Tiny Car (2024). Batteries amovibles et coque en bois pour cette rivale de la Citroën Ami Dopées par le succès de la Citroën Ami, les microcars électriques se multiplient. Présentée au Salon Vivatech, la Tiny Car fait partie des plus originales d’entre elles avec sa carrosserie en bois, son style digne d’un jouet, sa longueur minimaliste et son système de batteries amovibles.

Voir les photos Exposée sous forme de prototype au salon Vivatech, la Tiny Car rejoint la liste grandissante des rivales de la Citroën Ami. Benjamin Brillante

Qui veut la peau de la Citroën Ami ? De plus en plus de monde ! Depuis le lancement du quadricycle aux Chevrons, les microcars électriques n’ont cessé de se multiplier. Le Mondial de Paris 2022 a bien illustré cette tendance, en accueillant près d’une dizaine de modèles et autant de constructeurs. Des entreprises souvent de petite taille, à l’exception de Mobilize, filiale du groupe Renault. La Tiny Car, exposée sous forme de prototype à Vivatech, un salon dédié aux innovations technologiques et aux start-ups, s’inscrit bien dans cette mouvance. Elle apporte son lot d’originalités afin de se démarquer dans un segment de plus en plus encombré. Son nom donne d'emblée le ton, puisque Tiny se traduit par minuscule en français. Longue de 1,85 m à peine, cette microcar biplace ferait en effet presque passer la Citroën Ami et ses 2,41 m pour une géante. Elle pourra ainsi se garer à la perpendiculaire sur une place de parking sans dépasser sur la route !

Le bois en guise de matériau

Le coffre ouvert évoque un mini pick-up, mais un compartiment à bagages fermé est aussi disponible au même prix. Benjamin Brillante Les phares sont implantés en position centrale et la carrosserie marie le bois avec des plastiques recyclés sur les pare-chocs. Benjamin Brillante Le bois reste omniprésent dans cet habitacle où la simplicité est le maître mot. Benjamin Brillante Les sièges de cette biplace sont pour l'instant empruntés à l'Ami, mais ils changeront en série. Benjamin Brillante

Le look de cette puce des villes, accessible dès 14 ans sans permis, est également atypique. Sa carrosserie fait la part belle aux courbes, et ses phares se résument à deux billes rondes placées en position centrale, façon Peugeot 202. Sur les portières, prochainement équipées de vitres, on note aussi la présence de protection en plastique bien rebondies qui peuvent faire penser aux fameux Airbumps de Citroën… absents sur l’Ami. Son coffre pourra être soit ouvert aux éléments, façon mini-pick-up, soit fermé. Mais c’est avant tout l’utilisation d’une grande quantité de bois, aussi bien dehors que dans l’habitacle, qui peut étonner sur cette microcar.

Le bois brûle moins vite que le plastique, soutient François-Xavier Rodet, le président et fondateur de Tiny. Il est résistant, il a des propriétés mécaniques qui sont entre le plastique et l’aluminium, pour plus de légèreté que l’aluminium. C’est plus l’image qu’on en a qui fait peur, mais on a des solutions de revêtement qui permettent de tenir très longtemps.

Le choix de ce matériau aide à revendiquer un poids de seulement 250 kg, contre 483 kg pour l’Ami ou 371 kg sans batterie pour la nouvelle Ligier Myli. Même la très dépouillée La Bagnole de Kilow serait 100 kg plus lourde ! Si ce chiffre se confirme, il serait d’autant plus remarquable que la Tiny Car embarque quatre moteurs électriques dans les roues. Ce quadricycle limité à 45 km/h est ainsi doté d’une transmission intégrale. Encore rare sur le segment, cette offre est déjà proposée par un autre jeune constructeur français, Eon Motors, sur la Weez. Mais cette dernière vise plutôt les professionnels et frise les 600 kg. Un système de suspension original est en outre annoncé par Tiny, mais il était absent sur le prototype de Vivatech et la jeune marque tient à la garder « top secret » pour l’instant.

Des batteries qu’on peut recharger chez soi

Media Image Image Les batteries transportables permettront de faire le plein d'électricité même si l'on n'a pas de borne de recharge ou de prise extérieure. Benjamin Brillante

Ce poids plume devrait aider à compenser une puissance plutôt inférieure à celle des concurrentes, qui sont pourtant déjà loin d’être des foudres de guerre. Chaque moteur de la Tiny Car se contente d’1 kW. Au total, on dispose donc de seulement 4 kW, soit à peine plus de 5 ch. L’Ami est, elle, à 8 ch et la Weez, capable de rouler jusqu’à 90 km/h, dépasse même les 16 ch ! L'autonomie en version de base est tout aussi modeste puisqu'elle n'excédera pas une trentaine de kilomètres. Ce rayon d’action est obtenu grâce à deux batteries 60V, qui ont la particularité d’être amovibles. Chacune d’elles affiche une capacité de seulement 750 Wh et ne pèse pas plus de 4 kg.

Ce sont des batteries légères, qu’une jeune fille de 14 ans ou une personne âgée peut porter sans difficulté, précise François-Xavier Rodet. L’idée c’est que même si j’habite au quatrième sans ascenseur, sans pouvoir me recharger, je peux avoir un véhicule électrique.

La Tiny Car tente ainsi de répondre à la problématique des nombreux logements, particulièrement en copropriété, qui ne disposent pas d’une prise adaptée au branchement d’un modèle 100 % électrique. Un choix adéquat pour un modèle qui se veut un peu comme une réponse aux zones à faibles émissions (ZFE) d’après son créateur. Des panneaux solaires seront par ailleurs disponibles en option. Installés sur le toit, ils permettraient de recharger jusqu’à deux batteries et demie par jour en été. Enfin, moyennant supplément, il sera aussi possible de porter le rayon d’action jusqu'à 120 km en allant jusqu’à huit accumulateurs, le maximum permis par le constructeur.

Media Image Image La version de base se contente de deux batteries, mais il est possible de grimper jusqu'à huit moyennant supplément pour gagner en autonomie. Media Image Image Ces panneaux solaires sur le toit seront proposés en option. Ils pourraient recharger deux batteries et demie en une journée d'été.

Un prix de départ sous les 9 000 €

Pour l'heure, seuls le prix avec deux batteries et sans panneau solaire a été communiqué. Il démarre à 8 990 €, ce qui demeure plus accessible que la quasi-totalité des quadricycles électriques. Seule l'Ami commence plus bas, grâce à la force de frappe d'un grand groupe automobile, Stellantis, et à une fabrication au Maroc. La Tiny Car devrait, elle, être produite en France, par un « grand sous-traitant » dont le nom n'a pas été révélé car des discussions sont encore en cours. Le fournisseur de ses moteurs électriques n’a également pas encore été choisi et le développement est loin d’être terminé. Les premières livraisons ne sont ainsi pas prévues avant fin 2024, voire début 2025. Mais des précommandes sont déjà possibles moyennant 100 € remboursables. Ce montant passe à 990 € pour la version First Edition, qui sera facturée 9 490 €. Limitée à 100 exemplaires, cette série spéciale de lancement se démarque par quelques éléments de personnalisation.

Tiny vise aussi bien les entreprises et administrations que les particuliers, qu’ils aient le permis ou non. La marque ambitionne de produire 800 véhicules dès la première année, puis jusqu’à 5 000 par an en fonction de la demande. Une demande que le jeune constructeur a toutefois encore un peu de mal à estimer et qui pourra dépendre du calendrier de déploiement des ZFE. « On ne sait pas encore comment le marché va se comporter » , reconnaît François-Xavier Rodet. « Pour le moment les gens ne pensent pas à ce type de véhicule pour leurs propres usages, ils y pensent pour leurs enfants. Mais à un moment ils vont être contraints de trouver des solutions, ils vont peut-être avoir deux voitures à remplacer [...]. Il peut y avoir de la place pour ce type de véhicule. »

