le meilleur siège auto de la catégorie (40-75 cm). DR Media Image Image Le Cybex Solution G i-Fix est quant à lui la référence pour transporter de plus grands enfants (entre 1 m et 1,50 m). DR

La note globale des 9 autres sièges auto « très recommandés » varie entre 63 et 73 %. Parmi eux, tous obtiennent 90 % au test de polluants à l'exception du Bugaboo Owl by Nuna + 360 Isofix base by Nuna. Parmi les 8 modèles qui héritent de la mention « recommandé », le Besafe Stretch B brille par sa sûreté exemplaire en décrochant 86 %, le plaçant en tête des 20 modèles testés en matière de sécurité.

Media Image Image Tableau des notations attribuées par le TCS en 2023 (cliquer pour agrandir). TCS

Une nouvelle réglementation européenne en septembre 2023

En septembre 2023, une interdiction de vente entrera progressivement en vigueur dans l’Union européenne pour les sièges auto homologués selon l'ancienne norme ECE R44. À compter de cette date, la fabrication et l’importation des produits concernés ne seront plus autorisées. Les stocks pourront toutefois être écoulés jusqu’à la fin du mois d'août 2024. L'ADAC indique qu'une majorité des sièges intégraux par attache de ceinture actuellement disponibles, pour les enfants âgés de 1 à 4 ans environ, sont particulièrement concernés par la future interdiction de vente. Dans la mesure où aucune interdiction d'utilisation n'est prévue, leurs propriétaires pourront donc continuer à s’en servir sans restriction.

Media Image Image À partir de septembre 2023, une nouvelle norme européenne baptisée ECE R129 imposera des conditions de tests plus strictes, avec notamment une augmentation de la vitesse des crash tests à 64 km/h. ADAC

La nouvelle réglementation ECE R129 implique des conditions de tests plus strictes que la précédente norme ECE R44 (meilleure protection contre les chocs latéraux et augmentation de la vitesse des crash tests à 64 km/h). L’homologation sera donc plus difficile à obtenir et risque d'entraîner une augmentation des tarifs, les fabricants se concentrant sur le segment de prix supérieur, systématiquement équipé du dispositif de retenue Isofix équipant les véhicules récents. Le classement des sièges par taille remplacera enfin celui qui était basé sur l'âge et le poids.

